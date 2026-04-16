¿Qué órganos de tu cuerpo son imprescindibles?

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¡Hola! Espero que estés muy bien y con deseos de leer sobre algunas ideas. Parto este boletín con una pregunta algo bizarra: ¿qué órganos de tu cuerpo consideras imprescindibles para seguir con vida?

Quizá ya te lo has preguntado. La respuesta –que encontrarás más adelante– no es un tema de eficiencia ni vanidad de nuestros sistemas orgánicos. Te adelanto que son cinco. Piénsalos y busca la respuesta en el artículo.

La amistad, más que un asunto personal, es un bien social. Una gran protectora de enfermedades, salud mental y una garantía de un mejor envejecimiento.

Las naciones donde las relaciones perduran tienden a ser más sanas, felices y resilientes en tiempos de cambio. Revisa el texto basado en estadísticas.

¿Sabías que el matrimonio está asociado con un diagnóstico temprano del cáncer, pero con una mejor supervivencia?

Las personas casadas a menudo –no siempre– tienen sistemas de apoyo más fuertes, mayor estabilidad económica y son más “adheribles” a los regímenes de tratamiento del cáncer. En Mito o Verdad, ¿será que los solteros pueden desarrollar cáncer con mayor frecuencia que los casados?

¿Has escuchado sobre la “odisea diagnóstica”? Es lo que vive una familia cuando busca respuestas –y va de un médico a otro– para una enfermedad rara de su hijo o hija. Una revisión genética es la manera de despejar dudas en la mayoría de los casos. Sobre este tema y los exámenes que se pueden hacer en el país responde la jefa del laboratorio de genética de Clínica MEDS, Camila Melo Saavedra.

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¿Cuáles son los órganos imprescindibles para sobrevivir?

Esta te puede parecer una pregunta extraña: ¿cuántas partes de tu cuerpo podrías perder y aun así seguir con vida?

¿Recuerdas la comedia británica Monty Python and the Holy Grail (1975), donde el Rey Arturo lucha contra un misterioso caballero negro que se niega a dejarlo pasar? Arturo vence a su enemigo cortándole las extremidades una por una, todo mientras el caballero, reacio a admitir la derrota, insiste en que el daño es “solo un rasguño”.

De los aproximadamente 80 órganos del cuerpo humano, solo cinco se definen como órganos vitales para sostener la vida: el cerebro, que orquesta las funciones corporales; los pulmones y el corazón, que absorben y distribuyen por todo el cuerpo las células de oxígeno que necesitamos; el hígado, que tiene funciones importantes en la digestión y la desintoxicación de la sangre; y los riñones, que filtran los desechos y el exceso de líquido del cuerpo.

Otras estructuras importantes que tradicionalmente no se consideran órganos vitales son: los intestinos, que absorben los nutrientes de los alimentos; el páncreas, que produce hormonas esenciales como la insulina; y la piel, que protege contra la infección, según la cirujana de trauma en la UC San Diego Health, Jessica Weaver.

Los científicos debaten si ciertas características, como las muelas del juicio y el coxis, tienen algún propósito.

Otras partes del cuerpo, como los ojos y la lengua, tienen un impacto importante en la calidad de vida de una persona, pero no son estrictamente necesarias para la supervivencia.

Las extremidades pueden ser útiles, pero las personas pueden sobrevivir sin brazos y piernas si necesitan amputarse.

“En general, nos esforzaremos más por salvar un brazo que una pierna, porque el resultado funcional con una prótesis para una pierna es bastante bueno, especialmente si está por debajo de la rodilla, mientras que nuestras manos son muy importantes para todo lo que hacemos”, explica Weaver.

Esto significa que el caballero negro probablemente podría haber sobrevivido a su terrible experiencia si hubiera llegado a un hospital moderno, aunque Weaver dice que la gran pérdida de sangre probablemente lo habría impedido.

Detener esa pérdida de sangre antes de que se vuelva mortal es la necesidad más apremiante en el tratamiento de pacientes con trauma. Este umbral varía, pero perder más de 3 de los aproximadamente 5 litros de sangre en un cuerpo adulto es difícil de recuperar, detalla la cirujana.

Aun así, todo el mundo es diferente. “Definitivamente he visto a personas sobrevivir a cosas de las que estaba segura de que morirían, y esa es la razón por la que sigo viniendo a trabajar”, agregó.

¿Es posible sobrevivir sin partes de los órganos vitales centrales?

Una persona puede vivir sin gran parte del hígado y una gran parte de su cerebro, siempre y cuando el tronco cerebral permanezca intacto para regular las funciones involuntarias, como la respiración.

Los humanos solo necesitan un riñón y, a veces, donan uno a una persona necesitada.

Los órganos vitales también pueden ser reemplazados, ya sea a través de un trasplante o con tecnologías de soporte vital de órganos, como la diálisis y la oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO), que realiza las funciones del corazón y los pulmones.

Los únicos dos órganos vitales que no pueden ser reemplazados por una máquina son el hígado y el cerebro, aunque es posible un trasplante de hígado.

“Somos cada vez más capaces de reemplazar la función de los órganos mecánica o químicamente”, señala el profesor de estudios médicos fundamentales en la Escuela de Medicina William Beaumont de la Universidad de Oakland, Jason Wasserman.

Estos avances médicos hacen más difícil entender lo que significa sobrevivir a la pérdida de un órgano determinado. Wasserman señaló que, si bien algunas tecnologías de mantenimiento de órganos como los ventiladores y la diálisis se pueden usar a largo plazo, otras como la ECMO son un “puente hacia el tratamiento, como un eventual trasplante, no un puente a ninguna parte” utilizado indefinidamente.

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La amistad como protectora de salud en el mundo

Entre las cosas que he aprendido escribiendo Efecto Placebo está que entre los protectores de la salud en general, y en especial la mental, se encuentran la conectividad social y las relaciones saludables. En pocas palabras: tener amigos es una medicina poderosa que contribuye a nuestro bienestar actual y futuro. Esto funciona aquí y en la quebrada del ají.

Por eso, te invito echar un vistazo a lo siguiente: ¿dónde y cómo, en un mundo de algoritmos y cada vez más digital, perduran realmente las amistades? La respuesta no solo moldea la felicidad, sino también cómo vivimos, envejecemos y nos relacionamos.

Veamos dónde –gracias a la data de The world population– las amistades resisten el paso del tiempo.

El Círculo Nórdico: la confianza como forma de vida

En el norte europeo, la amistad no se manifiesta de forma ostentosa, pero sí es duradera. La cohesión social se basa en la confianza, la igualdad y la responsabilidad compartida.

Dinamarca se sitúa sistemáticamente entre las naciones más felices del mundo. Las amistades se forman lentamente, pero suelen durar décadas, gracias a los sólidos sistemas de bienestar que reducen el estrés social.

Noruega fomenta la conexión a través de rituales comunitarios: la vida al aire libre, los clubes locales y la interacción entre generaciones.

Finlandia, a menudo vista como una nación reservada, en realidad registra algunos de los niveles más altos de confianza a largo plazo entre sus habitantes.

Estos países demuestran que la estabilidad, y no la actividad social constante, es la base de las relaciones duraderas.

La amistad como base del día a día

Más al sur de Europa, las amistades no se planifican, se viven.

Italia es un país “achoclonado”. Allí las amistades suelen entrelazarse con la familia y se extienden a través de generaciones.

En España la vida social pública crea interacciones frecuentes y sin presiones. Es común mantener el mismo grupo de amigos desde la adolescencia hasta la jubilación, algo poco común en sociedades con mayor movilidad.

Poniéndolo en perspectiva: estas sociedades demuestran que la frecuencia de la interacción, y no solo la profundidad, es lo que mantiene vivas las relaciones.

En Asia Oriental, las amistades tienden a ser menos frecuentes, pero están profundamente arraigadas. Allí prima la lealtad.

En Japón la confianza está primero. Las amistades a menudo se forman en la escuela o al comienzo de la carrera profesional y se mantienen durante toda la vida.

Corea del Sur hace hincapié en los fuertes lazos intragrupales, reforzados por experiencias compartidas como la educación y el servicio militar.

Taiwán combina la lealtad tradicional con la apertura moderna, creando redes sociales estables, pero en constante evolución.

Estas culturas priorizan la profundidad sobre la amplitud: menos amigos, pero vínculos más fuertes.

América Latina: conexión a través de la comunidad

En nuestra región la calidez y la cercanía social caracterizan a la mayoría de su gente. Muchas localidades pequeñas hacen la vida social en la calle. Los países latinoamericanos se sitúan sistemáticamente entre los primeros puestos a nivel mundial en cuanto a personas que afirman tener “alguien con quien contar”.

México ubica la amistad en el centro de la vida cotidiana, con reuniones frecuentes y sólidas redes de apoyo emocional.

La cultura social de Brasil se nutre de la apertura, la espontaneidad y la celebración compartida.

Colombia ha visto fortalecerse la cohesión social en los últimos años, impulsada por los esfuerzos de reconstrucción de las comunidades.

De la amistad: la digital frente a la física

A medida que la tecnología transforma la manera en que nos conectamos, la naturaleza de la amistad está evolucionando.

Las redes digitales nos permiten mantener relaciones a través de las fronteras, pero a menudo carecen de profundidad.

El teletrabajo está reduciendo la movilidad, lo que podría fortalecer nuevamente las amistades locales.

La vida social híbrida –en parte online, en parte offline– se está convirtiendo en la norma en todo el mundo.

El futuro puede pertenecer a aquellos que logran equilibrar la conectividad global con la presencia local.

Los estudios sugieren que la interacción cara a cara sigue siendo tres veces más eficaz para crear vínculos emocionales duraderos que la comunicación digital por sí sola. Y esos son los que pueden sostener –por ejemplo– una mejor vejez.

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Mito o Verdad: los solteros tienen más riesgo de desarrollar cáncer

¿Estás casada o casado? ¿Te casaste alguna vez? He leído varios titulares –confieso que no un artículo completo– que otorgan factores protectores al matrimonio ante enfermedades y estados de salud.

Se cree que estos beneficios se deben a un mayor apoyo social, comportamientos más saludables y una mayor estabilidad económica entre las personas casadas. Además, las personas solteras tienden a presentar perfiles fisiológicos más adversos en la mediana edad, incluyendo mayor inflamación y disfunción metabólica.

Un gran estudio estadounidense –de más de 4 millones de casos– trata este tema y lo relaciona con el mayor riesgo de desarrollar cáncer. Abarca casi todos los tipos principales de cáncer y es especialmente pronunciado para los cánceres prevenibles, aquellos relacionados con infecciones, tabaquismo y factores reproductivos.

Dirigido por investigadores del Centro Integral de Cáncer de Sylvester, de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, el estudio aparece en la edición de abril de Cancer Research Communications.

“Estos hallazgos sugieren que factores sociales como el estado civil pueden servir como marcadores importantes del riesgo de cáncer a nivel de población”, dijo el coautor del estudio y médico-científico de Sylvester, Paulo Pinheiro.

La nueva observación no significa que casarse prevenga el cáncer o que la gente necesite casarse para estar sana.

“Significa que, si no está casado, debe prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer, obtener cualquier examen de detección que pueda necesitar y mantenerse al día sobre la atención médica”, agregó el director asociado de Ciencias de la Población y director del Sylvester Survivorship and Supportive Care Institute (SSCI), Frank Penedo.

La protección marital

El matrimonio ya está asociado con un diagnóstico temprano del cáncer y una mejor supervivencia. Las personas casadas a menudo –no siempre– tienen sistemas de apoyo más fuertes, mayor estabilidad económica y son más proclives a adherirse a los regímenes de tratamiento del cáncer.

“Los trabajos anteriores sobre los vínculos entre el matrimonio y el cáncer se centraron, casi en su totalidad, en lo que sucede en y después del diagnóstico. Solo unos pocos estudios pequeños y más antiguos exploraron si el matrimonio afecta las probabilidades de contraer cáncer en primer lugar. Queríamos saber quién tiene más probabilidades de contraer cáncer: ¿personas casadas o solteras?”, señaló Pinheiro.

Para averiguarlo, los investigadores analizaron un gran conjunto de datos que cubría 12 estados, con más de 4 millones de casos en una población sobre 100 millones de personas, recopilados entre 2015 y 2022. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio gay, permitiendo que las parejas del mismo sexo se incluyan en la categoría de casados.

Examinaron casos de cánceres malignos diagnosticados a los 30 años o más y compararon las tasas de varios cánceres por estado civil, desglosadas por sexo y raza, además de ajustadas por edad.

Clasificaron el estado civil en dos grupos: aquellos que estaban o habían estado casados, incluidos los individuos casados, divorciados y viudos, y aquellos que nunca se habían casado.

Pinheiro esperaba ver algunas asociaciones, dadas las relaciones establecidas entre el matrimonio y los factores de estilo de vida, como fumar, la atención médica de rutina y tener hijos. Pero la fuerza de algunos hallazgos lo sorprendió.

Los adultos que nunca se casaron tuvieron tasas sustancialmente más altas de desarrollar cáncer en comparación con aquellos que estaban o habían estado casados.

Para algunos cánceres, la asociación fue aún más fuerte: los hombres adultos que nunca se casaron tenían aproximadamente cinco veces la tasa de cáncer anal en comparación con los hombres casados.

Las mujeres adultas que nunca se casaron tenían casi tres veces la tasa de cáncer de cuello uterino en comparación con las mujeres que estaban o habían estado casadas.

Tanto los cánceres anales como los cervicales están fuertemente relacionados con la infección por VPH, por lo que estas diferencias probablemente reflejen la variación en la exposición, y para el cáncer de cuello uterino, también las diferencias en la detección y la prevención.

Por el contrario, para los cánceres como el endometrial y el ovárico, las diferencias por estado civil pueden reflejar en parte el efecto protector de la paridad, que es más común entre las personas casadas.

Las asociaciones más fuertes entre el matrimonio y el cáncer se observaron para los cánceres relacionados con la infección, el tabaquismo o el consumo de alcohol, y, para las mujeres, para los cánceres relacionados con la reproducción, como el cáncer de ovario y endometrio.

Los investigadores encontraron asociaciones más débiles para los cánceres con programas de detección sólidos: cánceres de mama, tiroides y próstata.

También observaron patrones en toda la raza y el estado civil. Los hombres negros que nunca se casaron tenían tasas generales de cáncer más altas. Sin embargo, los hombres negros casados tenían tasas de cáncer más bajas que los hombres blancos casados, lo que indica una fuerte asociación protectora con el matrimonio en ese grupo.

El estudio tiene limitaciones: las personas que fuman menos, beben menos, se cuidan mejor y están más integradas socialmente también pueden tener más probabilidades de casarse.

Aun así, los investigadores encontraron que las asociaciones entre el matrimonio y el cáncer eran más fuertes en los mayores de 50 años, lo que sugiere que, a medida que las personas envejecen y acumulan exposiciones al riesgo de cáncer, los beneficios asociados con el matrimonio pueden volverse más pronunciados.

En general, casarse no previene mágicamente el cáncer, enfatizaron ambos autores. “Pero la asociación entre el estado civil y el riesgo de cáncer es una nueva observación interesante que merece más investigación”, concluyó Pinheiro.

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Chat con la especialista: ¿cómo detectar una enfermedad rara en Chile?

¿Sabes que en Chile, entre 1 y 1,3 millones de personas viven con una enfermedad llamada rara, huérfana o poco frecuente? Muchas de ellas son niños.

Las patologías raras en un 80% de los casos tienen origen genético y diagnosticarlas puede llevar años. Los pacientes suelen pasar por cuatro, cinco o más médicos sin encontrar respuesta. A eso se le llama la “odisea diagnóstica”.

Sobre este tema y los exámenes que se pueden hacer en el país responde la médica genetista clínica, jefa del laboratorio de genética de Clínica MEDS, Camila Melo Saavedra.

Hace un año se promulgó la Ley 21.743 –después de más de una década en el Congreso–, que hizo posible crear un marco regulatorio, además de comenzar a trabajar en crear un registro nacional y una Comisión Técnica Asesora para el Ministerio de Salud que permita visibilizar este grupo de enfermedades.

Sin embargo, al no existir aún un reglamento, por ahora la ley es letra muerta.

De todas maneras es un avance. “Es importante recalcar que la ley busca optimizar el proceso diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, el cual suele ser de por vida. El simple hecho de registrar y notificar a estos pacientes ya permite establecer una cantidad de personas afectadas y, con esto, generar y cuantificar la demanda de atención y cuidados con el objetivo final de destinar fondos protegidos para estas personas en todas las etapas del proceso”, explica la doctora Melo.

Otro aspecto positivo de la puesta en marcha de esta ley tiene que ver con los mecanismos de resguardo de la información genética.

“La nueva Ley de Protección de Datos Personales, que comenzará a regir en diciembre, brindará mayor seguridad y acceso controlado a la información de los pacientes, información que dependerá de una entidad nacional, en vez de extranjeras y, por lo tanto, el destino y manejo de datos será mucho más controlado”, agrega la especialista.

Una de las primeras barreras que se debe resolver en forma urgente es homogeneizar el acceso al diagnóstico.

Esto se logra creando conciencia y conocimiento con respecto a estas patologías tanto en la ciudadanía como en el equipo de salud, con tal de sospechar precozmente que se está frente a una enfermedad rara, y luego facilitando la toma oportuna de exámenes específicos destinados a diagnosticar estas condiciones.

En este punto cobra suma importancia la codificación por Fonasa de los estudios genéticos de secuenciación, ya que de este modo el examen adquiere cobertura y se transforma en una herramienta de acceso universal, considerando el alto costo de este tipo de estudios,

Hoy el examen tiene un valor promedio de $750 mil y solo se puede realizar de forma particular.

En Chile varios centros realizan el análisis de exoma: una prueba genética avanzada que secuencia la parte codificante del ADN (exones), donde se encuentran la mayoría de las mutaciones que causan enfermedades.

Este análisis puede ser clínico (que busca ciertos genes asociados a determinadas enfermedades); o completo, donde se analizan los cerca de 20 mil genes conocidos del ser humano, en busca de variantes de predisposición a enfermedades genéticas, principalmente hereditarias.

De este modo, es posible pesquisar cerca del 85% de las mutaciones responsables de enfermedades de origen genético que no se detectan con otras pruebas.

-Usted es la jefa de laboratorio donde se realizan estos análisis, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro centro?

-Es importante entender que no todos los estudios de exoma son iguales, pues dependen directamente de los insumos y las plataformas tecnológicas que se utilicen. En nuestro caso, dedicamos cerca de un año exclusivamente a realizar validaciones y verificaciones técnicas para seleccionar al mejor proveedor. Somos el único en el país que cuenta con la certificación In Vitro Diagnosis (CE-IVD), otorgada bajo estándares europeos.

Esto corrobora que cumplimos con los mismos niveles de exigencia y calidad diagnóstica que comenzaron a implementarse este año en Europa. Por ello, cuando hablamos del marcaje CE-IVD, nos referimos a un indicador de calidad que abarca todo el proceso diagnóstico que se realiza en la clínica.

-La mayoría de los casos chilenos han sido diagnosticados en el extranjero, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo en el país?

–Realizar este estudio en Chile ofrece varias ventajas. En primer lugar, nos permite optimizar los costos, logrando que el examen sea mucho más accesible para los pacientes. A esto se suma una reducción significativa en los tiempos de entrega de los resultados. Sin embargo, el valor más importante es que la data de los pacientes, la secuenciación misma y sus resultados, permanecen en el país.

Esto garantiza que tanto el paciente como su médico tratante tengan acceso ilimitado a la información, pudiendo consultarla cuantas veces quieran, sin ningún tipo de restricción, pudiendo –además– actualizar la información de los pacientes a medida que avanzan los descubrimientos científicos.

Por otra parte, al mantener la data localmente y cumplir estrictos estándares de ciberseguridad, podemos mantener resguardados de forma segura los datos genéticos que pertenecen a nuestros pacientes. Este proceso conlleva una serie de formalidades éticas y técnicas, entre las cuales se encuentra la implementación de distintos documentos, como el consentimiento informado, que es de suma importancia al momento de tomar este tipo de exámenes y que el paciente debe exigir a su médico tratante una vez que se decide realizar el estudio.

-¿Qué limitaciones podría tener hacer el examen en Chile?

-El principal desafío en Chile es la escasez de profesionales capacitados para interpretar y analizar este tipo de estudios. Este es un punto muy importante, ya que, en ocasiones, profesionales que no estén entrenados para leer este tipo de exámenes pueden generar confusión e indicar conductas no apropiadas para los pacientes y la condición clínica por la cual están consultando. Esto provoca errores diagnósticos, procedimientos de más o de menos y una inadecuada planificación del seguimiento de los pacientes y sus familias.

-¿Qué les recomienda a quienes están sospechando de una enfermedad rara y dudan de hacer el examen de manera local?

-Lo más importante para evitar errores es consultar con un genetista certificado que cuente con un título de la especialidad entregado por una casa de estudios chilena o con la respectiva validación, o con un asesor genético certificado.

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Termina aquí esta edición de Efecto Placebo. Espero que te hayas entretenido y aprendido algo que sirva para tu día a día. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.