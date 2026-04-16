Gobierno corta la luz al subsidio eléctrico: 2 millones de hogares expuestos justo antes de tarifazo

El mensaje salió sin rodeos. En entrevista con La Tercera, la ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó lo que en el sector ya se venía comentando en voz baja: el subsidio eléctrico para familias vulnerables tiene fecha de término y no se va a extender.

Ante la pregunta de si en la “ecuación” que maneja el ministerio de Energía está el subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables, si se ampliaría el plazo o no, la Secretaria de Estado fue muy clara. “La última cuota del subsidio de la otra deuda termina ahora. Y ese plazo se va a ampliar”.

Sin embargo, cuando se le precisa si hay recursos para el subsidio a las familias más vulnerables la ministra Rincón asegura: “No, porque eso se termina de pagar ahora. Se termina ahora, el subsidio termina ahora. Y lo que estamos viendo es qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distributoras”. Y agregó: “Dentro de la ecuación está este tema de qué es lo que pasa con la futura baja, producto que se termina con esa otra deuda que fue parte de una legislación también y que se negoció y se estructuró de una forma determinada. Entonces, en los caminos de solución, obviamente, ese tema está encima de la mesa, pero no está el tema del subsidio”.

Traducción simple: no habrá prórroga ni para 2027 ni como herramienta para amortiguar las alzas que vienen. La decisión no es menor. Hoy, más de 2 millones de hogares reciben este apoyo, que en la práctica reduce de forma directa el monto de la cuenta de la luz. Sin ese “colchón”, el golpe se va a sentir.

Según estimaciones del propio sector, la eliminación del subsidio puede implicar aumentos de entre 20% y 30% en las boletas mensuales, dependiendo del consumo y el tamaño del hogar. Un caso concreto: quien hoy paga $17 mil por una cuenta real de $24 mil, podría ver subir su gasto en torno a un 25%.

Pero el problema no termina ahí. En paralelo, se vienen nuevas presiones al alza por la deuda acumulada en el Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente clave de la tarifa eléctrica que quedó congelado durante años y que ahora empieza a sincerarse. El Gobierno aún no define con claridad cuándo se aplicará ese ajuste —si este año o el próximo—, pero en la práctica significa que las cuentas seguirán subiendo.

Ahí está el punto de fondo: el Ejecutivo descarta usar el subsidio como amortiguador justo cuando se alinean varios factores que empujan las tarifas hacia arriba. Rincón lo explicitó: en los “caminos de solución” no está la extensión de este beneficio. La apuesta, dicen en Energía, es buscar fórmulas estructurales para abordar la deuda del sistema, no parches transitorios.

Desde el Congreso, la alerta ya está encendida. La senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que “subsisten varios riesgos” de nuevas alzas en los próximos meses, mencionando no solo el VAD, sino también ajustes regulatorios pendientes y el fin del subsidio en 2027. En ese escenario, presiona por medidas concretas. “Tenemos fórmulas técnicas como también darle continuidad al subsidio (…) pero se requiere voluntad política del Gobierno”, dijo a El Mostrador.

El choque de enfoques es claro. Mientras La Moneda busca cerrar el capítulo del subsidio y ordenar las cuentas del sistema eléctrico, desde la oposición y parte del oficialismo empujan mantener algún tipo de protección para los hogares más expuestos.

“Migajera”

La ministra Rincón fue increpada este mismo jueves durante la inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Mientras subía al escenario del Aula Magna, se escucharon gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la moderación a intervenir.

“Migajera, renuncia, vieja cu…”. El episodio quedó registrado en la transmisión oficial. Rincón respondió brevemente, cuestionando una de las descalificaciones, antes de iniciar su exposición. El hecho se suma a lo ocurrido el 8 de abril con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien debió retirarse tras incidentes en la Universidad Austral.