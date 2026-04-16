Congresistas de EE.UU. piden a Marco Rubio vetar candidatura de Bachelet a la ONU

Un grupo de congresistas y senadores de Estados Unidos envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para expresar su rechazo a una eventual nominación de Michelle Bachelet como próxima secretaria general de Naciones Unidas, en una ofensiva diplomática que busca cerrar anticipadamente cualquier opción de respaldo desde Washington.

Esta carta se conoce a pocos días de que Bachelet diera a conocer a través de un documento patrocinado por los gobiernos de Brasil y México, su visión para encabezar la ONU en la que propone una reforma del multilateralismo en crisis: menos burocracia, más resultados y una organización capaz de anticipar conflictos en un escenario global marcado por la disputa de poder.

Sin embargo, la misiva de los congresistas estadounidenses, fechada el 25 de marzo de 2026, plantea la “profunda preocupación” de los firmantes frente a la posibilidad de que la expresidenta chilena aspire al máximo cargo del organismo internacional. En ese marco, solicitan expresamente que Estados Unidos utilice su poder de veto en el Consejo de Seguridad para impedir su elección.

El documento sostiene que el perfil de Bachelet no se ajusta a la visión que la administración de Donald Trump tiene para el liderazgo de la ONU. Según los legisladores, el organismo debe concentrarse en su propósito fundacional de resguardar la paz y la seguridad internacional, con énfasis en la soberanía de los Estados y la transparencia institucional.

Sobre esa base, la carta cuestiona duramente la trayectoria internacional de la exmandataria. Los parlamentarios la acusan de haber promovido, en cargos previos, una agenda ideológica contraria a esa visión, especialmente en materias vinculadas al aborto y a lo que califican como políticas divisivas en el plano internacional.

Uno de los focos centrales del reproche apunta a su gestión como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. En la carta, los firmantes recuerdan sus críticas a la política estadounidense tras el fallo Dobbs de la Corte Suprema y sostienen que esa postura constituye una interferencia en materias internas de Estados Unidos.

El texto también cuestiona su desempeño frente a China. En particular, los legisladores afirman que durante su visita a Xinjiang en 2022 permitió que el régimen chino condicionara el marco de la visita y reprochan que el informe sobre abusos contra la minoría uigur se publicara al término de su mandato y sin una condena más categórica.

La ofensiva política en su contra también repasa su paso por ONU Mujeres y su gestión en Chile. En ambos casos, la carta vincula su trayectoria a la promoción de políticas favorables a la despenalización del aborto, presentado por los firmantes como uno de los elementos centrales para descalificar una eventual postulación.

El documento concluye que Bachelet no representa, a juicio de sus autores, una candidatura confiable para resguardar la soberanía de los Estados miembros ni para conducir a la ONU en una agenda centrada en intereses comunes. Por ello, insisten en que Washington debe bloquear cualquier posibilidad de que llegue al cargo.

La carta fue impulsada por legisladores como Christopher H. Smith y James Lankford, y cuenta además con las firmas de Brian Mast, Michael S. Lee, Jim Banks y Pete Ricketts, entre otros. Con ello, el rechazo a una eventual candidatura de Bachelet queda instalado no solo como una discrepancia ideológica, sino como una señal política dirigida a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.

Lee el documento original en el siguiente link:

Bicameral-Letter-Opposing-Michelle-Bachelet-as-UNSG