Ecosistemas tecnológicos: cómo las marcas chinas están redefiniendo el hogar y la oficina

No se trata solo de teléfonos. Hoy -y en realidad hace harto rato- las principales marcas tecnológicas chinas están expandiendo su presencia en Chile con propuestas cada vez más integradas, versátiles y conectadas. Xiaomi, Honor, Motorola y Huawei son algunas, que no solo compiten en el segmento móvil, sino que también están transformando cómo nos relacionamos con la tecnología en el hogar y la oficina.

Cada una, con una estrategia particular, ha encontrado su nicho en el competitivo mercado chileno: Xiaomi avanza hacia una “premiumización” con dispositivos de alta gama y conectividad total; Honor se enfoca en usuarios que exigen durabilidad y rendimiento sin sacrificar diseño; mientras Huawei apuesta por la innovación y la creatividad, con tecnología e integración eficiente incluso fuera de su ecosistema. Motorola por su parte es un caso más que interesante, ya que hace unos años Lenovo lo adquirió y con esto pasó a ser parte del made in china, pero con un legado no menor en el mundo de la tecnologia y que hoy lo posiciona como uno de los players más relevantes en Latam.

¿Cómo se adaptan estas estrategias al consumidor chileno? ¿Qué productos han tenido mejor recepción? ¿Y cómo se proyecta el futuro de estos ecosistemas? Conversamos con representantes de cada marca para conocer sus visiones y apuestas en el país.

“Premiumización” conectada

Xiaomi ha dado un giro estratégico hacia la gama alta con dispositivos como la serie Xiaomi 15, que integran ópticas Leica y el procesador Snapdragon 8 Elite. “Aunque el consumidor chileno ha sido tradicionalmente sensible al precio, la recepción ha sido positiva, especialmente entre quienes valoran la innovación y la relación calidad-precio”, explica Ariel Herrera, PR Manager de Xiaomi Chile.

Pero el verdadero diferenciador de la marca está en su ecosistema. Desde freidoras de aire hasta aspiradoras robot, Xiaomi ofrece una experiencia integral que puede ser gestionada desde su app Xiaomi Home, incluso con smartphones de otras marcas. Yo misma, desde el iPhone no he tenido problemas para alimentar a mi perro o cambiar la temperatura a la hora de cocinar en airfryer.

En un aspecto más técnico, hace unas semanas presentaron su nuevo sistema operativo HyperOS, diseñado para ofrecer una experiencia interconectada. Basado en una arquitectura distribuida, HyperOS permite que múltiples dispositivos —desde smartphones hasta wearables, televisores, electrodomésticos y vehículos eléctricos— funcionen como una unidad colaborativa. Su núcleo está construido sobre una combinación optimizada de Android y Vela (el sistema de desarrollo propio de Xiaomi para IoT), lo que mejora el rendimiento, reduce la latencia y permite una gestión inteligente de recursos compartidos. “Queremos acompañar al usuario en todos los aspectos de su vida diaria”, afirma Herrera.

Tecnología que se adapta a tu estilo de vida

¿Sabías que en 1973 Martin Cooper, ejecutivo de Motorola, se convirtió en la primera persona en hacer una llamada desde un celular? ¿Y que llamó nada menos que a Joel Engel, jefe de investigación de los laboratorios Bell de AT&T, su principal rival en ese entonces? Ese momento marcó un hito en la historia de la tecnología móvil. Y sí, Motorola estuvo ahí desde el principio.

A lo largo de las décadas, Motorola ha sido protagonista de grandes avances tecnológicos. Desde 2014, bajo el alero de Lenovo (que adquirió la compañía por 2.910 millones de dólares), la marca ha logrado recuperar terreno perdido y tomar decisiones acertadas. Desde mi vereda, ha sido una seguidilla de aciertos.

Uno de los más nostálgicos —y disruptivos— fue el regreso del RAZR, ese teléfono plegable que muchas queríamos cuando estábamos en el colegio… bueno, en el liceo. Hoy, el nuevo RAZR no solo apela a la nostalgia, sino que se alinea con las tendencias actuales de diseño y funcionalidad.

Pero Motorola no solo está presente en el mundo del consumo general, también crece en el ámbito de los negocios y la productividad. Para Agustín Aden, gerente general de Motorola Chile, el crecimiento sostenido de la marca en la región se debe a una visión clara: la tecnología debe adaptarse al estilo de vida de cada usuario.

Esto se refleja en su colaboración con Pantone, en el diseño de sus dispositivos, y en su apuesta por un ecosistema interconectado gracias a Smart Connect.

Esta herramienta permite enlazar smartphones con PCs, tablets y televisores, facilitando la multitarea o el compartir contenido mediante comandos de voz. “Más de 9 millones de usuarios usan Smart Connect cada mes”, señala Aden, destacando que esta conectividad será clave en el comportamiento futuro del consumidor.

Motorola hoy apuesta por una tecnología más intuitiva, práctica y personalizada. Porque más allá de las especificaciones, lo que realmente importa es que cada experiencia tenga sentido en la vida diaria de quien la usa.

Resiliencia, innovación y un regreso con fuerza

Podría ser un libro completo: la historia reciente de Huawei no ha sido fácil, pero como en toda buena historia de resiliencia, después de la caída vino una recuperación que, aunque lenta, está dando frutos.

El veto impuesto por el gobierno de Donald Trump en 2019 golpeó duro a la compañía. La prohibición de acceder a servicios de Google y a ciertos componentes estadounidenses impactó directamente en sus operaciones globales. En Chile, vimos cómo sus tiendas, instaladas estratégicamente en centros comerciales clave, cerraban una a una. Yo misma cubrí varias de sus inauguraciones, que en su momento fueron verdaderos eventos tech.

Sin embargo, Huawei nunca se retiró por completo del negocio —especialmente del mundo corporativo y de infraestructura— y ahora está volviendo con fuerza al mercado de consumo, recuperando la confianza de sus usuarios.

Un ejemplo de esta nueva etapa es la llegada del Huawei Mate X3, el primer smartphone plegable en formato tríptico, con un precio cercano a los $3 millones. Me sorprendió gratamente que Chile fuera uno de los mercados seleccionados para su lanzamiento. “Fue recibido con entusiasmo, especialmente por usuarios que buscan lo último en innovación y funcionalidad”, señala Josefa Bernales, PR Director de Huawei Device Chile. Sin duda, una señal clara de que el público chileno está volviendo a confiar en la marca.

Más allá del teléfono, los wearables se han convertido en protagonistas del ecosistema Huawei. Productos como los FreeClip, unos audífonos de diseño abierto que no cubren completamente el oído, y la serie de relojes inteligentes WATCH GT 5, destacan por su autonomía, diseño y compatibilidad.

De hecho, Huawei ha puesto especial énfasis en lograr una integración fluida entre plataformas. “Nuestros dispositivos ofrecen integración total con iOS y Windows, permitiendo una experiencia sin interrupciones para profesionales multitarea y creativos”, enfatiza Bernales.

Lo digo con experiencia: Yo uso el modelo anterior, el GT 4, y lo tengo perfectamente sincronizado con iOS y con MagicOS. Algo que la competencia surcoreana aún no puede garantizar del todo.

Huawei está volviendo, no con escándalos ni promesas vacías, sino con innovación concreta, diseño cuidado y una propuesta clara: ser un puente tecnológico y no una barrera. Y eso, en este ecosistema cada vez más fragmentado, se agradece.

Resistencia, rendimiento y ecosistema inteligente

En un mercado donde los usuarios exigen más que solo potencia y diseño, la resistencia se ha convertido en un factor decisivo. Honor ha sabido leer esta necesidad, apostando por dispositivos robustos, duraderos y con un ecosistema inteligente que acompaña al usuario en todos los aspectos de su vida.

“Las pantallas quebradas son uno de los principales dolores de los usuarios. El costo de reemplazo puede llegar a un 30% del valor del equipo, y los chilenos buscan smartphones que duren hasta tres años. Por eso, la resistencia está en el corazón de nuestros diseños”, explica Andrea Molina, gerenta de Marketing y Comunicaciones en Honor Chile.

Un ejemplo concreto es la nueva serie HonorMagic7, compuesta por dos modelos que resisten caídas desde mayores alturas, son a prueba de agua y cuentan con batería de Silicio-Carbono, capaz de operar en condiciones de temperatura extremas. Estas características están pensadas tanto para un público joven que elige su primer smartphone, como para usuarios más exigentes que buscan un equipo robusto, confiable y de alto rendimiento.

En campañas recientes —incluyendo su presencia en televisión— la marca ha puesto a prueba esta resistencia de forma literal. En uno de los spots, un auto pasa por encima del equipo; y en una experiencia personal, tuve la oportunidad de cocinar con uno de los modelos, usándolo como tabla de picar y cuchara improvisada. Pese al calor y la humedad, el dispositivo siguió funcionando sin problemas. Un gesto que, honestamente, pocos teléfonos (especialmente algunos asociados a la fruta) podrían replicar sin terminar dañados.

Más allá del teléfono, la marca está construyendo un ecosistema inteligente que incluye wearables y otros dispositivos conectados. Este año renovaron su línea de audífonos y relojes inteligentes, integrando funciones de IA a través de su sistema operativo MagicOS y una colaboración global con Google Cloud. “Estamos enfocados en amplificar la experiencia del usuario en todos los aspectos de su vida activa y profesional”, añade Molina.

Un elemento clave es su estrategia de precios. El consumidor chileno ya no busca lanzar 3 o 4 modelos al año, sino equipos que valgan la pena y duren. Por eso, Honor ha logrado un equilibrio entre especificaciones técnicas de alto nivel y precios competitivos, con modelos como el Magic7 Lite, que parte en los $399.990. Esto ha sido posible gracias a sus propias inversiones en innovación y alianzas estratégicas con actores clave como Qualcomm y Google, permitiéndoles ofrecer tecnología avanzada sin disparar los costos.

Más allá del precio, la experiencia compartida importa

Hoy, el consumidor chileno ya no solo compara precios: también valora la experiencia real de amigos, seguidores y referentes. Aunque el costo sigue siendo un factor decisivo, cada vez hay mayor conciencia del valor que ofrecen la tecnología, la innovación y la integración de los ecosistemas. En ese cruce entre funcionalidad, diseño y recomendaciones cercanas, es donde las marcas chinas están marcando la diferencia.