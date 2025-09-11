Lo nuevo de Apple: iPhone ultradelgado, audífonos que traduce en vivo y relojes más tecnológicos

En un anuncio global, Apple presentó su línea de dispositivos más ambiciosa hasta la fecha, liderada por el iPhone 17, los nuevos AirPods Pro 3 y la actualización completa de su familia Apple Watch.

La marca migró así desde la simple innovación tecnológica a ofrecer soluciones centradas en experiencias reales y útiles para todos, desde el usuario casual hasta quien busca rendimiento extremo.

La integración de inteligencia avanzada directamente en los dispositivos marca un paso importante hacia tecnología útil, accesible e intuitiva. Aquí te contamos qué significa cada novedad y por qué importa, con un lenguaje claro pero informativo.

iPhone 17, iPhone 17 Pro y el sorprendente iPhone Air

Apple presentó el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 y el nuevo iPhone Air, con un diseño que combina potencia y una estética ultra delgada.

iPhone Pro : incorpora el chip A19 Pro , la pantalla más avanzada de Apple, y cámaras traseras de 48 MP; además incluye una innovadora cámara frontal Center Stage.

: incorpora el chip , la pantalla más avanzada de Apple, y cámaras traseras de 48 MP; además incluye una innovadora cámara frontal iPhone Air : es el iPhone más delgado hasta ahora, también con chip A19 Pro y sistema de cámara Fusion de 48 MP, manteniendo cuerpo ultradisciplinado, durabilidad destacada y pantalla líder.

: es el iPhone más delgado hasta ahora, también con chip A19 Pro y sistema de cámara Fusion de 48 MP, manteniendo cuerpo ultradisciplinado, durabilidad destacada y pantalla líder. iPhone 17: mantiene un excelente balance entre rendimiento y precio, con cámara dual 48 MP, pantalla ProMotion de hasta 120 Hz y también la tecnología Ceramic Shield 2.

Más potencia, mejores cámaras y pantallas fluidas por primera vez combinadas con diseños más atractivos y resistentes — incluyendo un modelo premium ultradelgado que prioriza estética sin sacrificar rendimiento.

AirPods Pro 3: más que simples audífonos

Apple reveló los AirPods Pro 3, con características importantes, como una mejor cancelación activa de ruido “en audífonos de oído” del mercado, sonido optimizado, sensor de frecuencia cardíaca durante entrenamientos y traducción en tiempo real. Además, ofrecen hasta 8 horas continuas de reproducción según pruebas internas.

Con esto, se transforman en auriculares que no solo suenan bien, sino que cuidan la salud, traducen idiomas y duran todo un día de uso sin recarga, ideales para viajeros frecuentes, deportistas o personas conectadas.

Apple Watch: más salud y conectividad

Apple actualizó toda su línea de relojes con tres modelos clave:

Apple Watch Series 11 : trae detección de presión arterial y puntuación de sueño, acompañado de un nuevo modo “Workout Buddy” y hasta 24 horas de batería .

: trae detección de presión arterial y puntuación de sueño, acompañado de un nuevo modo “Workout Buddy” y hasta . Apple Watch SE 3 : ahora con pantalla siempre activa, insights más completos en Vitales (app), y carga rápida, manteniendo la asequibilidad.

: ahora con pantalla siempre activa, insights más completos en Vitales (app), y carga rápida, manteniendo la asequibilidad. Apple Watch Ultra 3: el modelo para exteriores extremos cuenta con comunicaciones satelitales, batería de varios días, pantalla más grande, 5G y GPS de doble frecuencia.

Estos dispositivos suman además lo que la marca ha mejorado en inteligencia artificial con Apple Intelligence, que permite a desarrolladores integrar experiencias inteligentes en sus aplicaciones —como Traducción en Vivo, mejoras en reconocimiento visual e integración con Atajos— todo respetando la privacidad del usuario y funcionando offline.

Los dispositivos anunciados ya están disponibles en pre-venta en la mayoría de los mercados.