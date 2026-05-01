Ruta [genIA] destaca en cumbre de Google sobre inteligencia artificial en educación superior

Las oficinas de Google en Santiago fueron el escenario del “Edvolution Tech Summit Chile 2026”, encuentro organizado por Google for Education que reunió a instituciones de educación superior y actores del ecosistema tecnológico para abordar avances en adopción digital.

En ese contexto, la Universidad de Concepción presentó la Ruta [genIA], una iniciativa institucional orientada a promover el uso responsable de la inteligencia artificial. La exposición estuvo a cargo de la académica del Departamento de Física y directora del programa, Alejandra Maldonado Trapp.

La jornada fue encabezada por el country lead de Google for Education en Chile, Daniel Rebolledo Cormack, junto al CEO de Edvolution, Dirk RosquillasTovilla. Ambos lideraron un espacio de intercambio enfocado en compartir experiencias, resultados y aprendizajes en torno a la implementación de inteligencia artificial en universidades de América Latina, así como los desafíos asociados a su integración en procesos formativos y de gestión.

Intercambio para impulsar la adopción

Desde Google for Education destacaron el valor de estas instancias colaborativas. “El invitar a diferentes instituciones de renombre a compartir sus logros, sus hallazgos, sus errores, sus éxitos, es justamente también parte del recopilar información y dejarla accesible para que sea útil a todos”, explicó Daniel Rebolledo, quien además participó recientemente del lanzamiento de Ruta GenIA en la UdeC.

En la misma línea, subrayó que el impacto de estas tecnologías depende de su implementación. “Nosotros podemos generar tecnología, podemos ser una empresa puntera en el desarrollo de eso, pero después el cómo se implementa, cómo se trabaja por las personas (…) es algo que solamente se puede lograr compartiendo la experiencia de las instituciones”, agregó.

Durante 2026, la relación entre Google for Education y la Universidad de Concepción se ha fortalecido, especialmente en el desarrollo de la Ruta [genIA]. Como parte de este trabajo conjunto, se avanza en la implementación de cuentas institucionales con altos estándares de seguridad, lo que permitirá ampliar el acceso a herramientas de inteligencia artificial en entornos controlados.

Una estrategia institucional de IA

En su presentación, Maldonado explicó que la Ruta [genIA] busca una adopción transversal de la inteligencia artificial, combinando alfabetización digital, formación y desarrollo de herramientas en toda la comunidad universitaria. El objetivo es integrar estas tecnologías en la docencia, la gestión y la vida universitaria, bajo criterios éticos.

Este enfoque ha sido valorado a nivel nacional e internacional. “Nos destacan los avances y la madurez de cómo la Universidad ha ido trabajando el tema de la alfabetización, inteligencia artificial y la integración responsable en el uso de las herramientas”, afirmó Maldonado.

Entre las primeras acciones del programa, destacó que “fue el lanzamiento de dos diplomas en el uso de herramientas de IA generativa”, iniciativa que superó las expectativas. «Recibimos muchas más postulaciones de lo que considerábamos (…) muchas personas de distintos cargos tienen un interés muy grande por aprender el uso ético de estas herramientas”.

A ello se suma el desarrollo de soluciones aplicadas al aprendizaje. “Estamos creando notebooks institucionales que son públicos”, señaló la Directora de [genIA], explicando que estas herramientas permiten responder consultas con información oficial. “La idea es que las jefaturas de carrera y distintas unidades puedan tener herramientas cargadas con su propia información. Así, se facilita la gestión y la toma de decisiones”, añadió.

Asimismo, valoró el reconocimiento que implica la invitación al encuentro. “Si Google te invita a mostrar tu modelo, es porque estás haciendo las cosas bien”, afirmó.

Liderazgo regional en transformación digital

Desde Edvolution, su CEO, Dirk RosquillasTovilla, presentó experiencias de universidades latinoamericanas en procesos de transformación digital, destacando el posicionamiento de Chile. “Chile tiene un fuerte liderazgo en Latinoamérica”, mencionó. Además, destacó el valorar los avances en los marcos regulatorios y de digitalización.

Respecto a la exposición de la UdeC, destacó su enfoque práctico. “Me ha encantado. De hecho, tomé varias ideas”, afirmó. “Hay muchísimas iniciativas, pero de repente encuentras estas joyas que merece muchísimo la pena divulgarlas aún más”, concluyó.

Bibliotecas UdeC y nuevas formas de interacción

En la jornada también participaron representantes de Bibliotecas UdeC, encabezados por su directora, Karen Jara Maricic, quien subrayó la relevancia de estos espacios. “Es muy importante participar de estas instancias, ya que el trabajo que hacemos va directamente ligado a lo que está ocurriendo hoy, no solo en inteligencia artificial, sino con las plataformas que lo sostienen”, sostuvo.

Durante su exposición, la Dra. Maldonado detalló el trabajo conjunto en bibliografía digital, orientado a transformar la interacción con los contenidos académicos. “Lo que queremos es una nueva manera de interactuar con los libros de la biblioteca”, indicó. “Que los estudiantes puedan hacer preguntas directamente a los textos y obtener respuestas basadas en fuentes confiables”, añadió.

La iniciativa comenzó en asignaturas como álgebra, con foco en cursos con alta reprobación. Desde Bibliotecas UdeC, además, se enfatizó el carácter formativo de esta transformación. “No buscamos el carácter punitivo (…) al contrario, buscamos el apoyo a la docencia y a nuestros estudiantes”, señaló su directora, destacando que el objetivo es que las y los estudiantes “usen de manera correcta todo lo que hoy día tenemos en inteligencia artificial”, concluyó.