“Conciencia en Todas”: la nueva campaña que busca promover hábitos digitales responsables

El avance de la tecnología y la creciente digitalización de la vida cotidiana han abierto nuevos desafíos relacionados con seguridad, convivencia digital, privacidad y sostenibilidad ambiental.

En ese escenario, la empresa de telecomunicaciones Entel presentó “Conciencia en Todas”, una plataforma que busca agrupar distintas iniciativas orientadas a promover un uso más consciente y responsable de la tecnología en ámbitos digitales, sociales y medioambientales.

Una campaña enfocada en el uso responsable de la tecnología

La iniciativa fue presentada como una plataforma que reúne distintos programas e iniciativas desarrolladas por la compañía en torno al impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Entre los temas abordados se encuentran el bienestar digital, la privacidad en redes sociales, la prevención del ciberbullying, la protección de datos, el reciclaje de dispositivos electrónicos y la inclusión digital de personas mayores.

“Conciencia en todas es una evolución natural de nuestro propósito como compañía de transformar responsablemente la sociedad a través de la tecnología. Hoy lo hacemos mediante un rol activo y consciente frente a la relación de diferentes grupos de nuestra sociedad con la tecnología. Entre otros, Entel busca acompañar a las personas en el uso responsable de la tecnología, abordando temas como seguridad digital, bienestar frente a las pantallas, privacidad en redes sociales, reciclaje de celulares e inclusión digital”, afirmó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

Los seis ejes de la iniciativa

La plataforma contempla seis áreas estratégicas vinculadas al impacto de la tecnología sobre las personas y el entorno.

Los ejes definidos por la compañía son: bienestar digital y equilibrio; privacidad y responsabilidad en redes sociales; economía circular; prevención del ciberbullying; protección de datos y ciberseguridad; y uso de tecnología para personas mayores.

Según explican desde la empresa, la primera etapa de la campaña estará enfocada en promover reflexión respecto a los hábitos digitales y la relación cotidiana con dispositivos y plataformas digitales.

“En esta primera etapa la invitación a los usuarios a reflexionar sobre sus hábitos digitales. El objetivo principal es generar conciencia sobre cómo incorporamos la nueva realidad digital en nuestro día a día, impulsando un uso de las herramientas tecnológicas que sea consciente y equilibrado. En una segunda etapa, lanzaremos un programa completo de promoción de hábitos digitales seguros y de prevención de conductas de riesgos en el mundo digital. Como empresa de telecomunicaciones y tecnología tenemos un rol importante que jugar en estas temáticas y estamos trabajando el ello”, señaló Florenzano.

Inclusión digital y apoyo a personas mayores

Uno de los programas integrados dentro de “Conciencia en Todas” es el Fondo 55+, iniciativa orientada a disminuir la brecha digital en personas mayores.

En su segunda versión, el programa destinará $360 millones para financiar proyectos enfocados en fortalecer habilidades digitales y acceso tecnológico en personas mayores de 55 años.

El envejecimiento de la población y el aumento de servicios digitalizados han instalado la inclusión tecnológica de adultos mayores como uno de los desafíos relevantes en materia de conectividad y acceso.

Emergencias, reciclaje y economía circular

La plataforma también incorpora el Programa Primera Respuesta, iniciativa orientada a enfrentar emergencias climáticas y apoyar comunidades mediante acciones de prevención, respuesta y monitoreo posterior.

Dentro de este proyecto, la empresa impulsó junto a Desafío Levantemos Chile un Centro de Operaciones de Emergencias móvil.

Otro de los focos de la campaña es la economía circular mediante el programa 4R, orientado al reciclaje y reutilización de dispositivos electrónicos.

Actualmente, la compañía mantiene buzones de reciclaje en gran parte de sus tiendas y desarrolla la llamada Ruta Circular, un camión itinerante que recorre distintas ciudades recolectando aparatos electrónicos en desuso para reutilización o reciclaje.

La meta proyectada por la empresa apunta a revalorizar al menos el 20% de los celulares comercializados anualmente hacia 2030.

El desafío de la seguridad digital

El crecimiento de delitos asociados al entorno digital también forma parte de las preocupaciones abordadas por la campaña.

Desde hace varios años, la empresa desarrolla programas vinculados a educación en ciberseguridad, prevención de phishing y uso responsable de datos personales.

Especialistas han advertido que el aumento de la hiperconectividad y el uso masivo de redes sociales han elevado riesgos relacionados con fraudes digitales, robo de información y exposición de menores de edad en plataformas online.

En ese contexto, la iniciativa busca instalar una conversación más amplia sobre el impacto cotidiano de la tecnología y la necesidad de incorporar hábitos digitales más seguros y conscientes.