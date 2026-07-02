La importancia que emprendedores locales comiencen a introducir IA a sus negocios

La adopción de Inteligencia Artificial y herramientas digitales permite a los emprendedores automatizar sus procesos cotidianos, optimizar las ventas y elevar la rentabilidad de sus negocios. De acuerdo con estudios globales de McKinsey & Company, el uso de la IA en funciones comerciales puede incrementar la productividad hasta en un 40%, posicionándose como una pieza clave para que los microempresarios escalen sus proyectos y se mantengan competitivos en el mercado actual.

En ese contexto, y con el objetivo de descentralizar el acceso a la tecnología y entregar herramientas digitales que beneficien de verdad a empresarios locales de nuestro país, el pasado miércoles se inició oficialmente el curso de capacitación “Impulsa tu Emprendimiento con Inteligencia Artificial y Ventas Digitales” en la comuna de Puente Alto.

La iniciativa, liderada por la compañía WOM en una alianza con la Municipalidad de Puente Alto, OTIC SOFOFA y OTEC Adalid, capacitará a cerca de 70 emprendedores y microempresarios de la comuna. El programa formativo está diseñado para que los asistentes aprendan a utilizar la Inteligencia Artificial Generativa y diversas plataformas digitales para optimizar su gestión comercial, automatizar sus procesos diarios y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

Durante la ceremonia de apertura, realizada en el Salón Juan Pablo II del Parque Gabriela, Doris Maldonado, quien es dueña de un negocio de plantas y compostaje, además de ser una de las beneficiarias de esta iniciativa, destacó la importancia del curso: “Esto no es solo para mi emprendimiento, es para mi misma. Es lograr cosas que uno piensa que ya no va a poder aprender o que no va a poder adquirir. Significa también, a la vez, un espacio para mostrar mi emprendimiento y mi trabajo de años”.

En esa línea, Andrés Ok, COO de WOM, destacó el rol social que tiene la conectividad en el desarrollo socioeconómico de las personas y el país: “Como compañía tenemos la convicción de que independientemente del tamaño del negocio, la tecnología permite operar y crecer de manera escalable. El acceso al conocimiento y nuevas herramientas se transforman en la piedra angular para impulsar nuevos proyectos de manera concreta”.

El programa cobra especial relevancia al posicionarse como un modelo de colaboración público-privada replicable. Al respecto, el alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que “La colaboración público-privada es fundamental, porque nos ayuda a acercar la inteligencia artificial a nuestros emprendedores y les permite optimizar su trabajo, abrir nuevos mercados y crecer en un entorno cada vez más digital. Es fundamental seguir impulsando capacitaciones en nuevas tecnologías, porque avanzan muy rápido y necesitamos que nuestros vecinos se mantengan vigentes y competitivos”.

“Estamos convencidos de que la formación con sentido abre oportunidades y contribuye al desarrollo de las personas y sus comunidades. Nuestro objetivo es que las habilidades y conocimientos adquiridos, se transformen en oportunidades que fomenten la empleabilidad y hagan crecer sus emprendimientos”, aseguró Jorge Garrido, líder de Becas Laborales OTIC SOFOFA Capital Humano.

El curso combina módulos prácticos de marketing digital, automatización de clientes y el uso ético y comercial de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al negocio en tiempo real, mediante el uso de IA Generativa, marketing digital y plataformas de venta online.