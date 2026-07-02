Presidente Kast busca desactivar tensiones oficialistas y desliza chance de coalición amplia

Desde Uruguay y a contracorriente de los ánimos en Chile tras la fallida acusación constitucional contra Nicolás Grau, el Presidente José Antonio Kast deslizó la posibilidad de que las fuerzas oficialistas terminen constituyendo una coalición política.

Al cierre de un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) de Uruguay, el Mandatario fue consultado por la temperatura en la interna oficialista posterior al fracaso del martes en el Senado, en donde ninguno de los cuatro capítulos del libelo acusatorio fue aprobado. Esto último producto de una marcada descoordinación de la derecha, en donde republicanos (junto con los nacional libertarios) sostuvieron el libelo de manera consistente, pero en Chile Vamos apoyos parciales, rechazos, abstenciones e inhabilidades terminaron desarmando cualquier mayoría potencial.

“Yo hago un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos, las urgencias hoy día principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo. Es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaboran con el gobierno, siempre en el marco del respeto, pero tenemos que focalizarnos en temas de seguridad”, partió diciendo, a lo que añadió la necesidad de una mirada común “que incluso trasciende a los partidos políticos que sustentan al gobierno”.

“Yo espero abrir una mesa de diálogo, respetando la originalidad de cada partido político, pero siempre poniendo el foco en las urgencias. Creo que los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal y el eje principal hoy día está puesto en la reconstrucción en las tres áreas que he mencionado permanentemente y ahí los invito a trabajar en conjunto”, añadió.

Consultado sobre la necesidad de una coalición que integre a todas las fuerzas en el Gobierno, José Antonio Kast sostuve que,hoy por hoy “estamos trabajando juntos, este es un gabinete amplio, mucho más amplio de lo que cualquier persona podría haber imaginado cuando estábamos en campaña, pero yo ya en campaña hablaba de la unidad legislativa”.

“En nuestro gabinete hay ex ministros de gobiernos anteriores, tanto del sector de derecha como del sector de centro izquierda y eso habla de que para nosotros el resultado para nuestra nación es más importante que un debate político. Y ya vendrá tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyen una alianza, una coalición. Lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan”, deslizó el Mandatario.

La UDI mantiene la guardia en alto

El escenario desde Chile, sin embargo, apunta a una intensificación de las hostilidades entre Chile Vamos y Republicanos, no a un cese. Casi en paralelo a las declaraciones del Jefe de Palacio, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, remarcó las distancias entre ambos sectores del oficialismo, a propósito de la diferenciación otrora propuesta por el partido del Presidente respecto de la “derechita cobarde”.

“Todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el gobierno del presidente Boric. Les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el gobierno. Bueno, acá hay un partido que se declaró de oposición (Partido Nacional Libertario), y el partido eje de Gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al Gobierno. Eso es problemático (…) Yo creo que esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante. Y para eso hay que partir de una definición”, adelantó esta mañana el también diputado en conversación con La Tercera.

Aun más, Ramírez apuntó a la urgencia de esa definición, “porque entonces la relación entre el Partido Republicano y los otros partidos de gobierno va a ser más bien distante, fría. Yo no sé si eso alcanza para tener un gobierno exitoso”.

El escenario refleja una relación en el oficialismo que comienza a mutar desde la colaboración a la competencia. La noche del martes, senadores de Chile Vamos ya adelantaban que lo que se disputó en la Sala no solo era el futuro político del ex ministro de Hacienda de Gabriel Boric, sino que también de las fuerzas de Gobierno.

“Esta es una pelea de posicionamiento de las derechas más que de la ciudadanía. Una acusación que se convirtió en una lucha de posicionamiento de las derechas y donde Chile Vamos mostró el triunfo de la moderación y la seriedad por sobre la estridencia”, apuntó un senador oficialista.