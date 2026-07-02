El invitado sorpresa: el fantasma de la recesión viene a complicar la agenda de Quiroz

¡Buenas y feliz jueves! Voy a sonar como un viejo, pero no puedo creer que ya se haya acabado la primera mitad del año. “¡Cómo pasa el tiempo. Estás enorme!”, decía siempre mi tía Rebeca, y era una de las frases que más me molestaban. Era argentina, vivía a un par de cuadras de Los Inmortales —la pizzería que, a mis 9 años, me introdujo a la fugazzetta— y, como suele pasar con las tías, tenía razón. El tiempo pasa rápido. En julio cumplo años. 62. Cada vez más cerca de la PGU.

Arrancamos el segundo semestre del año con Wall Street celebrando que el S&P 500 tuvo su mejor trimestre desde 2020, rentando 14% y sumando más de US$8 billones en valor de mercado. En los primeros seis meses subió casi 9%. El optimismo sobre la IA le ganó a los riesgos geopolíticos de la guerra en Irán. La economía estadounidense siguió mostrando resiliencia y eso fue suficiente para que los inversionistas volvieran a privilegiar el crecimiento sobre los riesgos.

No pasa lo mismo en Chile, donde en los primeros seis meses del año el IPSA rentó aproximadamente 3,4% y entre abril y junio vivió momentos complejos. El boom de los últimos dos años no esconde un problema más profundo: el mercado chileno completa su peor racha sin aperturas a bolsa desde el retorno a la democracia.

El 28 de junio se cumplieron siete años sin aperturas a bolsa, la mayor sequía desde 1990. Expertos lo atribuyen a diversos procesos que han generado incertidumbre y desincentivo para inversionistas y, si bien estiman que las condiciones han mejorado, no esperan que se rompa la tendencia negativa. La historia la cuenta en detalle Gabriel Álvarez en El Mostrador.

También en esta edición, la esquirlas políticas que genera la amenaza de una recesión y la crisis de empleo; verdades, silencios y $960 millones: el flanco Sartor de Alejandra Mizal; y la respuesta china a la amenaza de la inteligencia artificial al empleo (y lecciones para nosotros: prioridad en estabilidad social).

Además, el lobby de las AFP parece estar funcionando: el Gobierno evalúa poner pausa y cambios a la implementación de la reforma de pensiones; Kimal-Lo Aguirre sobrevive al Comité de Ministros; y los coletazos del fallo Australis en China.

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SE ASOMA EL FANTASMA DE LA RECESIÓN

El Imacec de mayo y las cifras de empleo tienen al mercado mirando de reojo la palabra maldita: recesión. La actividad económica de mayo cayó 0,9% anual y 0,2% mensual desestacionalizado, peor que lo esperado por el consenso de los economistas privados, y dejó instalada la pregunta: si la economía ya entró —o está a punto de entrar— en una recesión técnica.

La recesión técnica aún no está sellada. Según Scotiabank, para que el segundo trimestre confirme una caída sin discusión, el Imacec de junio tendría que retroceder 0,5% mensual desestacionalizado. Sus microdatos apuntan a algo más de dinamismo en junio, aunque no necesariamente suficiente para compensar la debilidad de los sectores primarios, la manufactura y el transporte.

Gemines y otros informes privados son menos optimistas y ya ven como un hecho que la economía se contrajo entre abril y junio, confirmando la definición de una recesión: dos trimestres seguidos de crecimiento negativo.

El informe de Scotiabank pone el foco en que la debilidad ya no parece un tropiezo puntual. Por segundo mes consecutivo, el Imacec desestacionalizado cayó en términos interanuales, mientras el no minero acumula tres trimestres de estancamiento. Casi todos los sectores mostraron crecimiento nulo o negativo frente al mes anterior.

Y el problema es que el frenazo se está extendiendo. Los shocks de oferta que golpearon a los sectores primarios en el primer trimestre todavía se sienten en la actividad no minera, especialmente en manufactura y transporte, mientras la construcción sigue sin levantar cabeza por una inversión residencial plana. El consumo, en tanto, llegaría al segundo trimestre prácticamente estancado. “Parte importante de la baja de manufactura general es por peces (etc) que 𝐜𝐚𝐞 -𝟓𝟎% 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐲 𝐦𝐮𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬”, lo destaca Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda de Boric.

Lo que está claro es que este va a ser el primer año en que vamos a crecer menos de lo que eran las expectativas del mercado y del Banco Central en diciembre del año pasado. Eso sí, hay consenso en que a partir de este mes la economía debería comenzar a repuntar y se anticipa una recuperación importante en el segundo semestre, en parte por bases de comparación más débiles y en parte por recuperación genuina (y dos días hábiles más). Pero las proyecciones de crecimiento ahora son que terminemos el año creciendo 1,3%.

La arista política. Nicolás Grau, fresco de zafar de una acusación constitucional sin fondo, salió a criticar al actual oficialismo recordando que ellos atribuían las mejores cifras y perspectivas económicas a las expectativas por el cambio de gobierno. “La coalición entrante, su discurso era que eso ocurría porque el mercado ya había anticipado que estaban llegando ellos. Esa era la discusión. Entonces uno no puede estar en una situación en que cuando están bien es que el mercado está anticipando que vienen ellos y después cuando la economía baja un poco su ritmo es por todo lo que le heredaron. Esas dos cosas, en términos lógicos, no son compatibles”, afirmó en Radio Duna.

Para Scotiabank, el Banco Central quedó descolocado frente a su propio escenario del IPoM de junio. Para cumplirlo, la actividad tendría que crecer más de 3% anual en junio, algo que el banco ve como “absolutamente inalcanzable”. A eso se suma un mercado laboral que se deteriora, con una tasa de desempleo desestacionalizada de 9,2%.

La conclusión política-monetaria es inevitable: con brechas de capacidad más abiertas, la opción de recortar la TPM vuelve a la mesa. Scotiabank cree que en la reunión del 28 de julio el Banco Central debería al menos evaluar un recorte de 25 puntos base, aunque probablemente lo postergue por cautela inflacionaria. Septiembre, con nuevo IPoM y más datos de IPC, aparece como la ventana más realista para un recorte.

La crisis de empleo. No es solo la tasa. La destrucción de empleo asalariado privado se acumula hace cinco trimestres, mientras crece la informalidad en la creación de puestos de trabajo.

Esta semana la Mesa Laboral que armó el Gobierno entregó su informe y apuntó al corazón del problema: empleo femenino, informalidad y costos de contratación. El informe final de la Mesa de Reactivación Laboral entregó un diagnóstico duro: Chile lleva 40 meses con desempleo sobre 8%.

A eso se suma una tasa de ocupación que sigue bajo el nivel prepandemia y una señal preocupante desde los registros administrativos: entre marzo de 2022 y marzo de 2026 se habrían perdido 70 mil empleos formales, pese a que la encuesta del INE muestra otra película. La Mesa, presidida por David Bravo, lo resume como una emergencia laboral que requiere medidas concretas, no solo más diagnóstico.

El informe pone de manifiesto un tema incómodo para el Gobierno: el alza del salario mínimo, la reducción de jornada de 45 a 40 horas sin ajuste salarial y el aumento de 7 puntos en la cotización del empleador están elevando los costos laborales en un momento en que las empresas —especialmente las pymes— ya están con poco margen para contratar.

El primer bloque de propuestas apunta al empleo femenino y al sistema de cuidados. La Mesa plantea aprobar con urgencia la reforma de sala cuna universal, pero advierte que eso no basta. También propone crear un sistema universal de cuidado extraescolar, inspirado en el programa 4 a 7, pero mucho más amplio: con operación entre las 16:00 y 19:00 horas, cobertura en vacaciones, talleres deportivos y culturales, transporte, colación y una plataforma única de postulación.

Las 40 horas en la mira. El capítulo más sensible es el de regulación laboral. La Mesa propone ampliar el período de referencia para calcular la jornada promedio desde las actuales 4 semanas a 15 semanas —el promedio OCDE— o incluso hasta 52 semanas, como en Alemania o Países Bajos.

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LOS CONFLICTOS DE LA RECTORA, SARTOR Y AZUL AZUL

Verdades, silencios y $960 millones: el flanco Sartor de Alejandra Mizala. Llega a la rectoría de la Universidad de Chile con una carrera académica pesada —37 años en Ingeniería Industrial, cofundadora del Centro de Economía Aplicada y referente en educación—, pero también con un flanco incómodo: durante la campaña no transparentó que era inversionista de Sartor AGF, firma hoy en liquidación por orden de la CMF y bajo investigación penal.

Según su declaración de patrimonio, su inversión estaba valorizada en casi $1.000 millones a marzo de 2025.

La historia la cuenta Ximena Pérez en El Mostrador. Sartor fue accionista relevante de Azul Azul a través del fondo Tactical Sport, y la U. de Chile mantiene un convenio con la concesionaria por el uso del nombre y símbolos del club. Mizala, como candidata, se mostró disponible a revisar ese acuerdo, pero recién después de electa dijo que se inhibirá de participar en esa discusión para evitar cuestionamientos por eventual conflicto de interés.

La nota de Ximena apunta al estándar de transparencia: Mizala no solo era inversionista desde 2014, sino que parte de su familia también aparece afectada por Sartor. Ella ha dicho que perdió ahorros familiares provenientes de herencias y años de trabajo, pero no informó durante la campaña el monto ni la profundidad de ese vínculo.

El caso Sartor sigue creciendo como una telaraña que conecta fondos de inversión, Azul Azul, querellas de aportantes, sanciones de la CMF y ahora la gobernanza de la principal universidad pública del país.

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LA MESA: IA, EMPLEO Y MERCADO CHILENO

Silvia Diaz: “La pregunta clave no es si la IA va a cambiar el mundo laboral o productivo: esto ya está ocurriendo. La pregunta clave es si Chile va a usarla para aumentar desigualdad o para abrir nuevas oportunidades”.

La presidenta del Consejo CTCI y exministra de Ciencia advierte que Chile no puede seguir tratando el conocimiento como un gasto sectorial, sino como infraestructura estratégica para crecer, mejorar la productividad y tomar mejores decisiones. En su paso por La Mesa de El Mostrador, plantea que la inteligencia artificial ya está transformando el mundo laboral y que el desafío urgente es construir capacidades para que esa revolución no quede concentrada en pocos actores.

Esa advertencia aterriza justo en el momento en que Chile enfrenta un mercado laboral débil, informalidad creciente, baja productividad y brechas educacionales persistentes. Diaz dice que si la IA queda concentrada en pocas empresas, pocos trabajadores calificados y pocos territorios, puede ampliar la desigualdad. Pero, bien usada, también puede ser una herramienta de movilidad social.

Hace algunas semanas, el Consejo entregó al Presidente de la República la Estrategia Nacional CTCI 2026, un documento que pasó por debajo del radar. No habla solo de ciencia. Habla de desarrollo. Díaz lo planteó así:

“El Consejo, al ser un consejo asesor presidencial completamente autónomo, con una mirada de largo plazo, busca proyectar el desarrollo de Chile de la mano de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación“.

El diagnóstico es incómodo. Chile tiene universidades, talento, centros de investigación, empresas innovadoras y territorios con capacidades propias. Pero todo eso sigue funcionando de manera dispersa, con baja escala, poca coordinación y demasiada competencia atomizada por recursos.

“Chile necesita sí o sí una nueva trayectoria para poder convertir el conocimiento en desarrollo”.

La inteligencia artificial aparece como el gran tema inevitable. Advierte que ya dejó de ser una promesa de futuro y ya está metida en el trabajo, la educación, la salud, los servicios públicos y la productividad.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La respuesta china a la amenaza de la inteligencia artificial al empleo (y lecciones para nosotros): vincular su ambición de convertirse en superpotencia de IA con otra prioridad, la de mantener a los humanos en el centro de la economía. Beijing entendió a la mala antes que muchos que la amenaza de la inteligencia artificial no es solo tecnológica, sino también política.

El poder de los taxistas. Según The New York Times, en Wuhan, donde funciona uno de los mayores laboratorios urbanos de robotaxis del mundo, los taxistas protestaron por el avance de los autos sin conductor. El Partido Comunista censuró la protesta, pero tomó nota: si la automatización desplaza trabajadores a gran escala, el problema deja de ser solo de productividad y pasa a ser de estabilidad social.

El caso chino importa porque el país ya vive en carne propia la automatización: robots en fábricas, vehículos autónomos de reparto, drones que distribuyen comida y máquinas que reemplazan tareas en hoteles, restaurantes y estacionamientos. Hasta ahora, el golpe ha sido sobre todo para trabajadores manuales.

Pero la IA generativa cambia el mapa ya que ahora también amenaza empleos de graduados universitarios, un grupo políticamente más sensible. El gobierno promete apoyos focalizados, capacitación vocacional y hasta se discute un seguro de desempleo asociado a la IA.

La lección para Chile no es copiar el modelo chino, sino entender que la adopción de IA no puede quedar entregada solo a la lógica de eficiencia privada. En una economía con desempleo alto, informalidad creciente y baja productividad, la IA puede ser una palanca de modernización o un acelerador de precariedad. La pregunta no es cómo frenar la IA, sino cómo orientar su uso hacia más productividad, reconversión laboral y empleos formales de mejor calidad.

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– El lobby de las AFP parece estar funcionando. La subsecretaria de Previsión Social abrió la puerta a ajustes a la reforma de pensiones en una entrevista en La Tercera. Elisa Cabezón reconoció que han tomado nota de advertencia de actores del mercado sobre el supuesto riesgo de la implementación de los fondos generacionales y la licitación de stock.

La principal preocupación es que se implementen demasiado cerca una de otra. El temor es que esa coincidencia presione el mercado de capitales, afecte precios de activos y termine golpeando la rentabilidad de los fondos de pensiones.

Según explicó, el Gobierno está escuchando a más actores y evaluando si existen fundamentos “fuertes y objetivos” para concluir que los plazos actuales pueden dañar los ahorros previsionales. De confirmarse ese riesgo, dijo que su responsabilidad sería levantar el tema y analizar una ley corta para ampliar los plazos de implementación.

La licitación de stock en la mira. Es a lo que más se oponen las AFP. La subsecretaria reconoció que están revisando el diseño de la implementación, especialmente por su impacto en activos alternativos, que son menos líquidos y costosos de traspasar entre AFP.

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– Codelco ya no es número 1. La minera estatal puso los números sobre la mesa y el diagnóstico no es cómodo: todavía produce más cobre que el promedio de sus grandes competidores, pero en 2025 dejó de ser el mayor productor mundial de cobre. Y, peor para el orgullo minero nacional, sus indicadores muestran una brecha dura frente a sus pares privados e internacionales.

El informe compara a Codelco con los tres mayores productores globales y con las tres principales operaciones privadas en Chile. La foto: ley de mineral parecida a la de los grandes jugadores mundiales —0,62% versus 0,59%—, pero bastante por debajo de las operaciones privadas locales, que promedian 0,80%. Eso no es culpa de nadie, simplemente las minas de Codelco son más viejas y a medida que se va profundizando la veta, la piedra viene con menos cobre.

El problema grande está en costos. El cash cost C1 de Codelco llegó a 211,7 centavos de dólar por libra, contra 134,7 de sus pares mundiales y 123,0 de las principales operaciones nacionales.

Traducido: producir en Codelco cuesta mucho más, y eso se come la caja.

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– Kimal-Lo Aguirre sobrevive al Comité de Ministros. La Moneda le dio aire a una de las obras más relevantes para la transición energética en Chile. La instancia rechazó las reclamaciones contra Kimal-Lo Aguirre, la línea de transmisión de US$1.480 millones que conectará Antofagasta con la Región Metropolitana.

El gobierno quiere mostrar que el Comité de Ministros no será solo una ventanilla de revisión ambiental, sino también una herramienta para destrabar inversión. Es la séptima sesión del Gobierno de José Antonio Kast y la novena del año; el propio Presidente había destacado el 1 de junio que el comité ya había destrabado cerca de US$7 mil millones en proyectos.

Kimal-Lo Aguirre no es un proyecto cualquiera. Busca llevar energía renovable desde el norte hacia la zona central, aliviar cuellos de botella del sistema eléctrico y, según la ministra de Energía, Ximena Rincón, fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro. Además, destacó que la obra generará más de 5 mil empleos durante su construcción.

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– ¿Coletazos chinos del caso Australis? La anulación del laudo arbitral del caso Australis en Chile parece haber cruzado el Pacífico. Joyvio Food, la filial china que compró la salmonera a Isidoro Quiroga y que luego llevó la disputa a arbitraje, informó la renuncia de dos nombres relevantes de su directorio.

El primero es Chen Shaopeng, hasta ahora chairman de Joyvio Foods/Australis. Dejó la presidencia del directorio, su asiento como director no ejecutivo, la presidencia del comité de estrategia y su rol en el comité de nominaciones. La explicación oficial fue “arreglos laborales”.

También renunció Zhou Qingtong, director no ejecutivo e integrante del comité de auditoría. En su caso, la compañía habló de “razones personales”. Ambos dejarán de tener cualquier cargo en Joyvio o sus subsidiarias. Y no solo ellos. También habría salido Yonggun Huang, miembro del directorio de Australis que se hace llamar Juan Pizarro y que es el que vino a entablar las querellas y aliado clave de Eguiguren y el gerente general Andrés Lyon.

La empresa no vinculó las salidas con Australis. Pero el timing es difícil de ignorar. La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el laudo arbitral que, pese a rechazar la tesis de dolo y ocultamiento, había ordenado una restitución cercana a US$300 millones. Fue un golpe mayor para la ofensiva judicial de Joyvio. Además, la del presidente es una salida anticipada ya que su mandato expiraba en 2027.

Desde la empresa aclaran que Shaopeng Chen sigue como CEO y Presidente de Joyvio Group –empresa matriz y controladora de Australis- y, en su rol, sigue supervisando el día a día de la compañía, como también las acciones legales en contra de Isidoro Quiroga y su grupo cercano.

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TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO: LA VISIÓN DE UN RECTOR CAPITALISTA

Se viene un nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador y como parte de la Comunidad El Semanal, te quiero invitar. El evento se realizará el jueves 9 de julio, de 8:30 a 10:00 horas, de manera presencial en el auditorio de PwC Chile (Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes).

Este año el foco del nuevo ciclo de conversaciones está puesto en los grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales que están redefiniendo la agenda pública. En específico, el nuevo escenario de las tensiones históricas entre capital y trabajo, una dinámica que ha marcado el desarrollo económico, político y social de las sociedades contemporáneas.

En esta edición conversaremos con Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, exsubsecretario de Educación y exsocio de LarrainVial, sobre capital, trabajo e inteligencia artificial, y cómo la IA está reconfigurando la relación entre el capital y la democracia.

Confirma por esta vía o al mail dialogos@elmostrador.cl

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.