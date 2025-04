Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: los desafíos pendientes en tiempos complejos

Este 2 de abril, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo nos invita a reflexionar y visibilizar la realidad de las personas autistas, así como las barreras que enfrentan junto a sus familias para acceder a condiciones dignas de vida en una sociedad que, a pesar de los avances normativos, sigue siendo excluyente y poco accesible.

Los estereotipos nacidos del desconocimiento han sido reforzados por representaciones mediáticas que imponen etiquetas limitantes y sesgadas sobre las vidas autistas. Estas imágenes reduccionistas no reflejan la diversidad de formas de comunicación, relación y participación, ni las distintas necesidades de apoyo. Además, fomentan la errónea idea de que el autismo sigue un desarrollo lineal con una única forma de expresión e interacción con el entorno. Como resultado, quienes no encajan en este modelo suelen ser cuestionados en su diagnóstico y sus necesidades subestimadas. En una sociedad que homogeneiza y discrimina a quienes no cumplen con las expectativas normativas, la inclusión sigue siendo un desafío.

Vivimos en un mundo donde los likes en redes sociales muchas veces validan discursos de odio basados en desinformación. Un mundo en el que, con ligereza, se opina sobre las decisiones de crianza, el acompañamiento terapéutico y las elecciones familiares de quienes cuidan a personas autistas. Este escenario no solo profundiza la exclusión, sino que también vulnera derechos fundamentales y genera un desgaste emocional en las familias, sumando agotamiento y temor en una lucha constante por el reconocimiento y la aceptación de sus hijos e hijas.

No se trata de buscar culpables, sino de asumir la responsabilidad colectiva. Las comunidades, especialmente las educativas, tienen un papel fundamental en este proceso. No basta con cumplir normativas, leyes o decretos si no se promueve una cultura inclusiva real. Es imprescindible contar con equipos profesionales preparados, actualizados y acompañados, pero, sobre todo, comprometidos con la valoración y el respeto a la diversidad. La formación docente, el diseño de estrategias pedagógicas accesibles y la creación de espacios de apoyo para las familias son elementos clave para alcanzar una inclusión efectiva.

La inclusión no es un acto de caridad, sino un ejercicio de justicia social y convivencia genuina. No se trata de romantizar el esfuerzo de las personas autistas y sus familias ni de apelar a la lástima, sino de asegurar espacios de aprendizaje y convivencia donde no importe un diagnóstico, sino las necesidades y características de cada persona. Es crucial generar oportunidades de desarrollo que fortalezcan la autonomía, fomenten la confianza y garanticen el acceso a entornos que permitan a cada individuo sentirse parte de la comunidad.

Para lograrlo, debemos transformar nuestra sociedad desde el reconocimiento mutuo, la empatía y el respeto por todas las formas de ser y estar en el mundo. Seguimos viviendo en un sistema diseñado para una mayoría hegemónica, donde la diversidad es vista como un obstáculo en lugar de una oportunidad. Es momento de cambiar esta perspectiva.

El 2 de abril nos recuerda que la inclusión es una tarea diaria y un compromiso colectivo. Es una invitación a seguir avanzando, como comunidades educativas y como sociedad, para que cada persona pueda vivir con dignidad, sin barreras que limiten su desarrollo y participación plena. Pero, sobre todo, lejos del odio, la violencia y los prejuicios que tanto daño nos hacen día a día.