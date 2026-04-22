Escritora Nona Fernández lidera delegación chilena en Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

En el marco de su participación en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que empieza este jueves, Chile presentará una destacada delegación de autores, editoriales y profesionales del libro, en una edición atravesada por el eje “El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas”, que pone en valor la tradición oral, las memorias colectivas y los relatos que configuran su identidad cultural.

Organizada de manera conjunta por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores —a través de DIRAC— y ProChile, la presencia chilena refuerza los vínculos culturales con Argentina y consolida una participación sostenida en uno de los eventos editoriales más relevantes de América Latina.

Este enfoque releva la palabra como espacio de transmisión cultural, en diálogo con las culturas originarias y sus sistemas de conocimiento, y se materializa en la participación de autoras y autores que abordan estas dimensiones desde la literatura contemporánea.

Mercado clave

En tal sentido, Constanza Alegría, Agregada Comercial de ProChile en Argentina, sostiene que Argentina es un mercado clave para el sector editorial chileno y que, de hecho, el año 2025 se posicionó como el primer mercado de destino para las exportaciones de bienes editoriales con US$ 1,3 millones en el período.

Respondiendo a esta importancia, Chile -en un trabajo un trabajo conjunto entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de DIRAC y ProChile, y escritores, editoriales y gremios del sector privado- ha dicho presente ininterrumpidamente desde el año 2012 en esta tradicional feria, agregó la funcionaria.

En este marco, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura ha seleccionado a Nona Fernández para integrar el ciclo “Diálogos de Escritoras y Escritores de Latinoamérica”, y a Graciela Huinao y Bernardo Colipán para participar en el programa “La palabra indígena”, destacando la diversidad de territorios, lenguas y tradiciones presentes en la literatura chilena actual.

La delegación se completa con la participación de editoriales, autores y representantes del ecosistema del libro que asisten a través de la Línea de Apoyo a la Difusión y por iniciativa propia, fortaleciendo la presencia de la industria editorial chilena en un espacio clave para la circulación internacional, el intercambio profesional y la generación de nuevas redes.

Entre ellos, destacan las editoriales y proyectos: Dudo Ediciones, Editorial Libros del Amanecer, Editorial Zig-Zag, Ebooks Patagonia, Queltehue Ediciones, Banda Propia, Agnición, Recrea Ediciones, junto a autores como Juan Santander, Juan Manuel Zurita, Rodrigo Urzúa, Nicolás Vidal y Fabián Rivas, entre otros.

La participación de Chile en esta edición se enmarca en el principio de bibliodiversidad, uno de los pilares de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, promoviendo la circulación de voces, estéticas y tradiciones diversas en múltiples formatos y soportes.

En su edición número 50, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se consolida como uno de los principales encuentros culturales de la región, reuniendo a más de 450 expositores, 12.000 profesionales del sector y más de un millón de visitantes.

En este contexto, Chile sostiene una participación continua desde 2012, a través de un trabajo articulado entre instituciones públicas, consolidando una estrategia de internacionalización del sector editorial que promueve la proyección de sus autores y editoriales en el circuito global.

Actividades destacadas de la delegación chilena

Entre las principales actividades programadas se encuentran:

Sábado 25 de abril -19 h

Actividad de editorial Banda Propia: Cinthya Rimsky, Sonia Cristoff, Laura Fernandez Cordero y María Moreno.

Lunes 4 de mayo – 19 h | Sala Alfonsina Storni

“La revolución no es un sueño eterno. Militancias, ejércitos y luchas colectivas y personales”

Participa: Nona Fernández, junto a Horacio Castellanos Moya y Miche Laub.

Jueves 7 de mayo – 20:30 h

“Poetas del pueblo mapuche (Chile)”

Conversación con Graciela Huinao y Bernardo Colipán. Modera: Enrique Foffani.

Viernes 8 de mayo – 20:30 h

“Poeta del pueblo munduruku (Brasil)”

Participa Daniel Munduruku. Modera: Bernardo Colipán.

Una literatura en diálogo con sus raíces

La participación chilena en la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 propone un recorrido por las múltiples formas en que la literatura contemporánea dialoga con la memoria, la oralidad y los relatos fundacionales, reafirmando el valor de la palabra como puente entre territorios, generaciones y culturas.

La presencia chilena ha contemplado la participación en instancias como el Festival Internacional de Poesía y los Diálogos de Escritoras y Escritores de Latinoamérica, así como la instalación de un stand país que integra una muestra editorial y un espacio de difusión cultural. Asimismo, la feria constituye un espacio estratégico para la participación en Jornadas Profesionales, favoreciendo la generación de redes, la circulación de contenidos y el fortalecimiento de vínculos con actores del ecosistema del libro en la región.

En las últimas versiones, la presencia chilena ha reunido a autoras, autores, editoriales y profesionales del libro, consolidando una participación diversa y representativa del sector. Para la edición 2026, esta participación se proyecta en continuidad con dicho trabajo, fortaleciendo la articulación institucional y la proyección internacional del libro y la creación literaria chilena.

Quiénes son los autores destacados de la delegación chilena

Nona Fernández

Actriz, escritora y guionista, es una de las voces más influyentes de la literatura chilena contemporánea. Su obra cruza memoria, historia y ficción, con títulos como Mapocho, Space Invaders y La dimensión desconocida. Su escritura ha sido traducida a múltiples idiomas y reconocida internacionalmente por su abordaje de la memoria política y las violencias del pasado reciente.

Graciela Huinao

Poeta y narradora mapuche-williche, es una figura central de la literatura indígena contemporánea. Su obra recupera la oralidad, la memoria y las tradiciones de su pueblo desde una perspectiva profundamente arraigada en el territorio. En 2014 se convirtió en la primera mujer indígena en integrar la Academia Chilena de la Lengua.

Bernardo Colipán

Poeta, investigador y promotor cultural mapuche-williche, su trabajo articula creación literaria, memoria histórica y rescate de saberes comunitarios. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y constituye un aporte fundamental al estudio y difusión de la cultura mapuche del sur de Chile.