Milei se reunirá con Peter Thiel, influyente empresario libertario y fundador de Palantir

Javier Milei se reunirá con el empresario e inversor tecnológico Peter Thiel una vez que regrese de su gira oficial por Israel, en un encuentro que suma una nueva señal del Gobierno argentino para estrechar lazos con referentes internacionales del mundo de los negocios. La reunión se concretará después de que el mandatario aterrice en Buenos Aires este miércoles 22 de abril.

Peter Thiel es cofundador de PayPal y Palantir. Esta última es una empresa estadounidense que ha estado en el centro de la preocupación de gobiernos y líder mundiales, por su capacidad en el análisis de big data e inteligencia artificial, especializada en integrar conjuntos de datos complejos y dispares para agencias de inteligencia, defensa y grandes empresas.

Thiel llegó a Argentina para seguir de cerca el “experimento Milei”. Según reveló el periodista de la cadenas C5N, Alejandro Bercovich, el empresario libertario compró una mansión y planea vivir dos meses en Argentina para reunirse con líderes locales.

Thiel, una de las mentes más influyentes de la tecnología y aportante clave en las campañas de Donald Trump y ve en la gestión actual del gobierno argentino el único proyecto libertario capaz de sobrevivir y lograr una reelección.

“Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, es una de las frases más polémicas de su ensayo “La educación de un libertario”.

El encuentro se producirá en un momento en que la administración de Milei busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero.

La relación entre Thiel y Milei ya había mostrado señales previas. En 2024 el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, sostuvo que el empresario consideraba que las ideas del mandatario tenían relevancia global. El fundador de Palantir describió a Argentina como una advertencia para economías desarrolladas y planteó que Milei tiene posibilidades razonables de éxito.

La futura reunión se enmarca, además, en el cierre del tercer viaje oficial de Milei a Israel. Durante esa visita, el presidente se reunió con Benjamin Netanyahu, ratificó la alianza entre ambos países, firmó acuerdos —incluido uno sobre inteligencia artificial— y participó en actividades oficiales y simbólicas junto a autoridades israelíes.