El desafío progresista de Chile

Chile no enfrenta una crisis política por falta de diagnósticos. Los diagnósticos abundan. Se repiten, se refinan, se vuelven cada vez más precisos. Sabemos —con una claridad casi incómoda— lo que ha ocurrido: la pérdida sostenida de confianza en las instituciones, la distancia creciente entre el poder y la vida cotidiana, la sensación persistente de abuso, la fatiga democrática que se expresa en desafección y en rabia contenida.

Pero esa acumulación de lucidez no ha producido conducción progresista ni un liderazgo político y ese es el problema de fondo.

Durante años confundimos comprensión con acción, análisis con decisión. La política se fue desplazando desde su función esencial —ordenar, decidir, proyectar— hacia una forma sofisticada de observación. Se volvió experta en describir lo que ocurre, pero cada vez menos capaz de incidir sobre ello. En ese tránsito, perdió algo más que eficacia: perdió sentido.

Un país puede convivir con desacuerdos, con tensiones e incluso con crisis. Lo que no puede sostener indefinidamente es la ausencia de dirección. Cuando no existe un rumbo reconocible, cuando las decisiones se fragmentan y se contradicen, cuando nadie parece estar dispuesto a asumir el costo de conducir, lo que se instala no es el pluralismo, sino la dispersión. Y la dispersión, en política no es neutral: es el terreno donde prosperan las respuestas más simples, más duras y más inmediatas.

Chile ha comenzado a experimentar ese desplazamiento.

La democracia no se debilita primero por el empuje de sus adversarios, sino por su propia incapacidad de responder. Cuando no resuelve problemas concretos, cuando no entrega seguridad, cuando no garantiza servicios básicos oportunos, cuando el Estado se percibe como lento, capturado o irrelevante, la legitimidad se erosiona. Y cuando la legitimidad se erosiona de forma sostenida, el sistema no es necesariamente derrotado: es reemplazado en la práctica por mecanismos, actores o lógicas que prometen eficacia sin asumir los costos de la deliberación democrática.

Ese es el punto en el que estamos.

Por eso, la discusión relevante ya no es qué criticamos. Es qué proponemos construir.

Y la respuesta no puede reducirse a un programa de medidas ni a un catálogo de reformas. Lo que está en juego es algo más básico: un acuerdo progresista capaz de orientar la acción pública en el tiempo, un marco de ideas abierto a todos los chilenos y no solo a un grupo cerrado o elitista.

La primera condición es recuperar la capacidad de gobernar. Esto no es solo un debate ideológico, sino estructural. Chile necesita un Estado que funcione. No en el sentido abstracto de “modernización”, sino en su expresión más concreta: capacidad de ejecutar decisiones, de priorizar recursos, de coordinar instituciones y de producir resultados verificables en la vida de las personas. Sin esa capacidad, toda política —por bien intencionada que sea— se degrada en promesa incumplida. Y las promesas incumplidas, acumuladas en el tiempo, erosionan no solo a los gobiernos, sino al sistema en su conjunto.

La eficacia no es un atributo técnico accesorio. Es una condición de legitimidad.

Pero la eficacia por sí sola no basta. Una política que funciona sin sentido puede ser eficiente y, al mismo tiempo, vacía. Por eso, la segunda condición es restituir la relación entre política y verdad. En los últimos años hemos asistido a un fenómeno más profundo que la desinformación: la pérdida de la verdad como referencia compartida. Las afirmaciones ya no se evalúan por su correspondencia con los hechos, sino por su capacidad de movilizar emociones o reforzar identidades. En ese contexto, la política deja de ser deliberación y se transforma en afirmación tribal. Sin un mínimo de realidad común, no hay posibilidad de decisión colectiva sostenible. Recuperar la verdad como base de la discusión pública no es un gesto moralista: es una necesidad política.

Sobre esa base, se vuelve imprescindible tener una propuesta clara sobre cómo alcanzaremos el desarrollo. Chile ha oscilado durante décadas entre dos modelos incompletos: crecimiento sin cohesión y redistribución con bajo crecimiento potencial. Ambos han mostrado sus límites. El desarrollo no puede seguir siendo entendido como una variable exclusivamente económica. Es, ante todo, una forma de organizar la vida en común. Implica crecimiento, pero también integración; inversión, pero también exigencias; dinamismo económico, pero también reglas claras que aseguren que ese dinamismo se traduzca en oportunidades reales para la mayoría. No se trata de oponer Estado y mercado, sino de subordinarlos a un mismo objetivo: producir valor económico y sentido social de manera simultánea.

Sin embargo, ninguna de estas dimensiones se sostiene si no se aborda el problema más profundo: la fractura de la comunidad política. Chile no está solo dividido; está desarticulado como proyecto común. Hemos perdido la capacidad de reconocernos en un “nosotros” que trascienda intereses inmediatos o identidades parciales. En ese vacío, la política se degrada en confrontación permanente y la democracia pierde su base afectiva. Reconstruir la comunidad no significa eliminar el conflicto —que es inherente a la vida democrática—, sino encauzarlo dentro de un marco compartido de pertenencia y reconocimiento mutuo. Sin ese marco, la convivencia se vuelve frágil y la estabilidad, ilusoria.

En ese punto, emerge un criterio decisivo para evaluar cualquier modelo de desarrollo o de organización social: la forma en que trata a quienes se encuentran en situación de mayor fragilidad. La vejez, la soledad o el abandono no son problemas sectoriales. Son la expresión más nítida del tipo de sociedad que hemos construido. Una comunidad que prolonga la vida pero no asegura compañía, que incrementa la esperanza de vida pero no la dignidad de esa vida, revela una contradicción profunda. Medir el éxito exclusivamente en términos de crecimiento económico sin incorporar la experiencia concreta de quienes han sido desplazados del centro de la vida productiva es una forma de ceguera estructural. Corregir esa ceguera no es solo una cuestión de justicia social; es una condición para la cohesión de largo plazo.

Todo lo anterior exige una transformación en la forma en que entendemos el tiempo político. Chile se ha habituado a operar bajo la lógica del corto plazo: decisiones condicionadas por ciclos electorales, reformas diseñadas para producir efectos inmediatos, agendas fragmentadas que responden a contingencias más que a estrategias. Pero los problemas que enfrentamos —desde la capacidad del Estado hasta la cohesión social— no se resuelven en ese horizonte. Requieren continuidad, consistencia y una dirección sostenida en el tiempo. Sin esa perspectiva, incluso las buenas decisiones se diluyen.

Esta propuesta no pretende ofrecer certezas fáciles ni soluciones instantáneas. Tampoco busca reinstalar una narrativa grandilocuente que oculte la complejidad de los desafíos. Su punto de partida es más sobrio y, al mismo tiempo, más exigente: reconocer que sin dirección no hay política que pueda sostenerse.

Chile no necesita más diagnósticos.

No necesita promesas que se adapten al clima del momento. Necesita convicciones capaces de sostenerse cuando el contexto cambia.

No necesita una política que administre la inercia. Necesita una política que decida un rumbo.

Porque en última instancia, lo que está en juego no es solo la calidad de un gobierno ni el resultado de una elección. Es la capacidad del país para seguir decidiendo en común su propio destino.

Y esa capacidad —si no se ejerce— no desaparece de golpe.

Se pierde.

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