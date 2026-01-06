PAES 2025: jóvenes con discapacidad alcanzan altos puntajes y proyectan su futuro en Medicina

El alto rendimiento académico también se abre paso desde los espacios de rehabilitación. Dos jóvenes usuarios de Teletón, provenientes de Concepción y Valparaíso, fueron reconocidos por sus destacados resultados en la PAES 2025, un logro que no solo valida años de constancia, sino que también les permite proyectar un futuro profesional ligado a la Medicina.

Reconocimiento a la trayectoria educativa

Como ocurre cada año, los estudiantes que alcanzaron puntajes de distinción en la PAES participaron de un desayuno oficial en el Palacio de La Moneda, instancia encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a autoridades del ámbito educacional. Entre jóvenes de distintas regiones del país, estuvieron presentes Valentina Zambrano, usuaria del Instituto Teletón Concepción, y Sebastián Allendes, del Instituto Teletón Valparaíso.

Para ambos, el reconocimiento no se limita al desempeño en una prueba estandarizada. Se trata, más bien, de la confirmación de que una trayectoria educativa sostenida —incluso en contextos de rehabilitación— puede abrir puertas concretas hacia la educación superior y la vida profesional.

Puntos en Matemáticas y una meta clara

Valentina Zambrano, quien asiste desde hace dos años a Teletón Concepción, obtuvo un resultado sobresaliente: 1.000 puntos en Matemáticas, 823 en Competencia Lectora y 726 en Ciencias. Diagnosticada con artritis reumatoide idiopática juvenil, una condición crónica que implica desafíos físicos y emocionales, la estudiante destaca la preparación y el esfuerzo detrás de sus resultados.

“No sé exactamente qué emoción fue, pero me sentí muy contenta. Me preparé mucho”, señala. Su objetivo académico es estudiar Medicina, teniendo como principal opción la Universidad de Concepción. “La ciencia siempre ha sido el área que más me gusta; desde chica me llamó la atención estudiar el cuerpo humano”, explica.

Vocación desde la experiencia de la rehabilitación

Sebastián Allendes también proyecta su futuro en la Medicina, con una especialización en fisiatría. Usuario del Instituto Teletón Valparaíso desde la infancia, su proceso de rehabilitación se intensificó en 2013, tras una cirugía de columna que lo obligó a reaprender a caminar.

Acompañado por equipos interdisciplinarios, Sebastián avanzó en autonomía y nuevas metas académicas. “La Teletón me dio la oportunidad de ser como los otros, de poder caminar. Gracias a todos los profesionales que me acompañaron soy quien soy hoy. (…) Yo quiero ayudar a otros como ellos me ayudaron a mí”, afirma.

Educación, rehabilitación y oportunidades reales

Desde Teletón, el director médico nacional, Bruno Camaggi, destacó el valor de estos logros. “Este es un reconocimiento a sus trayectorias educativas y tiene un enorme valor para Teletón, porque creemos firmemente que la rehabilitación sólo cobra sentido cuando se traduce en oportunidades reales de desarrollo educativo y de participación en la sociedad”, sostuvo.

La institución acompaña a niñas, niños y jóvenes en distintas etapas de su formación, a través de un trabajo integral que busca reducir barreras y fortalecer la autonomía. Este apoyo se materializa mediante orientación vocacional, acompañamiento en el acceso a la educación superior, plataformas de reforzamiento educativo y preparación para la transición al mundo laboral.

“Hay una orientación vocacional importante previa al ingreso a la educación superior, y herramientas para poder acompañarlo con plataformas de reforzamiento educativo”, explicó Macarena Rivas, subdirectora de Servicios Sociales y Comunitarios de Teletón.

Un trabajo que se complementa con apoyo psicológico, acompañamiento familiar e inclusión social, con el objetivo de que cada joven pueda construir su proyecto de vida con más confianza, herramientas y oportunidades.