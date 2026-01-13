Mattel presentó su primera Barbie con autismo, un hito en la historia de la marca que apunta a visibilizar la neurodiversidad desde una representación respetuosa, auténtica y construida en colaboración directa con la comunidad autista.

La nueva Barbie fue diseñada durante 18 meses en conjunto con Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organización sin fines de lucro dirigida por y para personas autistas, que promueve los derechos, la inclusión y la representación de la neurodiversidad.

Jamie Cygielman, Vicepresidenta Global de Muñecas en Mattel, señaló que “Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan. Estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo”.

“La muñeca, diseñada con la orientación de ASAN ayuda a ampliar la idea de lo que significa la inclusión en el pasillo de juguetes y más allá, porque cada niño merece verse representado en Barbie”, complementó.

Una Barbie pensada desde la experiencia sensorial

El diseño de la muñeca incorporó decisiones intencionales para reflejar experiencias comunes dentro del espectro autista, tanto en su apariencia como en sus accesorios.

Movimientos y expresión corporal

Barbie cuenta con articulaciones en codos y muñecas, lo que permite realizar movimientos de autorregulación, como el aleteo de manos u otros gestos asociados al procesamiento sensorial o a la expresión emocional.

Su mirada, levemente desviada hacia un costado, representa cómo algunas personas con autismo pueden evitar el contacto visual directo.

Accesorios funcionales

La muñeca incluye un fidget spinner rosa que realmente gira, pensado como una herramienta sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración.

También incorpora audífonos rosados con cancelación de ruido, un accesorio funcional que ayuda a disminuir la sobrecarga sensorial frente a estímulos auditivos.

Además, Barbie sostiene una tablet rosada con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa basadas en símbolos, como apoyo a la comunicación cotidiana.

Vestuario cómodo y sensible

El vestuario fue diseñado con foco en la comodidad sensorial: un vestido línea A color morado, de corte holgado, mangas cortas y falda fluida, pensado para reducir el contacto constante de la tela con la piel.

El conjunto se completa con zapatos planos, que favorecen la estabilidad y la facilidad de movimiento.

Representación, dignidad e independencia

Desde ASAN valoraron el proceso de colaboración y el resultado final.

“Es fundamental que las personas con autismo jóvenes puedan verse reflejadas de forma auténtica y positiva, y eso es exactamente lo que representa esta muñeca. Asociarnos con Barbie, nos permitió compartir ideas y brindar orientación durante todo el proceso de diseño para garantizar que la muñeca represente y celebre plenamente a la comunidad autista, incluyendo las herramientas que nos ayudan a ser independientes”, afirmó Colin Killick, Director Ejecutivo de ASAN.

“Nos honra ver este hito hecho realidad y seguiremos impulsando una mayor representación que apoye a nuestra comunidad a soñar en grande y vivir con orgullo”, añadió.

Donación a hospitales pediátricos

Como parte del lanzamiento, Mattel anunció que donará más de 1.000 Barbies con autismo a hospitales pediátricos especializados en Estados Unidos que atienden a niños dentro del espectro autista.

La iniciativa busca entregar momentos de alegría, consuelo y reconocimiento, reforzando el valor del juego como una herramienta de conexión, confianza y autoestima.