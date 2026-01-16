“¿Dónde está el autismo?”: psicóloga llama a reconocer y potenciar la neurodiversidad

En el bloque 14, llamado “Interacciones que reconocen valor” de Congreso Futuro, Cynthia D’Agostino presentó la pregunta: “¿dónde está el autismo?”. La respuesta, según su exposición, es clara: está en todas partes, en cada espacio donde existe la vida humana.

“Está en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en las comunidades, en los amigos, en los romances, en la vida entera”, afirmó la psicóloga y doctora en medicina, dejando en evidencia que el espectro autista no es una excepción social, sino parte constitutiva de la humanidad.

D’Agostino explicó que el autismo es una condición del neurodesarrollo, clasificada clínicamente como trastorno del espectro autista, que impacta en la comunicación social, la conducta, los intereses y, especialmente, en los procesos cognitivos. “No hay un solo autismo, hay muchos autismos, y cada uno impacta de forma diferente en cada persona”, señaló.

La especialista advirtió que los diagnósticos actuales siguen basándose principalmente en conductas observables y no en la forma en que las personas procesan la información. “Hoy seguimos diagnosticando por conducta, desafortunadamente”, sostuvo, subrayando que esto limita una comprensión más profunda del espectro.

Más autismo no significa epidemia

Uno de los puntos centrales de su presentación fue el aumento de la prevalencia. Según explicó, esta ha crecido un 300% en los últimos 20 años, pero aclaró que esto no responde a una epidemia. “No significa que hay una epidemia, de ninguna manera, sino que cada vez hay más y mejores formas de identificación, más profesionales tienen herramientas para detectarlos y a su vez hay más sensibilización sobre las características del autismo y la gente llega antes”, enfatizó.

También destacó que históricamente las mujeres y niñas han sido subdiagnosticadas. “Antes se creía que prácticamente no había mujeres en el espectro de autistas o niñas y cuando había tenían mucha discapacidad intelectual asociada a epilepsia u otras condiciones. Hoy sabemos que hay muchas más de las que creemos” , afirmó.

Respecto a los sobre diagnósticos, la especialista explicó que “en general los sobre diagnósticos no están relacionados con la conceptualización del autismo, sino con procesos que son breves, que no son rigurosos, que no están entrenados. Hay muchas formas de pulir”.

La doble empatía

D’Agostino abordó el concepto de “doble empatía”, propuesto por el investigador Daniel Milton. Según esta mirada, las dificultades comunicacionales no son un problema exclusivo de las personas autistas.

“Lo que pasa es que nosotros somos mayoría y las personas autistas son minorías, entonces se supone que ellos deberían ajustarse a nuestra comunicación, pero no es exactamente así”, explicó.

Añadió que, al ser mayoría, las personas neurotípicas han impuesto históricamente su forma de comunicación como la norma.

Por otro lado, la expositora lamentó que la investigación y la educación hayan puesto el foco casi exclusivamente en los desafíos del autismo. “Las fortalezas del autismo son una de las áreas menos investigadas”, afirmó, recalcando que muchas capacidades permanecen invisibles en la escuela, el trabajo y la universidad.

Educación y futuro

En su mensaje final, D’Agostino llamó a construir una educación que no solo integre, sino que valore y potencie la neurodiversidad. “Las características autistas son características humanas”, sostuvo.

Y concluyó con una idea que sintetizó toda su exposición: “Si hay algo que caracteriza al autismo es la humanidad. Es nuestra humanidad compartida”.

Para la especialista, el autismo no solo está en el presente, sino también en el futuro. Un futuro que, según dijo, deberá construirse con responsabilidad, respeto y reconocimiento mutuo.