Universidad liderará núcleos de investigación científica en tres áreas clave para el desarrollo

La Universidad Andrés Bello (UNAB) liderará la articulación de tres núcleos de investigación en materias relevantes para el desarrollo del país, esto luego de adjudicarse como institución patrocinante principal tres Centros de Interés Nacional 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

A esto se suma su participación como institución asociada en otros tres centros adjudicados. De esta forma, esta casa de estudios participa en seis de los once Centros de Interés Nacional que fueron financiados en esta convocatoria, una de las más competitivas del sistema nacional.

Los Centros de Interés Nacional de ANID son núcleos de investigación científica interdisciplinaria que abordan problemas cruciales para el país, generando conocimiento de frontera para el bienestar público y el desarrollo de políticas públicas. Su importancia radica en que articulan investigación de excelencia con las necesidades del Estado, formando capital humano avanzado y transfiriendo conocimiento a la sociedad.

En los 3 Centros de Interés Nacional adjudicados se trabajará con 8 instituciones de educación superior y 5 instituciones mandantes del sector público, lo que da cuenta de la complejidad de las propuestas adjudicadas y su carácter colaborativo.

“El fuerte componente asociativo, transdisciplinario y de vinculación con el entorno que tienen estos centros refleja una línea de trabajo que la investigación que impulsamos en UNAB viene consolidando hace años”, agrega Alejandra Vidales, directora general de Investigación. “El trabajo colaborativo y la articulación con actores públicos y académicos son clave para fortalecer la calidad de las propuestas y su proyección en el tiempo y el impacto hacia los desafíos país”.

Cuáles son los Centro de Interés Nacional liderados por la UNAB

Centro para Avanzar en la Transformación del Sistema Agroalimentario (CA2FST)

Liderado por el director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Vida UNAB, Ariel Orellana, el CA2FST busca enfrentar desafíos críticos del sistema agroalimentario nacional, como el cambio climático, la escasez de recursos, las desigualdades sociales y las exigencias del mercado global. El centro apoyará al Ministerio de Agricultura mediante un enfoque integral para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, resilientes e inclusivos, en línea con la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria y la Ley Marco de Cambio Climático.

Desde UNAB, también participan en este centro los investigadores José Miguel Álvarez, José Manuel Estévez, Francisca Blanco y Susana Saez del Centro de Biotecnología Vegetal (CBV); Carla Taramasco del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITISB); Aiko Adell y Gisela Stotz, de la Facultad de Ciencias de la Vida; Edmundo Muñoz y Elizabeth Garrido del Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS); y José Manuel Pérez, del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB).

La dirección alterna del CA2FST está a cargo de la Universidad de Talca, y en calidad de instituciones asociadas participan la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y UC Davis Chile.

Centro de Investigación y Acción en Determinantes Sociales y Salud Mental (CIADES)

Dirigido por el investigador del Instituto de Salud Pública (ISOP) de la Facultad de Medicina de UNAB, Franco Mascayano, el CIADES abordará las inequidades estructurales que afectan la salud mental en Chile, con foco en factores como la exclusión social, el empleo precario y los desafíos ambientales. El centro trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, integrando investigación interdisciplinaria y acción comunitaria para generar evidencia con impacto directo en políticas públicas.

Desde UNAB también participan Sebastian Rojas, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales; Cristián Montenegro y Rodrigo Casanueva, ambos del ISP UNAB; y Claudia Miranda, del Instituto de Investigación del Cuidado en Salud (IICS).

La dirección alterna de CIADES está a cargo de la Universidad de Concepción y participan como instituciones asociadas la Universidad de O’Higgins y la Universidad Católica del Norte, destacando un importante componente regional de este nuevo centro.

Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (CATLEC)

Este centro es una iniciativa interdisciplinaria que busca fortalecer la competitividad nacional mediante soluciones innovadoras y sostenibles en transporte y logística, trabajando junto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas. CATLEC desarrollará investigación aplicada en logística de alimentos, transporte urbano, movilidad sostenible y competitividad logística nacional, con una fuerte orientación a la colaboración público-privada y a la formulación de políticas basadas en evidencia.

UNAB participa como institución principal junto a la Pontificia Universidad Católica (PUC). El Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica es dirigido por Ricardo Giessen, académico de la Facultad de Ingeniería PUC y la dirección alterna está a cargo de Beatriz Mella, directora de CIUDHAD, de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones de UNAB.

Desde UNAB también participan Andrés Bronfman, Armin Luer, Julio Villalobos, Marcel Favereau y Pamela Álvarez, del Centro de Transporte y Logística (CTL); Carola Blázquez, de la Facultad de Ingeniería; Catalina Marshal, de Campus Creativo; y Camila Leigh, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales.

Con estos resultados, UNAB se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional en las adjudicaciones como institución principal, lugar que comparte con la Universidad de Concepción, y solo detrás de la Pontificia Universidad Católica.

“Estos resultados reflejan el compromiso institucional con el desarrollo científico de alto impacto, orientado a responder a los desafíos que son prioritarios para el país y al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Esa es la importancia de esta adjudicación, significa que como UNAB estamos respondiendo con excelencia a los desafíos que el país tiene, generando conocimiento de alto impacto para aportar en su desarrollo y bienestar”, señala Julio Castro, rector de UNAB.

Como institución asociada, la UNAB participará en los siguientes centros de Centro de Interés Nacional: