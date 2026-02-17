Electromovilidad en Chile: el problema ya no es la tecnología, es la decisión

Congreso Futuro 2026 nos dejó una señal clara y sin matices: Chile tiene la tecnología, la infraestructura base y la experiencia. Lo que aún no tiene es una decisión país clara, coherente y ejecutable en electromovilidad.

Hoy, Chile avanza cerca de un 22% anual en la adopción de autos eléctricos, un ritmo muy por debajo del necesario para cumplir la meta de que, al 2035, todas las ventas de vehículos nuevos sean eléctricas. En 2024, solo el 1,5% de los autos nuevos vendidos en Chile fueron eléctricos. En 2025, la cifra subió levemente a 1,8%. No es un fracaso, pero sí una señal clara de que el ritmo actual no alcanza. Las metas no se cumplen por declararlas, sino por crear las condiciones que permitan avanzar más rápido.

La electromovilidad ya no es una promesa tecnológica ni una apuesta. Funciona. Es confiable. Reduce costos operativos, mejora la experiencia de conducción y se integra con rapidez a la vida cotidiana. El problema ya no está en los productos ni en la tecnología: está en la velocidad de las decisiones.

Chile posee ventajas reales: una matriz eléctrica cada vez más limpia, un sistema de transporte público electrificado que es referente mundial, capacidades técnicas instaladas y un consumidor que valora la electromovilidad como una solución concreta. Sin embargo, la transición sigue dependiendo casi exclusivamente de decisiones individuales, en un escenario donde aún faltan señales claras, consistentes y sostenidas en el tiempo que entreguen certidumbre al mercado.

Congreso Futuro fue claro en una idea central: la electromovilidad no es solo un cambio de motor, es una política de desarrollo. Es planificación urbana, infraestructura, regulación, incentivos, coordinación público-privada y visión de largo plazo. Es pasar del discurso aspiracional a una hoja de ruta realista, medible y ejecutable.

La pregunta ya no es si la electromovilidad es el camino. La pregunta es si estamos dispuestos a recorrerlo al ritmo que exige el futuro, la competitividad del país y la urgencia climática.