Consume Inteligente, Elige Sostenible: Consumo y alimentación, claves para una dieta sostenible

La industria alimentaria, como muchas otras, responde a intereses comerciales. A menudo, la rentabilidad pesa más que la salud de las personas o el valor nutricional de los alimentos. Y aunque en Chile contamos con la Ley de Etiquetado —que ha marcado un avance importante—, todavía enfrentamos dificultades para acceder a información clara y tomar decisiones de compra bien informadas.

Ante este escenario, surge la alimentación sostenible: una forma de nutrirnos cuidando tanto nuestro cuerpo como el entorno. Implica elegir alimentos nutritivos, producidos de manera responsable, con bajo impacto ambiental, respetando los derechos laborales y valorando las culturas alimentarias locales.

En esta oportunidad, la reflexión que nos plantea Consume Inteligente, Elige Sostenible apunta a la forma en que nos alimentamos. Para ello, la invitada de este capítulo es la nutricionista y presidenta de la Fundación Ruta Saludable, además de miembro del directorio de Conadecus, Nataly Gutiérrez.

Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecus, es un proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores.

Revive todos los capítulos en conadecus.cl y en su Instagram.