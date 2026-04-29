Apagar la luz al turismo, un freno explícito para el desarrollo regional

En 2025, Chile celebró un hito que parecía lejano tras la pandemia: superamos la barrera de los seis millones de turistas extranjeros, recibiendo galardones internacionales que validaron una gestión resiliente.

Lo anterior nos lleva a una paradoja de las políticas públicas, ya que nos sitúa frente a un escenario completamente incomprensible, al menos para quienes creemos y apostamos por el turismo, como un eje fundamental para el desarrollo desde las regiones.

Justo cuando el motor del turismo demuestra ser el gran reactivador económico, tanto nacional como internacionalmente, y sabiendo que el presupuesto de promoción internacional para este 2026 había sufrido un recorte drástico que iría a ser compensado con un proyecto de ley, que quedó a un trámite de ser aprobado en el congreso, surge un traspié.

La cifra que hoy existe para promoción internacional es alarmante: el presupuesto del Programa 03 de Sernatur se ha visto mermado en cerca de nueve mil millones, acumulados entre el ejercicio actual y las proyecciones para el próximo año, pero lo más grave no es solo el número, sino la premisa fallida que lo sustenta. El presupuesto del año pasado se reajustó bajo una apuesta política de espera a la aprobación y publicación del Proyecto de Ley de Reactivación del Turismo, que contemplaba nuevos mecanismos de financiamiento para la promoción.

Hoy, esa apuesta se ha transformado en una trampa. No solo no se ha avanzado con la celeridad que el sector requiere, sino que hemos visto un retroceso en su proceso de tramitación.

El sector del turismo sufre una desprotección técnica y también una falta de mirada política: se retiraron los recursos tradicionales apostando por una ley que hoy no tiene la premura que cualquier legislativo que quiera mayor desarrollo económico territorial, debiera apoyar.

Hoy la industria queda en un “limbo” financiero que pone en jaque miles de empleos.

El costo de la invisibilidad

Un recorte de esta magnitud, sin el respaldo de la nueva ley, impacta en dimensiones críticas:

Pérdida de competitividad: Mientras nuestros competidores —Perú, Colombia y Argentina— duplican o triplican nuestra inversión, Chile decide volverse invisible. Pasar de una inversión de US$ 10 millones a apenas US$ 7 millones es, en la práctica, retirarse de las vitrinas internacionales. El golpe a la MiPyme: El 95% de las empresas de turismo son pequeñas. Para un guía en Arica o un hostal en Magallanes, la marca “Chile” es su único paraguas. Al debilitar la promoción, dejamos a estos emprendedores sin la espalda financiera para captar clientes en mercados estratégicos. Freno a las divisas: Por cada dólar invertido en promoción, retornan entre 7 y 9 dólares a la economía local. El recorte actual podría significar una pérdida de ingresos de divisas superior a los US$ 400 millones anuales.

Una urgencia impostergable

El turismo no es una actividad inercial; es una industria de exportación de servicios que representa cerca del 10% del impacto total en nuestro PIB (considerando efectos indirectos). Es una industria con rostro de mujer y de joven, que llega a territorios donde ninguna otra actividad económica aparece.

Ante este escenario, la solución no puede seguir esperando los tiempos pausados de la política tradicional. Es imperativo que, al menos, el Ejecutivo y el Congreso otorguen suma urgencia al Proyecto de Ley de Reactivación del Turismo.

Esta legislación no es un “favor” al sector; es la llave maestra para abrir mecanismos de financiamiento modernos y sostenibles que permitan a Chile recuperar su presupuesto de promoción internacional.

Mantener el recorte actual sin explicar su sentido y sin viabilizar la ley es una señal de profunda falta de mirada. Es pedirle a una atleta que gane el oro mientras se le retira el alimento o bajo la promesa de una dieta que nunca llega.

Si realmente aspiramos a que el turismo sea el “sueldo verde” de Chile, necesitamos acción legislativa ahora. Apagar la luz de la promoción hoy, por negligencia, falta de lineamientos de descentralización o lentitud, es condenar a la industria a la oscuridad en el mapa internacional.

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