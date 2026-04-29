ClicAM: Reajuste al sector público sin acuerdo, Banco Central pausa TPM e Irán amenaza a EE.UU.

CUT rechaza oferta de Hacienda por reajuste al sector público y traslada la disputa al Congreso

La negociación entre la CUT y el Ministerio de Hacienda por el sueldo mínimo terminó sin acuerdo y abrió un nuevo flanco político en el Congreso. La multisindical rechazó la propuesta del Gobierno, centrada en un reajuste ligado al IPC de unos $23 mil, por considerarla insuficiente frente al alza del costo de la vida. Mientras Hacienda advirtió por el impacto de una mayor alza sobre el empleo, la CUT insistió en recuperar poder adquisitivo y defendió su demanda de $647 mil. Con la mesa quebrada, el Ejecutivo enviará su proyecto al Parlamento y el gremio buscará apoyos para empujar un reajuste mayor.

Poduje se disculpa por sus dichos contra De Urresti, pero mantiene crítica a Ley de Humedales

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, bajó el tono tras la polémica que abrió en Valdivia por sus ataques a la Ley de Humedales Urbanos y al senador Alfonso de Urresti. Desde Rancagua, pidió excusas si el parlamentario se sintió ofendido y aseguró que su cuestionamiento no iba contra él, sino contra una norma que, a su juicio, está frenando soluciones habitacionales. El giro se produjo luego de críticas desde el Congreso, incluida la presidenta del Senado, Paulina Núñez, pero Poduje mantuvo el fondo de su reproche: dijo que la ley está bien inspirada, aunque requiere cambios para compatibilizar vivienda y protección ambiental

Banco Central mantiene tasa en 4,5% y refuerza cautela por guerra en Medio Oriente

El Banco Central mantuvo por unanimidad la Tasa de Política Monetaria en 4,5% y reforzó su tono de cautela ante un escenario de incertidumbre marcado por la guerra en Medio Oriente. El Consejo advirtió que la prolongación del conflicto eleva el riesgo de precios energéticos altos por más tiempo, con impacto en la inflación. En lo local, describió una economía con señales mixtas: el Imacec no minero de febrero cayó 0,3% anual y mensual, el consumo privado se mantuvo en línea con lo previsto, pero la inversión se desaceleró más de lo esperado, mientras el empleo siguió sin mayor dinamismo.

Corte rechaza amparo de Apablaza y valida nueva captura internacional

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el amparo presentado por Galvarino Apablaza Guerra y validó la nueva orden de captura internacional dictada en su contra por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. El fallo, unánime, descartó arbitrariedad de la ministra Paola Plaza y sostuvo que la medida busca asegurar su comparecencia en una causa donde la extradición sigue vigente. Además, la Corte afirmó que la prescripción no es evidente y que su antiguo estatus de refugiado en Argentina no impide avanzar en medidas judiciales para concretar su entrega.

Justicia cierra puerta a reabrir caso contra Martín de los Santos por golpiza a conserje

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó reabrir la investigación contra Martín de los Santos Lehmann por la agresión a Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años golpeado mientras trabajaba en Vitacura. El tribunal estimó que las diligencias pedidas por la parte querellante, como peritajes y declaraciones, ya fueron realizadas por la Fiscalía Oriente y que no existen antecedentes pendientes para reactivar la causa. Así, el imputado enfrentará juicio oral por lesiones graves, con una pena solicitada de cinco años, mientras su extradición desde Brasil entra en su etapa final.

Frío en Argentina obliga a cortar gas a industrias y estaciones de GNC

Dos distribuidoras de gas natural restringieron este martes el suministro a industrias y puntos de venta de gas natural comprimido en Buenos Aires y su periferia para asegurar el abastecimiento a los hogares ante el alza de la demanda por bajas temperaturas. Los cortes se aplican bajo contratos interrumpibles y afectan a empresas y estaciones de GNC para vehículos. La medida coincide con la llegada de un frente frío y con la espera del primer buque con GNL de la temporada, mientras la Unión Industrial Argentina alertó por la falta de previsibilidad energética, el costo para la industria y la volatilidad internacional.

Guardia Revolucionaria iraní amenaza a EE.UU. con “nuevas cartas” si vuelve a atacar

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos y aseguró que usará “nuevas cartas ganadoras” si Washington vuelve a atacar al país. El mensaje fue emitido por Mohamad Akbarzadé, subdirector político de esa rama militar, en medio de las tensiones por las negociaciones abiertas tras la ofensiva del 28 de febrero. El jefe iraní afirmó que podrían elegir “inteligentemente” nuevos objetivos y destruir grandes buques estadounidenses, además de activar otros frentes de resistencia. A su vez, el Ejército sostuvo que sigue actualizando objetivos, modernizando equipo y preparándose para una guerra prolongada.