Experta del IPCC: en América Latina “aumento de la temperatura está por encima del promedio global”

Entre el 20 y 24 de abril, en el Campus Oriente de la PUC, científicos de unos 60 países participaron en la segunda reunión de autores principales del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), encargados de redactar el séptimo informe de evaluación (AR7), cuyo resultado se presentará en 2028.

Este tipo de encuentros es relevante para el mundo entero, puesto que aquí se afinan las bases físicas del cambio climático, desde el comportamiento de las temperaturas hasta los eventos extremos y los posibles puntos de no retorno. La climatóloga argentina Inés Camilloni, vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC, advierte sobre la aceleración del calentamiento en América Latina, el impacto directo en la vida cotidiana y la urgencia de fortalecer tanto la ciencia como las políticas públicas.

En su rol dentro del IPCC, Camilloni forma parte del equipo encargado de estudiar las bases físicas del cambio climático. Su trabajo incluye participar en la selección de autores de los informes internacionales, acompañar el proceso de redacción y actuar como “review editor”, una función clave que garantiza que cada comentario recibido sobre los borradores sea respondido de manera adecuada. Además, integra el buró del organismo, que coordina durante ciclos de aproximadamente siete años la elaboración de los reportes.

Especializada en Sudamérica, la investigadora centra su trabajo en la generación de proyecciones climáticas futuras y en el análisis de impactos, particularmente sobre los recursos hídricos y las ciudades. En ese sentido, ha estudiado en profundidad casos como el de Buenos Aires, una de las megaciudades de la región.

“Soy climatóloga y trabajo particularmente en Sudamérica, en los impactos en cambio climático, en la generación de proyecciones de clima futuro en nuestra región y en impactos, y particularmente impactos sobre recursos hídricos”, señala desde la sede en Santiago de la Universidad de Concepción.

El miércoles pasado la institución realizó un seminario sobre el estado del cambio climático y sus diversas dimensiones en América Latina y el Caribe (LAC), a partir de la experiencia de investigación de miembros del Bureau del Grupo de Trabajo N°1 (WGI) del IPCC.

Calentamiento global acelerado

Uno de los puntos más preocupantes que destaca es la aceleración del aumento de temperaturas en América Latina y el Caribe. “Sabemos que el planeta se está calentando, pero en nuestra región ese aumento se dio por encima del promedio global”, explica. Este fenómeno está estrechamente vinculado con procesos de sequía prolongada, donde la falta de precipitaciones y el aumento térmico se retroalimentan.

Chile aparece como uno de los países más afectados por este escenario, atravesando una “megasequía” caracterizada por su extensión temporal y territorial. Las consecuencias son múltiples, menor disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y otras actividades productivas, además de impactos directos en la salud debido al deterioro en la calidad del agua.

Para Camilloni, no hay dudas sobre el origen de estos fenómenos: “Hay una huella humana en los eventos extremos”. El uso intensivo de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, son factores determinantes en los cambios observados.

“Toda la región de Chile viene atravesando un proceso que ya se lo denomina de megasequía en términos de la dimensión espacial y la extensión en el tiempo que viene llegando. Y déficit de agua significa menos agua para todas las actividades que hacen los seres humanos. Desde actividades productivas para agricultura, para consumo humano, pero también significa impactos en la salud, porque menos agua disponible significa también pérdida en la calidad del agua. Por lo tanto, las dimensiones que afectan y los sectores que afectan la falta de disponibilidad de agua son muchos”, detalla.

El aumento de temperaturas, combinado con la sequía, también son factores que genera condiciones propicias para incendios forestales. Si bien estos requieren una fuente de ignición, el contexto climático actual favorece su propagación.

Falta de datos climáticos

Otro desafío clave en la región es la falta de datos para investigación. La climatóloga señaló que una de las problemáticas para poder analizar los efectos de la crisis climáticas en la región es la escasez de estaciones meteorológicas en amplias zonas de Sudamérica, que limita la capacidad de generar información precisa y proyecciones confiables. “Dato que no se mide, dato que se pierde”, subraya, y remarca la necesidad de inversión sostenida en ciencia como política de Estado.

“Hay muchas regiones en Sudamérica donde hay una escasez de estaciones meteorológicas, para observar lo que nosotros llamamos la información de superficie, termómetros que midan la temperatura, el nivel en el que estamos las personas, que midan la humedad, que midan la presión, que midan la velocidad del viento. En Argentina tenemos extensiones importantes donde faltan estaciones, también en Brasil hay regiones importantes. Entonces, para poder avanzar en el conocimiento, generar información más confiable, proyecciones a futuro, la observación cumple un rol central. Y no solo lo digo yo, lo dice la Organización Meteorológica Mundial”, explica.

“Medir significa una inversión importante que hay que sostenerla en el tiempo como política de Estado. Entonces, son cuestiones donde los gobiernos tienen que darle importancia al valor del dato, al valor de la información”, agrega.

Finalmente, la científica destaca el rol del IPCC en la toma de decisiones. Al ser un organismo intergubernamental, sus informes son aprobados por los propios gobiernos, lo que los convierte en una herramienta directa para el diseño de políticas públicas. “Lo que necesitamos es que esa información se amplifique y llegue a quienes toman decisiones”, afirma.

“Lo que hay que entender es que el IPCC, lo que dice la sigla IPCC, significa Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Eso significa que está formado por los gobiernos. Los reportes que nosotros generamos, los resúmenes para decisiones políticas, son aprobados por los gobiernos. Los gobiernos no están desconectados de lo que es el IPCC. Por lo tanto, es el primer eslabón de responsabilidad para que esa información baje y tomar decisiones a nivel nacional, a nivel local y, después, cada uno de los científicos que formamos parte con distintos roles en el IPCC –escribiendo los informes, quienes contribuyen con su ciencia–, de alguna forma también son parte de esa información”, finaliza.