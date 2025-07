Temuco como encuentro para la diversidad espiritual en Congreso Internacional sobre caminos de paz

En un mundo marcado por conflictos, polarización y discursos de odio, el sur de Chile se prepara para ser sede de un encuentro clave en la promoción del diálogo interreligioso. La Universidad Católica de Temuco (UCT) será anfitriona del Congreso Internacional Caminos de Paz: Religiones y Culturas en Diálogo, a realizarse entre el 12 y 13 de agosto de 2025. Un espacio académico y espiritual donde convergerán representantes de diversas confesiones religiosas, académicos y líderes internacionales, con el propósito de trazar puentes en medio de la diversidad.

Este encuentro no solo busca reflexionar, sino también generar acción concreta en favor de la paz desde perspectivas plurales, con énfasis en el contexto nacional e internacional. Temuco se transformará así en un epicentro de diálogo en América Latina.

Diversidad religiosa y espiritualidad desde Temuco al mundo

El Congreso reunirá a referentes globales y regionales. Entre los expositores destacan:

Rabina Silvina Chemen (Argentina): “Del instinto de cerrar puertas al acto de abrir caminos: sanando la polarización desde la humanidad compartida”.

Kensa El Ghali (Embajadora de Marruecos en Chile): “Diálogo y espiritualidad en la construcción de la paz. Perspectivas desde el Islam”.

Gary Doxey (BYU, EE.UU.): “Libertad religiosa como promotora del respeto mutuo y la dignidad humana”.

Roberto Tomicha (Bolivia): “Saberes ancestrales amazónicos como aporte a una paz duradera”.

Pastoral Mapuche: “Diálogo es más que encuentro: compromisos y palabras”.

La pluralidad no es solo religiosa. También confluyen miradas interculturales, como la experiencia de sanaciones chamánicas de pueblos amazónicos, espiritualidades institucionales y experiencias de políticas públicas sobre diversidad religiosa.

La génesis de este congreso surge del impulso institucional de la UCT por fortalecer su sello católico en diálogo con el pluralismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. Desde el Departamento de Teología, uno de los impulsores centrales ha sido el académico Pablo Palet Araneda, quien no solo lidera su organización, sino que ha desarrollado una trayectoria formativa vinculada al diálogo interreligioso.

El profesor de Religión y académico del Departamento de Teología enfatiza que no se trata solo de un evento, sino de una expresión viva del compromiso universitario con la diversidad espiritual y el respeto mutuo.

“Como universidad católica, tenemos el deber y el compromiso de ofrecer espacios donde la diversidad sea reconocida y respetada. No es una estrategia de coyuntura, es parte de nuestro sello institucional”, explica Palet, quien desde hace años lidera procesos formativos en el ámbito del diálogo interreligioso.

—¿Por qué es relevante que una universidad católica impulse espacios interreligiosos como este?

Vivimos tiempos de polarización, donde muchos grupos se validan levantando muros ideológicos. Incluso se instrumentaliza la fe religiosa como barrera para marcar distancia con los otros. Este Congreso, desde su vocación interreligiosa e intercultural, busca lo contrario: abrir caminos de encuentro. El diálogo, no la confrontación, es lo que da sentido al espacio universitario. Y más aún en una universidad católica, cuya misión es anunciar el Evangelio en las culturas. Un Evangelio que, por esencia, es dialógico: una invitación a descubrir el amor gratuito de Dios hacia toda la humanidad y el planeta.

—¿Qué esperan como resultado concreto del Congreso?

No esperamos resoluciones ni declaraciones formales. Lo que buscamos es que el Congreso mismo sea una experiencia transformadora, un espacio real de encuentro. Habrá momentos para practicar el diálogo interreligioso, compartir experiencias vitales e interculturales. En realidad, los resultados ya comenzaron a gestarse: cuando personas de distintas tradiciones espirituales se ponen a ‘sentipensar’ en colectivo, ya estamos avanzando.

—¿Cómo se conecta esto con los desafíos locales de La Araucanía?

La Araucanía comparte muchas fracturas con el mundo, pero tiene además su propio conflicto intercultural, profundamente asimétrico. Por eso el diálogo interreligioso aquí no se limita a las llamadas religiones universales, sino que incorpora al pueblo mapuche y a otros pueblos originarios de América Latina como interlocutores esenciales. Uno de nuestros paneles está justamente dedicado a las perspectivas locales sobre este diálogo de religiones y culturas.

—¿Qué rol debería asumir la educación superior en la promoción de la libertad de creencias y el respeto interreligioso?

La educación, en nuestra visión, es holística. Forma personas, no solo profesionales. El modelo educativo de la UCT se fundamenta en principios como la formación integral, la interculturalidad, la sustentabilidad y el compromiso público. Las creencias y experiencias religiosas atraviesan esos ejes. Desde esa perspectiva, la universidad no solo puede, sino que debe promover el respeto, la libertad de creencias y el diálogo espiritual como parte de su misión pública.

—¿Y qué le diría a quienes aún desconfían del diálogo interreligioso como camino válido en una universidad?

En principio, no les diría nada. Me sentaría a escucharlos. Porque detrás de la desconfianza suele haber experiencias profundas que merecen ser comprendidas. Solo desde esa escucha podemos invitar al diálogo real. No se trata de convencer, sino de crear las condiciones para que esas personas también puedan bajar sus barreras y participar del encuentro.

Una apuesta con mirada internacional y territorial

El Congreso Internacional “Caminos de Paz” no solo será un evento académico, sino también un gesto político, cultural y ético desde el sur de Chile al mundo. Desde Temuco, se proyectarán voces rabínicas, islámicas, cristianas, ancestrales, laicas y gubernamentales en torno a un propósito común: construir puentes en tiempos de muros.

Con esto Temuco se prepara para ser el escenario donde confluyan espiritualidades, saberes ancestrales y académicos, en búsqueda de una paz más real, diversa y profunda.