Coopeuch obtiene Premio Sello Mayor por su compromiso con las personas mayores

Se trata de un premio que reconoce a las instituciones que promueven activamente la inclusión, participación y bienestar de las personas mayores en su entorno laboral y de atención.

“Este reconocimiento no es solo un premio. Es la validación de años de trabajo en algo que consideramos esencial: inclusión, accesibilidad, atención y empoderamiento de las personas mayores. En Chile, este grupo merece respuestas concretas, y en Coopeuch estamos comprometidos a liderar ese cambio”, destacó Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

En esa línea, el ejecutivo señaló que “hoy, el 6% de nuestra dotación tiene 60 años o más, el doble del promedio del mercado financiero chileno. Esto refleja nuestro compromiso con la gestión estratégica del talento senior y con una cultura que valora la experiencia”.

Esta fue la primera vez que Coopeuch postuló a este reconocimiento, logrando los más altos estándares de cumplimiento entre las empresas evaluadas por primera vez en 2025. Este resultado posiciona a la cooperativa como una de las organizaciones más comprometidas y líderes en la promoción de prácticas inclusivas dentro del sistema financiero.

Con este reconocimiento, Coopeuch reafirmó su compromiso de ser la mejor institución financiera de Chile para sus socios y colaboradores, contribuyendo a generar mayor inclusión en nuestro país.