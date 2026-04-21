Siga en vivo exposición de Michelle Bachelet ante la ONU para defender su candidatura al organismo

Este martes se desarrolla un momento clave en la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, con el inicio de los diálogos interactivos entre los candidatos al cargo.

La expresidenta Michelle Bachelet será la encargada de abrir la jornada, a partir de las 10:00 horas, en una exposición ante los representantes de los 193 países que integran la Asamblea General.

La instancia es considerada decisiva dentro del proceso, ya que los postulantes deberán presentar sus propuestas y responder a consultas en un formato de diálogo directo con los Estados miembros.

Bachelet llega a esta etapa con el respaldo diplomático de Brasil y México, luego de que el gobierno de Chile retirara su apoyo, decisión adoptada por la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

Su candidatura propone una reforma del organismo centrada en fortalecer la coherencia institucional, con énfasis en la diplomacia preventiva, la mediación y una secretaría profesional.

En esta etapa, la exmandataria competirá con otros aspirantes al cargo: Rafael Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall.

Cada candidato dispone de un bloque de tiempo para presentar su visión y responder preguntas, en una jornada que se extenderá por varias horas y que podría incidir en la definición final del liderazgo del organismo internacional.