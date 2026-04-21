Los libros y la inteligencia artificial: pensar el conocimiento en tiempos de algoritmos

A partir de marzo de 2026, el Gremio de Autores Norteamericanos (Authors Guild) ofrece a los escritores la posibilidad de certificar que sus libros han sido realizados por un ser humano mediante la etiqueta «Human Authored». Más que una simple medida de transparencia, esta iniciativa revela una inquietud más profunda: la autoría ya no es evidente en un mundo mediado por sistemas algorítmicos.

Bajo esta misma coyuntura, el filósofo alemán Wolfram Eilenberger ha señalado que “con la inteligencia artificial cerramos la época de lo escrito y entramos en la época de lo oral”. Sin embargo, más que un reemplazo de la escritura, lo que observamos es su transformación: una proliferación de textos generados o asistidos por IA, que no eliminan lo escrito, sino que reconfiguran sus condiciones de producción, circulación y legitimidad.

En este sentido, la etiqueta «Human Authored» no solo certifica una autoría, sino que también funciona como un gesto simbólico dentro de un mercado que busca revalorizar la escritura humana como signo de autenticidad. Esto abre la pregunta por el tipo de valor —cultural, económico o simbólico— que se intenta resguardar.

La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente quién y cómo escribe, sino qué entendemos por conocimiento en la era digital. En palabras del filósofo italiano Luciano Floridi, la IA no conoce, sino que procesa y transforma información. Desde esta perspectiva, el algoritmo participa en la producción de conocimiento, pero no lo constituye por sí mismo. No obstante, esta afirmación admite matices: en el ámbito de las ciencias, la inteligencia artificial permite detectar patrones en grandes volúmenes de datos y abrir nuevas vías de análisis, ampliando las capacidades de investigación.

Los libros creados mediante sistemas algorítmicos no surgen de una experiencia propia ni de una comprensión autónoma, sino que son el resultado de operaciones sobre el acervo cultural disponible. Así, más que un sujeto de conocimiento, la IA debe entenderse como un soporte que amplifica y reconfigura la producción humana, al tiempo que nos obliga a repensar nociones como autoría, originalidad y creación intelectual.

En el contexto del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, estas transformaciones adquieren una relevancia particular. Más que celebrar una idea estable de autoría, la conmemoración invita a reconsiderar sus condiciones en un nuevo escenario. La irrupción de la inteligencia artificial no debilita necesariamente el valor del libro; por el contrario, lo sitúa como un espacio crítico de reflexión donde se preserva la memoria cultural. En tiempos marcados por la desinformación y la incertidumbre, lo humano sigue siendo el eje desde el cual se genera e interpreta el conocimiento.