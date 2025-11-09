Baja el consumo de alcohol y marihuana, pero sube el uso de fármacos sin receta en universitarios

El consumo de alcohol y drogas entre universitarios chilenos muestra una tendencia a la baja, según el más reciente estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Aun así, el informe advierte que, aunque menos estudiantes están consumiendo, quienes lo hacen tienden a hacerlo con mayor intensidad.

El Tercer Estudio de Drogas en Educación Superior mostró cambios relevantes en los patrones de consumo de jóvenes entre 17 y 25 años. “Los consumos de sustancias ‘tradicionales’ como el alcohol y la marihuana muestran señales de contracción. Pese a esta tendencia, una de las principales conclusiones es (que existen) menos estudiantes consumiendo, pero quienes lo hacen tienden a hacerlo con mayor intensidad”, explicó Natalia Rifo, directora nacional de Senda.

La autoridad advirtió, además, sobre un incremento en el uso de fármacos tranquilizantes obtenidos sin prescripción médica, tendencia que “preocupa” y que, según dijo, muestra “una tendencia un poquito al alza”.

Del total de encuestados, el 42,3% declaró haber consumido bebidas alcohólicas durante el último mes, una cifra significativamente menor que en 2021, cuando alcanzaba el 60,8%. En otras palabras, se trata de una disminución de 18,5 puntos porcentuales. Entre quienes bebieron alcohol en ese período, el 60,9% reconoció haberse embriagado al menos una vez, frente al 62,9% registrado en 2021.

“(Esto) puede ser explicado, por ejemplo, por un afrontamiento ante la presión académica o dificultades de salud mental, y por eso es tan importante este dato: nos llama a seguir trabajando en integrar la salud mental y el bienestar estudiantil como elementos de prevención respecto a esta percepción de riesgo que, además, pudiese ser menor respecto a automedicarse”, complementó Rifo.

Una tendencia similar se observa en el uso de cannabis. El 23% de los encuestados afirmó haberla consumido durante el último año, frente al 31,6% reportado en 2021, lo que representa una baja de 8,6 puntos porcentuales. En cuanto al consumo en el último mes, el 14% declaró haber usado marihuana, con diferencias en la frecuencia: el 6,4% lo hizo entre 1 y 5 días, el 1% entre 6 y 9 días, y el 6,6% durante 10 o más días.

Frente a este escenario, Senda informó que está trabajando junto al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) en la aplicación de modelos preventivos y protocolos que permitan una detección temprana del consumo.

El uso de drogas sintéticas también mostró una baja respecto a 2021, pasando de un 3,3% a un 0,8%. En detalle, el consumo de éxtasis o MDMA descendió levemente de 2,9% a 2,7%, mientras que el de tusi y/o ketamina se redujo de 2,8% a 2,2%.

Aumenta el uso de tranquilizantes sin receta entre universitarios

Los tranquilizantes, también conocidos como “drogas Z”, son fármacos que actúan como depresores del sistema nervioso y suelen utilizarse en tratamientos para la ansiedad, el insomnio o como relajantes musculares.

El consumo de medicamentos tranquilizantes sin receta médica entre universitarios ha mostrado un leve, pero preocupante aumento, según el último estudio del Senda. El 5,7% de los estudiantes declaró haber utilizado este tipo de fármacos, cifra que en 2021 alcanzaba el 4,5%.

“Otro dato también que nos parece una señal de alerta es el uso tranquilizante sin receta médica reportado por 5,7% de los estudiantes”, afirmó Natalia Riffo, directora nacional de Senda. El informe también mostró estabilidad en el uso de estimulantes y analgésicos, que pasaron de 1,6% a 1,7% y de 3,9% a 3,3%, respectivamente.

A juicio de Riffo, este incremento puede estar relacionado “por una forma de afrontamiento ante la presión académica o también dificultades de salud mental”. En esa línea, la autoridad enfatizó que “nuestra tarea es acompañar a las instituciones para generar entornos protectores, capacitar equipos y promover una cultura de cuidado. La prevención debe estar integrada en la vida universitaria”.

Con ese objetivo, Senda ha desarrollado una serie de iniciativas orientadas al ámbito educativo, entre ellas, las Orientaciones Técnicas para la Implementación de un Modelo Preventivo, elaboradas junto al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH); un Protocolo para la Prevención del Consumo de Sustancias y Detección Temprana dirigido a instituciones de educación superior; y la Academia Senda, que ofrece cursos gratuitos sobre prevención y bienestar enfocados en la población joven.