Jurisprudencia de Consumo: repositorio virtual reúne más de veinte años de demandas colectivas

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) acaba de implementar este repositorio —disponible en jurisprudenciadeconsumo.cl— como resultado de su más reciente investigación sobre demandas colectivas en Chile. Se trata de un trabajo de largo aliento desarrollado por el equipo jurídico de la corporación, liderado por la abogada Camila Huispe y el socio de Conadecus, Antonio Olivares.

El proyecto se materializa en un exhaustivo buscador virtual que reúne más de dos décadas de causas colectivas interpuestas bajo la Ley del Consumidor, e incluye además una publicación impresa del mismo nombre, donde se analizan de manera cualitativa y cuantitativa los resultados obtenidos y se exponen las conclusiones más relevantes de esta rigurosa revisión.

Pionera en la defensa de los derechos de los consumidores y en la aplicación de la Ley N° 19.496, Conadecus fue la primera asociación en presentar una demanda colectiva en Chile, en 2004, el mismo año en que la normativa entró en vigencia. Ese hito estuvo marcado por la histórica acción judicial por cobros indebidos en las cuentas de ahorro de miles de clientes contra BancoEstado. En total, junto a otras asociaciones de consumidores, Conadecus ha impulsado 51 acciones colectivas, que hoy representan el 45,5% de los 393 juicios colectivos existentes, frente a las 249 demandas presentadas por el Sernac.

“El lanzamiento de este repositorio jurisprudencial es una novedad y un avance en materia de acciones colectivas. Conadecus fue la primera asociación en interponer una demanda en defensa de los consumidores y tenía que ser también la primera en presentar un buscador jurisprudencial que facilitara el acceso a las sentencias dictadas por nuestros tribunales de justicia en esta importante materia. Espero que esta herramienta pueda perfeccionarse y actualizarse en el tiempo, fortaleciendo el conocimiento y la investigación académica”, enfatizó la abogada de Conadecus y una de las líderes del estudio.

Hasta ahora, no existía en Chile un registro público y sistematizado que permitiera conocer cómo se desarrollaron y resolvieron las demandas colectivas. El análisis revela, por ejemplo, que de los 393 casos revisados, 121 concluyeron mediante acuerdos entre las partes y 123 a través de sentencia judicial.

El buscador gratuito y de libre acceso Jurisprudencia de Consumo fue posible gracias al financiamiento del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores 2025. Su objetivo es aportar a la ciudadanía, investigadores y académicos, permitiendo comprender cómo los Tribunales de Justicia resuelven las causas en las que el Sernac o las asociaciones de consumidores han buscado proteger los derechos de los consumidores.

El repositorio puede visitarse en www.jurisprudenciadeconsumo.cl, mientras que en conadecus.cl está disponible para descarga el resumen de la investigación.