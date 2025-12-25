Entre los más optimistas del mundo: así proyectan los chilenos el 2026

Pese a una evaluación mayoritariamente negativa de 2025, las proyecciones de los chilenos para 2026 marcan un quiebre. Según el estudio “Predicciones 2026” de Ipsos, un 86% de las personas en Chile cree que el próximo año será mejor que el actual, ubicando al país entre los tres más optimistas de los 30 analizados.

El balance que hacen los chilenos de 2025 sigue siendo mayoritariamente desfavorable, aunque con matices relevantes. De acuerdo con la encuesta, un 66% considera que este fue un mal año para el país, cifra que, si bien sigue siendo alta, representa la proporción más baja registrada en los últimos siete años, incluso antes del estallido social y la pandemia.

En el plano personal, el 55% de los encuestados evalúa 2025 como un mal año para ellos y su familia, un nivel similar al observado en 2018. A nivel global, el panorama no es muy distinto: el 66% de las personas considera que 2025 fue un mal año para su país y el 50% a nivel personal, aunque estas cifras muestran una mejora sustantiva respecto del periodo más crítico de la pandemia.

Chile, entre los países más optimistas para 2026

El cambio más significativo aparece al proyectar el futuro. Un 86% de los chilenos cree que 2026 será un mejor año que 2025, siete puntos más que el año anterior y 15 puntos por sobre el promedio global (71%). Solo Indonesia y Colombia superan a Chile en nivel de optimismo.

Nicolás Fritis, Country Manager de Ipsos Chile, señaló que “los resultados de este estudio en nuestro país dan cuenta de un optimismo poco habitual en los ciudadanos de Chile. Si bien el trabajo de campo se desarrolló antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los vientos de cambio que circulaban en el ambiente del país tienen a las personas esperanzadas con que 2026 sea un mejor año en lo personal, y que se pueda revertir un sostenido sentimiento mayoritario de que los últimos años han sido malos”.

Expectativas económicas más favorables

En materia económica, las proyecciones también mejoran. Dos de cada tres chilenos (67%) creen que la economía global será más sólida en 2026, lo que representa un aumento de 14 puntos respecto del año anterior y se ubica 18 puntos por encima del promedio mundial.

Además, Chile aparece como el segundo país que ve menos probable una recesión el próximo año, con un 35%, solo superado por los Países Bajos. En la misma línea, un 53% de los encuestados cree que tendrá mayores ingresos disponibles en 2026.

Menor tensión social, pero persistentes preocupaciones

Uno de los cambios más relevantes respecto a años anteriores se observa en el ámbito social. Un 58% de los chilenos cree que habrá disturbios públicos a gran escala en 2026, una cifra que, aunque sigue siendo mayoritaria, cae 24 puntos respecto de 2019, registrando el mayor descenso entre los países analizados.

“Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el estallido social”, apunta Fritis, quien subraya que la expectativa para 2026 está puesta en “encontrar estabilidad y seguridad”, en un contexto global marcado por múltiples crisis.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo una preocupación central: el 47% cree que su barrio será menos seguro el próximo año, en línea con la tendencia global.

Vida personal, tecnología y cambio climático

En el plano personal, las prioridades para 2026 están claras. El 85% planea pasar más tiempo con familia y amigos, el 84% hacer más ejercicio y el 75% dedicar más tiempo a su apariencia. Además, un 57% espera ver el Mundial de fútbol y uno de cada cuatro anticipa un menor uso de redes sociales.

Respecto a la Inteligencia Artificial, el 66% de los chilenos cree que provocará la pérdida de muchos empleos, aunque un 38% considera que también generará nuevas oportunidades laborales.

Finalmente, el cambio climático se mantiene como un riesgo transversal: el 78% proyecta un aumento de las temperaturas y el 67% anticipa más fenómenos meteorológicos extremos en 2026, aunque con una leve baja respecto del año anterior.