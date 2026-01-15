Biobío será sede del próximo Encuentro Nacional de Vinculación Social – ENVIS 2027

Tras el cierre de un exitoso Encuentro Nacional de Vinculación Social – ENVIS 2026, realizado en La región de Antofagasta con la participación de más de 1500 asistentes representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil; anunciaron a Biobío como la región anfitriona del próximo encuentro.

Autoridades regionales de Antofagasta, representadas por el gobernador Ricardo Díaz y el alcalde Sacha Razmilic, entregaron la posta a Juan Pablo Besser, gobernador (s) de la Región del Biobío, en un hito que formaliza el destino de la que será la octava versión de ENVIS el próximo enero de 2027.

Besser valoró la oportunidad como una instancia que reúne a pares improbables, personas de distintos mundos, realidades, orígenes y actividades, para participar en la búsqueda de soluciones en pos de la calidad de vida y el bienestar de todas las personas de Chile.

“Este año participamos trabajando en torno al concepto de desarrollo. Nuestra región vive un momento muy relevante, ya que transitamos desde industrias más tradicionales en búsqueda de desafíos nuevos, pensando en las nuevas tendencias para saber cómo abordamos la innovación. Esta transformación sólo es posible con todas las personas que están dentro del mismo territorio, desde sus distintas miradas. Antofagasta dejó la vara muy alta y esperamos tener un diálogo muy fructífero que impacte a nuestra región y a todas las demás”, sostuvo.

En el encuentro, los participantes coincidieron en que no es posible pensar el futuro del país sin poner en el centro la escucha, el diálogo y la colaboración entre diversos actores. Contó con la participación de autoridades, gremios empresariales, representantes de la minería, del mundo académico, empresarios y emprendedores, dirigentes sociales y ambientales.

Félix Vita Manquepi, alcalde de Alto Biobío, fue uno de los participantes del seminario “Voces por el desarrollo”, y destacó la posibilidad de conocer una experiencia nueva junto a 26 emprendedores de su región. “Vivimos en un territorio que está un poco aislado de otros actores y de las grandes empresas, y este tipo de espacios nos ayudan a motivar y levantar la iniciativa de cada una de las familias que hoy día quieren emprender. El problema más grande que tenemos hoy es la cesantía y aunque somos una de las comunas más pobres de Chile, tenemos una tremenda riqueza cultural y territorial para poder levantarla y sacarle provecho. Esperamos ser la sede del siguiente ENVIS”.

El ENVIS 2026 se desarrolló gracias al trabajo conjunto de múltiples actores, entre ellos la municipalidad de Antofagasta, el Gobierno Regional (GORE), Escondida | BHP, Antofagasta Minerals, CODELCO, SQM, Colbún, Engie, Southbridge Seguros, Puerto Angamos, Aguas Antofagasta, Lomas BayasEl Sauce; instituciones académicas como el Instituto de Estudios Urbanos y territoriales y Estudios Aplicados de Antropología, ambos PUC y AIEP; gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta y la Asociación Industrial de Mejillones y Gremios por Chile; instituciones como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo; y además de organizaciones y fundaciones como la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alianza Antofagasta, Fundación Chile, Fundación Encuentros Futuro, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Teletón, Fundación Parque La Tapera, Instituto del Bienestar, Juventud Emprendedora, Servicio Jesuita Migrante, Budeo, Coherencia Organizacional, CoMov y TECHO.