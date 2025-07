Paul Hawken en Chile: “La agricultura regenerativa es la forma de avanzar hacia el futuro”

Frente al deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático sobre los sistemas productivos, un nuevo enfoque agrícola está ganando fuerza a nivel global: la agricultura regenerativa. Se trata de un modelo integral que busca restaurar la salud de los suelos, capturar carbono, fortalecer los ecosistemas y construir una producción de alimentos verdaderamente sostenible.

Este fue precisamente el foco del encuentro “Agricultura Regenerativa: Clave para la resiliencia alimentaria”, organizado por Nestlé Chile y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en el marco del Día de la Conservación del Suelo. La actividad reunió a líderes del mundo académico, empresarial y gubernamental, junto a agricultores y expertos nacionales e internacionales.

El invitado principal fue Paul Hawken, referente mundial en regeneración ambiental. “Una comprensión más profunda del suelo es crucial para entender nuestra relación con el cambio climático. Lo más importante es nuestra relación con el suelo: el sistema vivo más complejo de la Tierra”, manifestó Paul Hawken, quien es autor bestseller de The New York Times y una extensa literatura con nueve libros publicados en treinta idiomas, entre ellos “The Ecology of Commerce”, “Blessed Unrest”, “Regeneration”, y el más reciente, “Carbon”.

“La agricultura regenerativa es, en realidad, la forma más sensata y rentable de avanzar hacia el futuro”, afirmó además Hawken durante su intervención.

¿Qué es la agricultura regenerativa?

A diferencia de la agricultura convencional, que muchas veces agota los suelos con monocultivos, fertilizantes sintéticos y laboreo intensivo, la agricultura regenerativa promueve prácticas que imitan los ciclos naturales para devolver fertilidad al suelo, mejorar la retención de agua, fomentar la biodiversidad y reducir la huella ambiental de la producción.

Sus principios incluyen:

Mínimo laboreo del suelo para evitar su erosión y degradación.

Cobertura vegetal permanente, que protege el suelo y alimenta su microbiota.

Diversidad de cultivos y rotación, para romper ciclos de plagas y enriquecer el ecosistema.

Integración de animales, como el pastoreo rotacional, que fertiliza el terreno de forma natural.

Uso de compost y bioinsumos en lugar de químicos sintéticos.

Además de sus beneficios ecológicos, este modelo ofrece ventajas económicas a largo plazo, al aumentar la resiliencia de los campos frente a sequías, plagas y otras amenazas climáticas.

Una estrategia frente a la crisis alimentaria y climática

En el encuentro, el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, destacó la relevancia de promover esta transición: “El esfuerzo que estamos haciendo a través del Ministerio de Agricultura, pero también el que están haciendo los privados, es sumamente relevante. Necesitamos una agricultura que sea resiliente, que proteja el medio ambiente y que trabaje en algo tan urgente como es la recuperación del suelo”.

Por su parte, el director nacional del INIA, Carlos Furche, enfatizó que “avanzar hacia una agricultura sustentable y regenerativa sólo es posible con el compromiso del sector privado, de los productores y de la agroindustria, que hoy es una de las principales impulsoras de este cambio en el país”.

Uno de los casos más concretos presentados fue el de Nestlé Chile, que junto a productores de leche fresca de la zona centro-sur del país ha impulsado prácticas regenerativas en sus predios. Actualmente, más del 40% de estos productoresya adoptaron este enfoque, y el 20% de la leche utilizada por la compañía en Chile proviene de sistemas regenerativos. La meta es alcanzar el 50% para 2030.

“Esta transformación ha fortalecido la salud de los suelos, ha favorecido la biodiversidad y nos permitió reducir más de 15 mil toneladas de CO₂ equivalente en 2024”, detalló Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé Chile. “Queremos dejar un legado positivo para las futuras generaciones y demostrar que producir alimentos de manera sostenible es posible y necesario”.

El evento también fue espacio para conversaciones cruzadas entre distintos actores de la cadena alimentaria. En el primer panel, “Del campo…”, participaron representantes del INIA, productores lecheros y Nestlé, con la moderación de Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub. Analizaron cómo las prácticas regenerativas fortalecen la cadena de valor desde su origen.

En el segundo panel, “…A la mesa”, gerentes de sustentabilidad de empresas como Walmart Chile, CHEP Brambles Company Latam y la misma Nestlé debatieron sobre el papel de los consumidores y la industria en impulsar modelos más responsables y regenerativos.