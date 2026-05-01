Black & White: Chilenos valoran el Día del Trabajador y exigen subir el salario mínimo

A pesar del desacuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el reajuste del salario mínimo, una amplia mayoría de los chilenos considera altamente relevante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y respalda que este se celebre con feriado.

Así lo revela la encuesta Black & White que da cuenta que un 77% de los encuestados considera muy relevante (58%) o bastante relevante (19%) la existencia del Día del Trabajador. Esta percepción es aún más alta entre las mujeres, las personas de menor nivel socioeconómico y los adultos de menor edad. Asimismo, un 80% apoya que esta fecha se mantenga como feriado el 1 de mayo (61% muy relevante y 19% bastante relevante), con el mismo perfil demográfico mostrando mayor adhesión.

Salario mínimo: más aumento

La encuesta también reflejó que los chilenos se muestran identificados con las celebraciones del 1 de mayo y mayoritariamente creen que el salario mínimo debiera subir. Sin embargo, la relevancia que le asignan a la CUT aparece ligeramente menor.

Esto ocurre en medio del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y la central sindical. El ministro del Trabajo, Tomás Grau, explicó que el Ejecutivo ofreció un reajuste cercano al IPC proyectado para 2026, alrededor del 4%, lo que equivaldría a un aumento de aproximadamente 23 mil pesos. En cambio, la CUT exigió un 18,3% de alza, llevando el salario mínimo a $647 mil, propuesta que no fue aceptada.

Ante la falta de acuerdo, la CUT anunció que buscará apoyo en el Congreso, donde el Gobierno ingresará un proyecto de ley para discutir el reajuste.

Otras conmemoraciones y figuras nacionales

La encuesta Black & White también consultó sobre otras fechas importantes de mayo. La figura del héroe naval Arturo Prat sigue siendo altamente valorada, al igual que la conmemoración del 21 de mayo como Día de las Glorias Navales en todo el país.

Además, se mantiene una elevada valoración hacia las instituciones del orden público, siendo Gendarmería la única excepción con una aprobación más baja.

Paola Assael, de Black & White, destacó que los resultados muestran un fuerte arraigo ciudadano con el Día del Trabajador y un claro deseo de mejorar las condiciones salariales, aunque con matices en la percepción sobre el rol actual de la CUT.