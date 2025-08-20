Tribunal Ambiental ratifica por unanimidad proyecto de remediación de Las Salinas

El Segundo Tribunal Ambiental resolvió por unanimidad rechazar las reclamaciones y solicitud de invalidación contra la Resolución de Calificación

Ambiental (RCA) del proyecto Las Salinas, confirmando una vez más la solidez técnica, ambiental y jurídica del plan de descontaminación que lleva casi un año de ejecución. La resolución emitida por el Tribunal reconoce la solidez técnica del plan de descontaminación, validando las metodologías y tecnologías propuestas que cumplen con los más altos estándares internacionales.

“Este fallo unánime entrega tranquilidad y certeza a la comunidad. Confirma que el proyecto de remediación se está ejecutando con los más altos estándares, bajo supervisión y fiscalización permanente y con estricto cumplimiento de las exigencias técnicas y ambientales”, señaló Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas.

El fallo ratifica que los estudios de riesgo fueron realizados de manera rigurosa y que los métodos aplicados —biorremediación con biopilas— son seguros para la comunidad y el entorno, descartando riesgos a la salud y validando los modelos de control y planes de contingencia exigidos por la autoridad.

Asimismo, el Tribunal validó que el proceso de evaluación ambiental consideró debidamente las observaciones ciudadanas y reforzó la participación mediante el Plan de Monitoreo Participativo, en el que vecinos y especialistas hacen seguimiento conjunto al avance de la remediación.

Con esta resolución, Las Salinas reafirma su compromiso con la recuperación ambiental de un espacio histórico de Viña del Mar. “Nuestro propósito es transformar este terreno en un espacio que agregue valor a la ciudad y nuestros vecinos en la forma de un nuevo barrio a escala humana y con usos múltiples que contribuya al desarrollo y a la calidad de vida de todas las personas en Viña del Mar”, agregó Labarca.

Las Salinas reafirma su compromiso de seguir ejecutando el saneamiento con excelencia técnica, transparencia y diálogo permanente con la comunidad.