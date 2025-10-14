Comuna estrena el primer parque urbano dentro de un cementerio, con arte y naturaleza

Ubicado en el sector de la laguna, el recinto ofrecerá un paseo familiar con múltiples atracciones, entre las que destacan el primer laberinto natural circular del país, de más de 1.400 m², una zona de juegos infantiles, una isla con un bosque de bambú y pasarelas sobre el agua con hitos interactivos que invitan a explorar los ecosistemas, la flora y la fauna del entorno.

El parque también contará con un hotel para insectos, una bandada de patos residentes, esculturas, senderos y el primer apiario instalado en un parque cementerio de Latinoamérica, consolidándose como un espacio pionero en integración ecológica y comunitaria.

A las actividades se sumarán las presentaciones del anfiteatro ubicado en el sector de la Laguna, que abrirá sus puertas este sábado 11 de octubre con el espectáculo del reconocido grupo musical infantil Mazapán. Luego, el 25 de octubre se dará inicio a la Feria de la Primavera, que contará con la participación de ASTRORUTA, organización dedicada a acercar la astronomía a niños y jóvenes mediante un Planetario Móvil, talleres y estaciones científicas interactivas. Además, el evento reunirá a emprendedores locales de Huechuraba y a artesanos invitados de distintas comunas.

“Todas estas actividades son gratuitas y tienen como objetivo invitar a las familias a vivir una experiencia única en La Laguna de Parque del Recuerdo, en torno a la naturaleza, la recreación, el arte y la cultura”, señaló Paulina Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

La Laguna de Parque del Recuerdo (Américo Vespucio 555, Huechuraba) permanece abierta todo el año y, durante los próximos meses, ofrecerá nuevas actividades y panoramas para disfrutar. Estas iniciativas, que combinan arte, naturaleza, cultura y entretención, pueden conocerse en las redes sociales del programa Más Parque de Parque del Recuerdo.