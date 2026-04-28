Miguel Farías llegará a EEUU con ópera inspirada en Lemebel en Lincoln Center y obra “Estallido”

El compositor venezolano-chileno Miguel Farías tendrá dos conciertos de alto perfil en Estados Unidos entre abril y mayo, según un comunicado del artista.

El 30 de abril estrenará en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center, en Nueva York, su nueva ópera Mirror, Mirror, inspirada en la escritura y la figura de Pedro Lemebel y compuesta para el ensemble loadbang.

Al día siguiente, el 1 de mayo, su obra orquestal Estallido será interpretada por la Minnesota Orchestra, dirigida por Thomas Søndergård, en Orchestra Hall de Minneapolis, dentro del ciclo The Listening Project.

Lemebel

Mirror, Mirror profundiza una de las vetas centrales de su trabajo, aquella que cruza música, literatura, escena y corporalidad, esta vez a partir del universo de Lemebel, una figura clave de la literatura latinoamericana.

Esta obra escénica tiene un protagonista que “canta desde un espacio marginal, que se entiende como territorial, físico, social, y más. Es un solo personaje, que entre cada uno de las cinco escenas que componen la ópera, es consolado por piezas breves para instrumentos solos, que llevan por nombre “Nanai”.

“Creo que no solo las crónicas de Lemebel hablaban mucho de música, su voz es musical, su narrativa lo es, su figura central en la cultura chilena también”, comenta Farías.

Estallido

En cuanto a Estallido, “sigue ampliando un recorrido que comenzó con su estreno mundial por la Los Angeles Philharmonic en 2022, dirigida por Paolo Bortolameolli. Desde entonces, la obra ha seguido su propio recorrido, siempre con buenas críticas y recepción”.

La obra orquestal de Miguel Farìas ha sido programada por algunas de las principales orquestas de América Latina —como la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo (OSESP), la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais—, así como por destacadas agrupaciones de Estados Unidos, entre ellas la San Diego Symphony, la Minnesota Orchestra y la propia Los Angeles Philharmonic, entre otras programaciones.

El compositor destaca que “se trata de una partitura marcada por la violencia, la energía y la fractura contenidas en su título. Recrea a través de gestualidades musicales la energía del estallido, aunque no es una especie de fotografía sonora. Esta no es una obra que narre directamente el estallido social del 2018, pero no hubiera sido posible escribirla sin él”.

La circulación internacional de “Estallido” ha resultado especialmente significativa tratándose de una obra nacida desde una experiencia intensamente ligada a Chile, país en el que todavía no ha sido programada.

Intensa agenda

Durante esos días, el compositor y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile sostendrá además una agenda intensa de investigación en Nueva York y Nueva Jersey, con revisión de archivos vinculados a un proyecto Avanza UC sobre música, literatura y marginalidad. A ello se suman reuniones de trabajo con colaboradores e instituciones, en una visita que combina estrenos, investigación y nuevas articulaciones internacionales.

El panorama, además, no termina en estos conciertos. La temporada 2026–2027 de la Filarmónica de Los Ángeles ya anunció el estreno mundial de Mistralianas, una nueva obra de Farías sobre textos de Gabriela Mistral, que será dirigida por Domingo Hindoyan y contará con la participación solista de la célebre soprano Sonya Yoncheva. A eso se suma la programación de Retratos Australes por la St. Louis Symphony, una de las principales orquestas de Estados Unidos.

En Chile, los próximos meses también marcarán un nuevo hito escénico: los días 3, 4 y 5 de julio se presentará en GAM su ópera Una vaca mirando el piano, con libreto de Alejandro Sieveking. Paralelamente, Farías ha comenzado una nueva colaboración con la escritora Nona Fernández para la creación de una ópera con estreno internacional.

Miguel Farías es compositor, Doctor en Estudios Latinoamericanos, y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente ocupa el cargo de Director de Investigación y Postgrado de la Facultad de Artes.