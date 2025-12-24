Histórico: miles de donaciones desde Chile y el mundo permiten proteger 133 mil hectáreas en Cochamó

En un hito sin precedentes para la conservación en Chile y a nivel internacional, Conserva Puchegüín —una coalición internacional impulsada localmente por la ONG Puelo Patagonia— logró recaudar más de 78 millones de dólares para comprar, proteger y gestionar a largo plazo 133 mil hectáreas de naturaleza salvaje en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos.

Gracias a donaciones de miles de personas en 21 países, se concretó la compra del predio conocido como Fundo Puchegüín, la mayor propiedad privada de la comuna y la pieza clave para consolidar uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica. El territorio conecta 1,6 millones de hectáreas de áreas protegidas binacionales y constituye un refugio climático único, que alberga 58 mil hectáreas de bosques primarios, cerca del 11% de los alerces del planeta, además de especies emblemáticas y amenazadas como el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin.

Pero el impacto de la campaña va más allá de lo ambiental. La compra de estas tierras también asegura la continuidad de prácticas culturales y oficios tradicionales en un sector que representa un tercio de la comuna de Cochamó. Durante décadas, las comunidades locales enfrentaron la incertidumbre ante amenazas de subdivisión predial, desarrollo inmobiliario, proyectos industriales de alto impacto y turismo no regulado.

Desde su lanzamiento en abril de 2024, la campaña movilizó voluntades y recursos a escala global, demostrando que la protección de la naturaleza puede nacer desde la sociedad civil, integrando conservación basada en ciencia y saberes locales.

“Este es un hito histórico no solo por la magnitud del territorio protegido, sino por la forma en que se ha hecho: con participación ciudadana y un profundo respeto por las comunidades de Cochamó. Esa es la base sobre la que se construirá la etapa que comienza ahora”, señaló Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia.

Además de Puelo Patagonia, la alianza Conserva Puchegüín está integrada por The Nature Conservancy (TNC), Freyja Foundation, The Wyss Foundation y la marca outdoor Patagonia. La coalición ha destacado por combinar la recaudación de fondos con un trabajo técnico y territorial sostenido, que incluyó monitoreos de fauna y bosques, apoyo a la regulación del turismo y procesos de consulta temprana con las comunidades locales, claves para el futuro modelo de manejo del área.

Una nueva etapa

En agosto de este año se constituyó la Fundación Conserva Puchegüín, entidad chilena sin fines de lucro que hoy es propietaria del Fundo Puchegüín y responsable de garantizar su protección a largo plazo. La fundación cuenta con un directorio independiente cuya misión es custodiar los principios fundacionales: asegurar la conservación del territorio y la participación activa de la comunidad local en su gestión.

El proyecto contempla un área protegida mixta, donde hasta un 20% del territorio estará destinado a usos sostenibles —como actividades agrícolas tradicionales y turismo de bajo impacto—, mientras que al menos un 80% será de conservación estricta. Gracias a la nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), será posible establecer figuras como el Área de Conservación de Múltiples Usos en sectores utilizados históricamente por las comunidades y visitantes del Valle Cochamó, mientras que las zonas de mayor valor ecológico y las áreas altas e inaccesibles se proyectan como parque nacional.

Juan José Donoso, director ejecutivo de TNC Chile, afirmó que “la recaudación marca el cierre de una etapa, pero también el inicio de otra. Ahora viene el desafío más complejo y apasionante: implementar un modelo de conservación de largo plazo que, con gobernanza compartida y financiamiento sostenible, proteja la naturaleza y fortalezca los medios de vida locales”.

Desde Patagonia Chile, Macarena Sánchez, directora de Marketing y Activismo Ambiental, destacó que “en un planeta que se sobrecalienta rápidamente, proteger un territorio como Puchegüín es un acto de valentía colectiva. Este proyecto demuestra que cuando las comunidades se organizan pueden cambiar el destino de un territorio entero”.

La filántropa Anne Deane, presidenta de Freyja Foundation, recordó que “desde nuestra primera visita a Cochamó en 2017 supimos que queríamos contribuir a su protección. La compra de Puchegüín es un hito de conservación para Chile y el mundo, y será un honor ser parte de su cuidado a largo plazo”.

En la misma línea, Molly McUsic, presidenta de The Wyss Foundation, subrayó que “la protección del Valle Cochamó es una victoria para el pueblo chileno, la biodiversidad y el planeta. Este esfuerzo colaborativo permitirá que futuras generaciones conozcan y se inspiren en este territorio extraordinario”.

El siguiente paso será finalizar el plan de conservación y avanzar en un proceso de zonificación participativa, incorporando criterios ecológicos, culturales y de uso, además del diseño de un Derecho Real de Conservación (DRC)sobre la propiedad. “Sabemos que la protección legal definitiva tomará varios años, pero hoy existe un compromiso claro y un camino compartido para asegurar su conservación a largo plazo”, concluyó Andrés Diez.

Este avance histórico es fruto de un esfuerzo colectivo en Chile y el mundo. Conserva Puchegüín agradece especialmente a James M. Cox Foundation, The Wyss Foundation, Fundación Viento Sur, Horizon Foundation, Holdfast Collective, Bobolink Foundation, Alerce Fund, The Nature Conservancy, familia Del Río Álamos, Bernardo Matte Izquierdo, Freyja Foundation, Juan Claro González, Paola Luksic e hijos, Arístides Benavente, familia Justiniano Briones y Madeline Hurtado Berger, entre otros donantes.

La alianza Conserva Puchegüín está conformada por Puelo Patagonia, The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation, combinando conocimiento territorial local con experiencia internacional en conservación a gran escala y recaudación de fondos.