Mirada internacional con Ignacio Walker: guerra en Irán

¿Cómo explicar la guerra en Irán? ¿Cuáles son sus causas más profundas en un contexto histórico? ¿Cuáles son las implicancias respecto del Medio Oriente y la política internacional en general?

Esta historia parte en 1951, con el Gobierno de Mossadegh y la nacionalización del petróleo, sigue con el golpe de Estado de 1953 impulsado por Estados Unidos y la instalación del shah Reza Pahlavi, y luego se extiende hacia la Revolución islámica de 1979 y la consolidación de un régimen teocrático que combinó represión interna, ambición nuclear y una política regional basada en milicias aliadas y confrontación con Israel.

En ese marco, Walker plantea que la guerra actual expresa también un cambio más profundo: el paso desde un orden internacional basado en reglas a un escenario cada vez más regido por la fuerza.

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