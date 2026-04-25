Mirada internacional con Ignacio Walker: guerra en Irán
En esta segunda columna de opinión audiovisual, el excanciller Ignacio Walker analiza los principales aspectos de la guerra en Irán, en una perspectiva histórica que aborda los hechos ocurridos en ese país desde los años 50 en adelante.
¿Cómo explicar la guerra en Irán? ¿Cuáles son sus causas más profundas en un contexto histórico? ¿Cuáles son las implicancias respecto del Medio Oriente y la política internacional en general?
Esta historia parte en 1951, con el Gobierno de Mossadegh y la nacionalización del petróleo, sigue con el golpe de Estado de 1953 impulsado por Estados Unidos y la instalación del shah Reza Pahlavi, y luego se extiende hacia la Revolución islámica de 1979 y la consolidación de un régimen teocrático que combinó represión interna, ambición nuclear y una política regional basada en milicias aliadas y confrontación con Israel.
En ese marco, Walker plantea que la guerra actual expresa también un cambio más profundo: el paso desde un orden internacional basado en reglas a un escenario cada vez más regido por la fuerza.
- Revisa el episodio “Sociedad sin reglas” AQUÍ
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