Pastizales y pastores: por qué la mitad del planeta depende de estos ecosistemas clave

La mitad de la superficie terrestre del planeta está cubierta por pastizales, ecosistemas muchas veces invisibilizados, pero esenciales para la producción de alimentos, el almacenamiento de carbono y la mitigación del cambio climático.

En 2026, Naciones Unidas puso el foco en ellos y en las comunidades pastoriles que los gestionan, al declarar este periodo como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, bajo la coordinación de la FAO.

Qué son los pastizales y dónde se encuentran

Los pastizales son biomas de transición entre los bosques y los desiertos, caracterizados por la presencia dominante de hierbas y pastos y una baja densidad de árboles. Se desarrollan en ecosistemas tan diversos como praderas, sabanas, estepas, matorrales, humedales y zonas montañosas.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos ecosistemas cubren alrededor del 50 % de la superficie del planeta. Paisajes como las estepas de Asia Central, la sabana africana, los Andes sudamericanos, la Pampa argentina, los Alpes europeos o las Grandes Llanuras de Estados Unidos son algunos de los ejemplos más reconocidos de pastizales a escala global.

Ecosistemas clave frente a la crisis climática

Más allá de su extensión territorial, los pastizales cumplen funciones ambientales estratégicas. Albergan una biodiversidad única y prestan servicios ecosistémicos fundamentales, como la regulación del agua y el almacenamiento de carbono.

Se estima que concentran cerca del 30 % de las reservas mundiales de carbono orgánico del suelo. Sin embargo, la FAO advierte que aproximadamente la mitad de estos ecosistemas se encuentra degradada, lo que amenaza su capacidad para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, además de afectar la producción sostenible de alimentos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El rol de los pastores en la gestión del territorio

Los pastores y las comunidades pastoriles están presentes en cerca del 75 % de los países del mundo y gestionan al menos el 25 % de las tierras del planeta. Su labor se extiende al cuidado de alrededor de mil millones de animales, incluyendo ganado ovino, bovino y caprino, además de camélidos, yaks, caballos, renos y búfalos.

A través de prácticas tradicionales y conocimientos locales e indígenas, los pastores contribuyen a la seguridad alimentaria global, al equilibrio de los ecosistemas y a la preservación de un patrimonio cultural que se transmite de generación en generación.

Amenazas crecientes y modos de vida en riesgo

Pese a su importancia, los pastizales y quienes dependen de ellos enfrentan múltiples amenazas. Sequías prolongadas, inundaciones, degradación de suelos, enfermedades animales y el avance de usos competitivos de la tierra presionan estos territorios y restringen la movilidad pastoral, un elemento central de este modo de vida.

Estas tensiones no solo ponen en riesgo los ecosistemas, sino también la subsistencia de millones de personas que dependen directamente de ellos.

Los objetivos del Año Internacional

Con la proclamación de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, Naciones Unidas busca fortalecer la gestión sostenible de estos ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades pastoriles.

Entre los focos de acción se incluyen el impulso a inversiones responsables, el acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, el fortalecimiento de los servicios de sanidad animal y la promoción de cadenas de valor más justas.

La iniciativa también apunta a fomentar una gobernanza inclusiva y un diálogo amplio que permita enfrentar de manera coordinada los desafíos ambientales y sociales asociados a los pastizales.

Voces que piden ser escuchadas

En el marco de esta conmemoración, el director general de la FAO, Qu Dongyu, hizo un llamado a “escuchar y empoderar a las mujeres, los jóvenes y las organizaciones de pastores para que participen en las decisiones que afectan a sus tierras y medios de vida”, advirtiendo que “con demasiada frecuencia sus voces no se escuchan o se ignoran y sus contribuciones se infravaloran”.

Asimismo, subrayó la necesidad de proteger los pastizales “mediante una gobernanza responsable, la restauración, la inversión y el apoyo a las personas que los gestionan”, en un contexto marcado por la crisis climática y la presión creciente sobre los ecosistemas naturales.

La declaración de este año internacional busca, precisamente, poner en el centro una realidad que cubre medio planeta, pero que hasta ahora ha permanecido en gran medida fuera del debate público global.