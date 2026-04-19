Movilización global cuestiona financiamiento a la ganadería industrial

Una intervención pacífica convocada en Santiago busca instalar el debate sobre el financiamiento de la ganadería industrial. La acción, impulsada por la organización Sinergia Animal, se enmarca en una jornada global que apunta a los impactos ambientales, sanitarios y sociales de este modelo productivo.

La protesta se realizó el miércoles 15 de abril frente a BancoEstado, en las cercanías del Palacio de La Moneda. La actividad contempla una intervención visual pacífica entre las 12:30 y las 14:30 horas.

La iniciativa forma parte de un Día de Acción Global coordinado por la coalición Stop Financing Factory Farming (S3F), que movilizará a activistas en 21 países, en paralelo a las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington D.C.

Un modelo productivo bajo cuestionamiento

El debate se instala en un contexto marcado por recientes episodios sanitarios. El sacrificio de más de 600 mil gallinas en la comuna de El Monte, a raíz de un brote de gripe aviar, evidenció los riesgos asociados a la producción intensiva de animales.

Según la organización convocante, estos sistemas no solo impactan el bienestar animal, sino que también pueden generar crisis sanitarias y efectos económicos, como el aumento en el precio de productos básicos, entre ellos los huevos.

A nivel nacional, Chile mantiene una alta producción en el sector. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en enero de 2026 se registró una producción superior a 358 millones de huevos, con cerca de 15 millones de gallinas en postura. Para este año, además, se proyectan 590 mil toneladas de carne de cerdo y 740 mil toneladas de pollo.

Financiamiento y expansión global

El foco de la movilización está puesto en el rol del financiamiento en la expansión de la ganadería industrial.

Entre 2023 y 2025, el informe Factory Farming Finance Tracker identificó 124 proyectos de desarrollo bancario vinculados a producción animal a nivel global, por un total de 6.300 millones de dólares, con una participación mayoritaria de financiamiento público.

En América Latina y el Caribe, la inversión alcanza los 1.200 millones de dólares, mientras que en Chile el financiamiento es mayoritariamente privado, concentrando el 98,4% del total.

Desde las organizaciones, advierten que este flujo de recursos contribuye a consolidar un modelo que —según plantean— aumenta las emisiones, presiona los recursos hídricos y eleva riesgos sanitarios, incluyendo el uso intensivo de antibióticos.

El llamado a revisar el modelo

Desde Sinergia Animal subrayan que el objetivo no es eliminar la producción animal, sino abrir el debate sobre la necesidad de diversificar los sistemas productivos.

Shammy Coello, directora LATAM de la organización, señaló que “creemos que existe una oportunidad para fortalecer modelos productivos que equilibren seguridad alimentaria, sostenibilidad y bienestar. Esto implica revisar cómo se están asignando los recursos y fomentar alternativas que reduzcan riesgos a largo plazo”.

En ese sentido, también apuntan a la baja proporción de financiamiento destinado a sistemas agroecológicos a nivel global, que —según indican— no supera el 2% del total de inversión climática.

La movilización en Santiago se suma a una discusión internacional más amplia sobre el futuro de los sistemas alimentarios, el rol de la banca y la sostenibilidad de la producción.

En un escenario donde la demanda por alimentos sigue creciendo, el cuestionamiento apunta a cómo se financian estos modelos y qué alternativas pueden desarrollarse para equilibrar productividad, impacto ambiental y bienestar.