Cumbre Progresista: expresidente Boric defiende democracia y promueve a una “mujer” a la ONU

El expresidente de Chile, Gabriel Boric, participó este sábado en la IV Reunión Internacional “En Defensa de la Democracia”, un foro progresista convocado en Barcelona por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que reunió a destacados líderes de izquierda de varios continentes.

Junto a Boric asistieron figuras como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En su primera intervención pública tras dejar el cargo, Boric describió el momento actual como “un momento de inflexión” para el mundo, marcado por el aumento de la desigualdad, la proliferación de desinformación y el fortalecimiento de movimientos autoritarios que aprovechan el descontento ciudadano.

“Vemos con preocupación cómo la desafección de la gente, alimentada por una desigualdad creciente y por una desinformación rampante, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas complejos”, señaló el exmandatario.

Boric enfatizó que la democracia no es un estado natural ni garantizado, sino un bien que debe ser cultivado y protegido constantemente. “Tenemos que cultivarla día a día. Es frágil y requiere conciencia y mucho trabajo, para responderle a nuestros pueblos”, afirmó.

Durante su alocución, el expresidente chileno también criticó el debilitamiento del derecho internacional y del multilateralismo, haciendo especial referencia al conflicto en Medio Oriente y a la situación del pueblo palestino, a la que calificó como un “genocidio”.

En ese contexto, llamó a reformar las instituciones multilaterales sin abandonarlas, y planteó que la Organización de las Naciones Unidas tiene una oportunidad histórica de ser liderada por primera vez por una mujer. “Cambiar para mantener lo bueno. Naciones Unidas es una gran oportunidad”, expresó en un claro guiño a la postulación de Michelle Bachelet.

La cumbre en Barcelona se enmarca en una iniciativa impulsada desde 2024 por España y Brasil, y ocurre en paralelo a otros encuentros de la ultraderecha europea, lo que refuerza su carácter de respuesta coordinada ante el auge de corrientes reaccionarias a nivel global.