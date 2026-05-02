Chile liderará coordinación científica en Sudamérica para enfrentar el cambio climático oceánico

Chile asumirá un rol estratégico en la coordinación de acciones científicas en Sudamérica para enfrentar los efectos del cambio climático en los océanos, una tarea que estará liderada por la Universidad de Concepción tras un acuerdo suscrito con el programa Global Ocean Negative Carbon Emissions de Naciones Unidas (Global-ONCE).

El compromiso quedó formalizado en un Memorandum de Entendimiento (MOU) firmado este lunes por el rector Dr. Carlos Saavedra Rubilar y el investigador principal del conglomerado internacional, Dr. Nianzhi Jiao. A partir de este convenio, la casa de estudios penquista deberá articular redes de colaboración internacional, impulsar investigación aplicada y fortalecer la formación de capital humano avanzado, aportando desde Chile a una agenda científica global enfocada en la sostenibilidad y la resiliencia climática.

Nianzhi Jiao, expresó que “la línea de costa chilena se extiende por más de 4 mil 500 kilómetros. Esta es la más larga en términos de un solo país. Y los científicos aquí pueden hacer proyectos para cubrir una latitud tan larga con algunas de las áreas representativas para la observación de series de tiempo, lo cual es muy importante”. Asimismo, agregó que “los científicos chilenos contribuirán mucho al programa global ONCE y, más allá, para toda la comunidad en temas relacionados con el calentamiento global. Así que esto es muy importante”.

El acuerdo refuerza la estrategia de la institución en la promoción de la colaboración interdisciplinaria para el estudio del océano y su sustentabilidad, consolidando su posicionamiento como referente internacional en ciencias del mar.

En esa línea, el rector Carlos Saavedra destacó que “esta es una tremenda oportunidad para la Universidad de Concepción en todas las dimensiones de colaboración; por supuesto, del desarrollo de investigación, del intercambio de personas. Esta es una de las áreas típicas en donde se ha planteado la posibilidad de trabajar en soluciones basadas en la naturaleza; que la naturaleza misma colabore en la solución de problemas asociados a temas de cambio climático y la captura de gases de efecto invernadero”.

Sobre el rol que asumirá la institución, la autoridad universitaria agregó que “la responsabilidad va a ser aglutinar, colaborar con el resto de las instituciones de manera de coordinarlas y trabajar en forma colaborativa para estar presentes en esta iniciativa global”.

Liderazgo y capacidades

El liderazgo científico de la Universidad de Concepción en el ámbito de las ciencias del mar, junto con la extensión geográfica del país, fueron factores clave para que la institución fuera seleccionada para encabezar esta red regional.

El investigador principal de Ocean Negative Carbon Emissions, destacó que “la Universidad de Concepción es muy famosa en términos de su investigación. Sus académicos y sus científicos vinculados al estudio del mar son famosos mundialmente. Han hecho una investigación asombrosa alrededor del mundo en esta área”.

Jiao subrayó además la importancia de la investigación local para comprender los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, especialmente a partir de registros históricos y estaciones de monitoreo continuo que permiten distinguir entre variabilidad natural y cambios inducidos por el calentamiento global.

“Sin la investigación realmente no entendemos qué está pasando en el océano y las costas. Estamos bajo un escenario de calentamiento global, así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero podemos mirar hacia atrás en los cambios, y los científicos aquí hacen los registros. Tienen estaciones de series de tiempo, lo cual es realmente algo diferente. Si no tienes registros de series de tiempo, no conoces la variabilidad del entorno”, afirmó el experto.

En la misma línea, el director del Instituto Océanos, Dr. Renato Quiñones Bergert, señaló que “la Universidad de Concepción tiene un prestigio internacional de verdad muy fuerte en muchas áreas de la oceanografía. Nuestros colegas de China, que conocen perfectamente lo que hacemos, decidieron solicitar este acuerdo y venir acá a firmarlo. Es el prestigio de la institución en el área de las ciencias del mar el que es muy reconocido a nivel internacional”.

Como parte del hito, el programa ONCE entregó una placa al rector Saavedra, la que será instalada en el Instituto Océanos como símbolo de la responsabilidad global que asume la Universidad de Concepción en materia de conservación y protección de los océanos.