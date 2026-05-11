Emprendedora chilena apuesta por cosmética natural hecha con residuos vitivinícolas

La industria de la cosmética natural continúa expandiéndose en Chile y sumando nuevas propuestas vinculadas a sustentabilidad e innovación. En ese escenario, una emprendedora chilena desarrolló un sérum facial elaborado a partir de residuos de uva provenientes de la industria vitivinícola, incorporando principios de economía circular al rubro del cuidado personal.

El auge de los ingredientes naturales en productos de belleza ha impulsado nuevas iniciativas orientadas a reducir el uso de componentes sintéticos y aprovechar materias primas reutilizables.

Según un estudio realizado en 2024 por la Universidad Técnica Federico Santa María, las ventas de cosmética natural registran un crecimiento anual cercano al 15%, por encima del 5% observado en productos convencionales.

En este contexto surge el proyecto desarrollado por Paula Zañartu, creadora de la marca Aleli Natural, quien apostó por reutilizar orujo de uva —un residuo generado tras la producción de vino— para crear un sérum facial con propiedades antioxidantes.

El potencial del orujo de uva en productos de belleza

El orujo corresponde al subproducto que queda luego del prensado de la uva en la industria vitivinícola. Aunque históricamente ha sido considerado un residuo, distintos estudios han identificado que concentra altos niveles de antioxidantes naturales.

Estos compuestos son utilizados en cosmética por su capacidad para combatir el envejecimiento prematuro de la piel, favorecer la regeneración celular y proteger frente a agentes externos.

A diferencia de otros productos disponibles en el mercado, el sérum desarrollado por Aleli Natural utiliza extractos concentrados obtenidos directamente desde este residuo vitivinícola.

“Queríamos ser distintos a todas las marcas que existen en el comercio chileno, desarrollar un producto potente y con un poder antioxidante único. Al estudiar el mercado extranjero, nos dimos cuenta de que ya trabajan con orujo de vino, pero no con el nivel de antioxidantes que logramos nosotros”, señaló Paula Zañartu.

Un proceso enfocado en conservar propiedades antioxidantes

Para desarrollar el producto, el orujo de uva pasa por un proceso de liofilización, técnica que permite extraer y concentrar sus propiedades antioxidantes sin alterar significativamente sus componentes.

A partir de este método se obtiene un extracto activo de alta pureza que luego es incorporado a la formulación del sérum.

El producto además integra ingredientes como niacinamida, bisabolol y retinol vegano, conocidos dentro de la industria cosmética por sus propiedades calmantes, regeneradoras y despigmentantes.

La combinación de estos elementos busca potenciar los efectos antioxidantes y diferenciarlos de fórmulas tradicionales disponibles en el mercado nacional.

Economía circular en la industria cosmética

Uno de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de principios de economía circular dentro del desarrollo de productos de belleza.

La reutilización de residuos provenientes de otras industrias aparece cada vez con más frecuencia en distintos sectores productivos, particularmente en iniciativas orientadas a disminuir desperdicios y generar nuevos usos para subproductos agrícolas o alimentarios.

En este caso, el proyecto busca posicionarse entre las primeras iniciativas nacionales que reutilizan residuos de la uva para desarrollar cosmética de origen natural.

Apoyo de Corfo y proyección de nuevos productos

La iniciativa fue apoyada a través del programa Innova Región de Corfo Metropolitano, recibiendo un financiamiento superior a los 33 millones de pesos.

“Corfo es una instancia clave para el desarrollo de proyectos. Sin su apoyo, no habríamos podido concretar este producto tan innovador”, afirmó la fundadora de Aleli Natural.

Actualmente, el sérum se comercializa a través del sitio web de la marca y la empresa proyecta ampliar la línea con nuevos desarrollos vinculados al cuidado de la piel, incluyendo cremas y aguas termales.

La expansión de la cosmética sustentable

El crecimiento de este tipo de iniciativas refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la industria de la belleza: consumidores que priorizan ingredientes naturales, trazabilidad y productos asociados a prácticas sustentables.

La reutilización de residuos agrícolas y alimentarios en cosmética comienza así a posicionarse como una alternativa que combina innovación, sostenibilidad y nuevas oportunidades para emprendimientos vinculados a la economía circular.