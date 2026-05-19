El primer banco chileno en formalizar un Plan de Transición para las cero emisiones netas al 2050

Banco Bci presentó su “Plan de Transición Net Zero 2050”, un marco operativo integral que consolida el compromiso del banco para alcanzar el cero neto para mediados de siglo. Con este hito, el banco chileno se convierte en la primera institución financiera de origen chileno en contar con documento oficial con metas a largo plazo para combatir el cambio climático desde su sector.

Este plan marca una evolución técnica significativa al pasar de declaraciones generales a una ejecución con metas sectoriales basadas en la ciencia y una gobernanza que sitúa la sostenibilidad en el núcleo del negocio.

Prueba de ello es que Bci ha integrado el cumplimiento de este plan en su modelo de remuneración: parte del Balanced Scorecard corporativo — del cual depende el incentivo económico de la alta dirección y de todos los colaboradores— está vinculado directamente a indicadores de sostenibilidad, como el volumen de financiamiento verde y el desempeño de su estrategia de descarbonización.

Hitos sectoriales a 2030: Rigor técnico y nuevos rubros

Para asegurar el avance hacia el 2050, el banco ha definido metas de reducción de intensidad de emisiones al año 2030 para los sectores con mayor impacto en su cartera. Para la generación eléctrica se plantea una reducción del 71% (tCO2e/MWh), fomentado por la transición energética y el financiamiento de energías renovables, mientras que para la industria del cemento, la meta es una reducción del 17% (tCO2e/ton cemento), centrada en la descarbonización de la producción de clinker.

Asimismo, se incorpora por primera vez el transporte marítimo, con una meta de reducción del 39,4% (g CO₂/t-mn) al 2030, utilizando el enfoque técnico Well-to-Wake (WTW) para medir las emisiones en todo el ciclo de vida del combustible.

“En Bci estamos comprometidos con impulsar desde el negocio un efecto positivo en la sociedad, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos: clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la sociedad en general”, señala Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Banco Bci.

Acompañamiento a clientes: El motor del cambio

El banco reconoce que alcanzar el Net Zero al 2050 depende directamente del éxito de sus clientes. Por ello, la estrategia combina financiamiento con una asesoría técnica profunda para facilitar la adopción de tecnologías limpias.

Bci ha robustecido su oferta de productos para acompañar a las empresas en su transición, incluyendo productos de financiamiento para energías renovables no convencionales, para reducción en el consumo de energía y para la eficacia en el uso del agua, en adición el Leasing Verde para electromovilidad. Se destaca también el programa “PYMEs Sostenibles”, que ofrece diagnósticos técnicos y condiciones preferenciales para que las pequeñas y medianas empresas aceleren su transición.

Con el lanzamiento de esta hoja de ruta, Bci se posiciona como el socio estratégico para las empresas que buscan competitividad en una economía global resiliente y neutra en carbono.

Acá puedes revisar el plan de transición completo: AQUÍ.