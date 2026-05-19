Steinert bajo presión, revés por Sence y Boric ausente de Cuenta Pública

Oposición y PDG impulsan interpelación contra Steinert

Diputados de oposición y del PDG anunciaron que impulsarán una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para que explique formalmente cuál es el plan del Gobierno en seguridad pública. La ofensiva surge tras días de versiones cruzadas sobre la existencia y el formato de esa estrategia. Para concretarla, deberán reunir 52 firmas. Steinert afirmó que “el plan existe” y admitió problemas para socializarlo. La subsecretaria Ana Victoria Quintana dijo que el plan debe formalizarse mediante un decreto pendiente de firma.

Revés para Gobierno: Trabajo deja fuera cambios a franquicia Sence

La Comisión de Trabajo de la Cámara despachó los artículos laborales de la Ley Miscelánea, pero dejó fuera los cambios del Gobierno a la franquicia tributaria del Sence. Los artículos 26 y 27 fueron rechazados por 7 votos contra 6, por segunda vez tras el revés previo en Hacienda. La propuesta buscaba modificar el financiamiento de capacitación y certificación laboral. Los ministros Jorge Quiroz y Tomás Rau anunciaron que insistirán con indicaciones en el Senado. Sí avanzó una norma que sanciona el mal uso de licencias médicas en el sector público, incluso con destitución.

Boric se excusa y no irá a primera Cuenta Pública de Kast

El expresidente Gabriel Boric no asistirá a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, programada para el 1 de junio en el Congreso Nacional. La ausencia fue informada por escrito al Senado y a la Cámara de Diputados, debido a compromisos internacionales previamente agendados. Boric estará en Europa en una gira por Alemania, Gales y Reino Unido, la segunda desde que dejó La Moneda el 11 de marzo. Su agenda incluye el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, dos paneles en el Hay Festival de Gales y una actividad en la British Library de Londres.

Cancillería condena insultos racistas de chileno detenido en Brasil

El canciller Francisco Pérez Mackenna condenó los insultos racistas y homofóbicos de Germán Naranjo Maldini, empresario chileno detenido en Brasil tras un incidente en un vuelo comercial internacional. Los hechos ocurrieron el 10 de mayo, en un avión que despegaba desde São Paulo rumbo a Frankfurt. El ciudadano chileno fue grabado insultando a un pasajero brasileño y el caso quedó en manos de la justicia brasileña. Cancillería informó que el consulado tomó contacto con familiares del detenido para verificar que sus derechos sean respetados, con apoyo limitado al ámbito consular.

Senado aprueba proyecto de Escuelas Protegidas

El Senado aprobó en general el proyecto “Escuelas Protegidas”, presentado por el Gobierno, con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. La iniciativa busca enfrentar hechos de violencia dentro de establecimientos educacionales con medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades educativas. Este martes será votada en particular y luego la Cámara deberá conocer los cambios, en el tercer y último trámite. El texto permite incorporar revisión de mochilas en reglamentos internos, siempre por motivos fundados, individualizados y verificables.

Lincolao y Araos serán citados a la Cámara por crisis en Ciencias

La Comisión de Ciencias de la Cámara citará a la ministra Ximena Lincolao y al exsubsecretario Rafael Araos a una sesión especial, tras el aumento de tensiones en el Ministerio de Ciencia. La solicitud fue impulsada por diputadas oficialistas y aprobada por unanimidad, para aclarar las sociedades no declaradas de la ministra y las versiones contrapuestas sobre la salida de Araos. También será invitado el presidente de la ANEF. El exsubsecretario sostuvo que renunció tras negarse a firmar desvinculaciones masivas, algo que abrió un nuevo flanco político en la cartera.

Crisis en Bolivia escala con protestas contra Rodrigo Paz

Bolivia vive una fuerte escalada de protestas tras la llegada a La Paz de una marcha afín a Evo Morales, que se sumó a bloqueos y movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz. Las manifestaciones llevan trece días y se concentraron cerca de la plaza Murillo, sede de la Presidencia y el Parlamento. Hubo enfrentamientos con la Policía, gases lacrimógenos, petardos y cargas de dinamita. Funcionarios del Parlamento fueron evacuados y el fiscal general anunció una orden de captura contra Mario Argollo, líder de la COB, acusado por el Gobierno de varios delitos.

Putin viajará a Pekín para reunirse con Xi Jinping

Vladimir Putin viajará este martes a Pekín para reunirse con Xi Jinping, pocos días después de la visita de Donald Trump a China. El Kremlin busca sellar acuerdos comerciales que impulsen la economía rusa y fortalezcan su industria bélica. Uno de los focos será la cooperación en gas y petróleo, con la expectativa de avanzar en asuntos ya consensuados. Rusia también llegará con una amplia delegación de ministros y representantes empresariales. Otro tema previsto será la guerra en Ucrania, donde China mantiene una posición de neutralidad, sin condenar a Moscú.