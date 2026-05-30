Molycop participa en encuentro empresarial que busca fortalecer la empleabilidad en el Biobío

La compañía fue parte de una instancia que reunió a empresas y municipios de la Región del Biobío para impulsar la empleabilidad y fortalecer la coordinación entre el sector público y privado frente a las necesidades del mercado laboral.

En mayo de 2026, Molycop participó en el primer encuentro empresarial organizado por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, una actividad orientada a promover el desarrollo laboral del territorio y generar nuevas oportunidades de empleo para las comunidades locales.

La jornada, realizada el pasado 12 de mayo, convocó a representantes de las comunas de Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé, quienes avanzan en un trabajo colaborativo enfocado en mejorar la empleabilidad de sus habitantes y responder de manera más eficiente a las demandas del mercado laboral de la zona.

El encuentro puso énfasis en la importancia de fortalecer la articulación entre empresas, municipios y organismos públicos para enfrentar los desafíos laborales del territorio. En ese contexto, la participación de Molycop buscó aportar la visión del sector productivo y contribuir con su experiencia al desarrollo de las comunas donde mantiene operaciones.

La actividad se enmarca en una estrategia conjunta liderada por las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), entidades que durante este año concentrarán sus esfuerzos en la implementación y difusión de la Ley 21.808, que regula el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

Este mecanismo busca simplificar y fortalecer los incentivos a la contratación laboral, especialmente para grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo, entre ellos mujeres, jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad y adultos mayores.

Con su participación en este primer encuentro empresarial, Molycop reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social de la Región del Biobío, promoviendo el trabajo conjunto entre el mundo público y privado como una herramienta clave para generar más y mejores oportunidades laborales en la zona.