Jefe del Pentágono dice que existe “alarma justificada” ante poderío militar de China

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo el sábado que existe una “alarma justificada” en el Pacífico por el fortalecimiento militar de China, y agregó que Estados Unidos busca un equilibrio regional en el que ningún país tenga un poder sin control.

“Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades”, aseguró el secretario de Defensa en Singapur, donde asiste a la principal cumbre de seguridad de Asia.

Añadió que Washington no busca “una confrontación innecesaria en la región”.

Hegseth habló en el encuentro conocido como el Diálogo Shangri-La, que reúne a altos funcionarios de defensa y expertos de unos 45 países.

Históricamente, este evento ha servido de escenario tanto para el debate abierto como para la diplomacia a puerta cerrada.

En su discurso principal, Hegseth afirmó que Washington busca “un equilibrio verdaderamente estable (en Asia) que beneficie tanto a los estadounidenses” como a sus aliados.

Es decir, “un equilibrio de poder favorable pero duradero en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad”, añadió.

Hegseth encabeza una nutrida delegación estadounidense, en marcado contraste con su rival China, que envió un panel de expertos militares y académicos en lugar del ministro de Defensa, Dong Jun, por segundo año consecutivo.