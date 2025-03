Regreso a clases: entre la planificación y la seguridad en los útiles escolares

El país se prepara para el tradicional ”súper lunes”, una jornada marcada por el regreso masivo de estudiantes a la sala de clases. Uno de los principales focos de preocupación este año es la seguridad en la adquisición de materiales escolares. Autoridades sanitarias y gremios del sector han reforzado el llamado a privilegiar productos que cumplan con la normativa vigente, evitando el comercio informal y los artículos que puedan representar un riesgo para la salud de niños y niñas.

En esa línea, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y la Asociación Gremial de Productores e Importadores de Artículos Escolares y de Oficina (Ofesa) realizaron una fiscalización en puntos de venta, con el objetivo de concientizar a los apoderados sobre la importancia de elegir productos seguros.

El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto Brandt, recomendó adelantar la compra de los útiles escolares. “Lo importante es que podamos comprar en lugares establecidos, nunca en el comercio ilegal o en la vía pública porque simplemente no sabemos qué estamos comprando, no existe ninguna garantía. Lo otro es que estos productos si no se encuentran certificados pueden presentar parámetros sobre lo que la normativa establece, por ejemplo, tener más concentración de plomo de la que se permite, o en los pegamentos, tener tolueno, que es nocivo para la salud”, destacó.

En tanto, David Rozowski, presidente de la Asociación Gremial de Productores e Importadores de Artículos Escolares y de Oficina (Ofesa) recalcó que la importancia de que los padres tomen conciencia de que estos artículos serán utilizados por menores de edad, por lo que es fundamental prevenir y cuidar la salud de niños y niñas.

Las recomendaciones de las autoridades para una compra segura:

Adquirir los útiles en comercios establecidos.

Exigir boleta al momento de pagar.

Verificar que el etiquetado e instrucciones de uso estén en español.

Evitar falsificaciones y revisar que el producto contenga información del importador.

Inspeccionar los artículos antes de su uso y evitar aquellos con olores demasiado fuertes.

No comprar productos en plataformas internacionales sin verificación de origen.

Enseñar a los niños el uso adecuado de los materiales escolares.

Supervisar a menores en edad preescolar en el uso de estos productos.

Material escolar con propósito

La elección de los materiales escolares no solo responde a la funcionalidad, sino también a su impacto en la experiencia educativa de los niños.

El refuerzo positivo ha demostrado ser una herramienta clave en la educación, ayudando a los niños a desarrollar autoestima, perseverancia y entusiasmo por el aprendizaje. En este contexto, los materiales escolares pueden ser un gran aliado, incorporando mensajes motivadores y dinámicas que premian el esfuerzo y la creatividad.

Desde stickers con frases alentadoras hasta cuadernos y lápices con diseños inspiradores, estos productos no solo cumplen su función tradicional, sino que también contribuyen a generar un entorno escolar más positivo y enriquecedor, detallas desde CasaIdeas. Cada herramienta se convierte en un recordatorio de que el aprendizaje es una oportunidad para proporcionar a los niños herramientas que fomenten su confianza y entusiasmo por aprender.

Aspectos claves en la preparación escolar

Además de la seguridad y experiencia, los consumidores buscan equilibrar calidad y economía. La Asociación Gremial Marcas del Retail recomendó cotizar en distintos comercios para optimizar el presupuesto y utilizar el comercio digital como herramienta para comparar precios. Otros aspectos clave en la preparación escolar incluyen la elección de mochilas ergonómicas para prevenir problemas posturales, zapatos escolares resistentes y cómodos y ropa interior de calidad para garantizar el bienestar de los estudiantes.

Además, los expertos destacan la importancia de establecer rutinas de sueño, horarios de estudio, realizar actividad física y fomentar la comunicación en las familias para hacer de este retorno a clases una experiencia positiva y organizada.

Ximena Álvarez, directora de Formación de Compartir Chile, solución educativa integral de Santillana Chile, explicó que “la vuelta a clases es un momento clave en el año escolar y, si bien puede generar estrés, también es una gran oportunidad para fortalecer la resiliencia y el bienestar de toda la comunidad educativa. Implementar estrategias adecuadas y contar con herramientas de apoyo hace una gran diferencia”.