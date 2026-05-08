El “pataleo” de las PMGD contra Quiroz en el Chile Day: lo acusan de seguir la orientación de Pardow

Al sector de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) se le “pararon las plumas” en el Chile Day de Nueva York. Este sector eléctrico, que agrupa centrales de generación renovable denominadas “pequeños medios”, pero que están controladas por grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock, expresó su molestia ante la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de respaldar el reingreso de los decretos N°88 y N°125, elaborados durante la administración de Gabriel Boric.

Estos decretos, que buscaban corregir una distorsión significativa en el sistema eléctrico chileno, fueron reingresados a la Contraloría —de donde habían sido retirados— para su toma de razón, sin modificaciones sustanciales. La principal queja de las PMGD es que se mantuvo la orientación regulatoria impulsada por el exministro de Boric, Diego Pardow.

En otras palabras, “se quedaron con los crespos hechos”, tal y como comenta con algo de humor un importante actor del mercado eléctrico. Las PMGD confiaban que, tras el retiro de ambos decretos, estos se modificaran a su favor, situación que no ocurrió.

Duros contra Quiroz

El Chile Day 2026, que se lleva a cabo en el Hotel Marriott de Nueva York desde hoy hasta mañana 9 de mayo, es el primer evento en el que participa Jorge Quiroz como ministro de Hacienda. Fue el escenario elegido por las PMGD para hacer sentir su molestia. A través de una dura carta enviada a Quiroz, con copia a la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al biministro Daniel Mas, el sector energético reprochó al titular de Hacienda por desoír más de mil observaciones técnicas, las cuales no fueron consideradas antes del reingreso de los decretos, entre otros puntos.

*Lea acá la carta de las PMGD a ministro Quiroz

El tema central de la molestia radicaba en la aplicación de recortes de energía, uno de los puntos más sensibles del mecanismo incorporado por Pardow en el DS 125. Este mecanismo buscaba emparejar la cancha aplicando recortes de generación a todas las centrales renovables, sin importar su tamaño o la fuente de energía. Según la carta, estos recortes podrían alcanzar hasta un 23% de la energía generada, lo que, según este sector, afectaría directamente los ingresos y la viabilidad económica de los proyectos.

No obstante, la techa sensible, además de la económica, es la política. Según este segmento del mercado eléctrico, que el Gobierno de Kast reingresara el decreto sin modificaciones estaría, en los hechos, respaldando el espíritu del decreto de Boric, cuyo objetivo era poner a las PMGD en igualdad de condiciones con las demás energías renovables y comenzar a corregir la distorsión de la cual se han beneficiado estas centrales. Para los aludidos, emparejar la cancha significaría perder la certeza jurídica.

Cabe recordar que para elaborar el reglamento -del cual la Contraloría deberá ahora tomar razón- se debieron sortear presiones de influyentes estudios de abogados, agencias de lobby y de autores de estudios económicos que disputaron la narrativa en favor de este segmento en debates regulatorios, legislativos y de política pública.

En esta pelea, sin embargo, no solo tienen intereses los actores del mercado eléctrico o los gobiernos de turno, sino también los clientes finales, especialmente los libres, representados por la gran minería y la industria. Estos han tenido que asumir una buena parte del costo del precio estabilizado, que funciona como un subsidio implícito a las PMGD. Y como bien recordó ayer el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en la Cumbre de Minería y Energía, organizada por El Mostrador y El Mostrador Semanal, no se puede considerar que estos medios sean pequeños si -una buena parte de estos- están controlados por BlackRock.

En efecto, en el negocio PMGD en Chile no está dominado por “pequeños generadores”, sino por fondos globales, plataformas internacionales y vehículos societarios locales que empaquetan activos bajo estructuras de inversión sofisticada.