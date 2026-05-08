Gobierno reporta más de 20 mil atenciones pendientes ya resueltas en primer informe del plan de Aler

El Ministerio de Salud entregó el primer balance del Plan de Alerta Oncológica, informando que ya se han resuelto 20.448 atenciones oncológicas de pacientes con espera prolongada, en el marco de la alerta sanitaria decretada por el Gobierno para enfrentar las listas de espera por cáncer.

La entrega del reporte fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, el doctor Alejandro Berkovits.

Según detalló la cartera, más del 85% de los casos fueron resueltos dentro de la red pública de salud, principalmente en los hospitales de origen de los pacientes.

La ministra Chomali explicó que el objetivo del plan ha sido asegurar que las personas pendientes puedan iniciar efectivamente sus tratamientos oncológicos, agregando que el compromiso del Gobierno es que los pacientes comiencen su atención, ya sea mediante consultas médicas, cirugías, diagnósticos o entrega de biopsias.

De acuerdo con el reporte, inicialmente existían 19.613 garantías GES retrasadas y 14.089 prestaciones No GES pendientes. Tras la revisión de bases de datos, además, se detectó que 1.768 garantías aparecían registradas como cerradas.

En cuanto a las prestaciones No GES, el Ministerio informó que ya se resolvieron 7.704 atenciones oncológicas, incluyendo 2.793 cirugías y 4.911 consultas de especialidad.

Entre los antecedentes entregados por el Minsal, se indicó además que el 76% de las garantías GES retrasadas corresponde a mujeres, y que los casos pendientes se concentran principalmente en cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer colorrectal.

Por lo mismo, desde el Gobierno hicieron un llamado a las personas con retrasos en sus atenciones oncológicas a comunicarse con Salud Responde al número 600 360 7777 y mantener actualizados sus datos en el Portal Paciente.